Кто будет участвовать в новом сезоне «Голоса» - участники

Этот парень появился на свет в Австралии, потом переехал с родителями по рабочей нужде (папа - топ-менеджер международной девелоперской компании) в Минск, откуда мама вокалиста, там прожил 5 лет, а потом снова вернулся в Перт. Где бы ни жил, занимался музыкой. И теннисом. Но стер коленные суставы так, что пришлось ложиться на операцию. После чего мечты о турнирах Большого шлема оставили парня. Белорусский австралиец Женя хорошо знаком с русской литературой - уважает "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого! И любит сериал "Игра в кальмара", который не так давно завершился на Netflix. Обожает рыбалку и гонять на велике. А маленькую сестру Марусю подтягивает за собой к микрофону.

- Сестре скоро исполнится 4 года, - объясняет артист. - И когда я репетирую, она тоже пытается повторять за мной. У нее есть доступ к моим записям, она их включает и начинает подпевать мне. Выглядит это очень забавно.

Отто пытался устроиться в хор, но ему сказали, что вокал слишком яркий для коллективного исполнения - так что теперь будет бороться за победу в детском "Голосе" в режиме соло.

София Гумарова (Узбекистан, 10 лет)