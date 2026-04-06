Куда потратит 10 миллионов: Магомед Муртазаалиев стал победителем шоу "Выжить в Стамбуле"

В финале сошлись четверо участников: Магомед Муртазаалиев, Кузьма Сапрыкин, Игорь Прохоров и Леонид Вахитов. Сначала они разбились на пары, чтобы определить, кто выйдет в суперфинал. В большом испытании, названном "10 миллионов", нужно было найти все монеты в сейфах и собрать из них нужную сумму.

Магомеда и Кузьму подвесили на тросах — они спускались к сейфам на лебедке и передавали монеты партнерам. Быстрее всех справилась команда Муртазаалиева и Вахитова.

Как прошел суперфинал

В суперфинале Магомед и Леонид сыграли три игры. Первый раунд "Последняя капля" выиграл Муртазаалиев, второй — Вахитов. Решающей стала дуэль с сумками. Перед финалистами поставили две сумки: одну с 10 миллионами, другую пустую. Один участник мог заглянуть в любую сумку и узнать, где деньги, а второй должен был выбрать, какую забрать.

Леонид Вахитов передал право осмотра Магомеду. Заглянув в сумки, комик честно признался, что деньги лежат рядом с ним. Однако Вахитов долго сомневался, несколько раз пытался обхитрить соперника, но в итоге выбрал пустую сумку.

"Это честное мужское слово, да?" — спрашивал Вахитов. "Сейчас мы игроки, а не выясняющие отношения мужики", — ответил ему Магомед.

На вопрос о том, на что он потратит 10 миллионов рублей, Магомед ответил коротко и с энтузиазмом:

"Куплю себе джип".

Он подчеркнул, что это не просто покупка, а символ его достижения и награды за труд. Часть средств комик также планирует вложить в дальнейшее развитие своей карьеры, чтобы продолжать радовать зрителей новыми проектами.

После победы Муртазаалиев признался, что в середине проекта у него уже не оставалось сил, и он почти не верил в победу. Свой успех он посвятил самому себе.

Кто такой Магомед Муртазаалиев

32-летний актер и комик родился 1 августа 1993 года в Махачкале. По образованию он экономист, но выбрал творческую профессию. Его карьера началась с КВН — еще в школе он создал собственную команду и добился успеха на республиканском уровне. В 2011 году он вместе с Махмудом Гусейновым создал дуэт "Да" и отправился покорять Москву.

В 2013 году дуэт "Да" победил в шоу "Comedy Баттл" в сезоне "Без границ" и стал резидентом Comedy Club, где выступал четыре сезона . Параллельно Муртазаалиев участвовал в ночном шоу "Не спать" на ТНТ и писал тексты для команды КВН "Сборная Дагестана".

В кино Магомед дебютировал в 2016 году в комедии "Жених", где сыграл кавказца по имени Мага. Позже он снялся в таких фильмах, как "Жара", "Рашн Юг", "Ле.Ген.Да". В 2022 году он получил свою первую драматическую роль в приключенческом фильме "Мажор в Сочи", где сыграл Гамлета.

Магомед не женат, детей нет. Он регулярно навещает родных в Дагестане, болеет за футбольный клуб "Анжи" и с уважением относится к дагестанским бойцам ММА.