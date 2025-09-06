Кто будет участвовать в новом сезоне «Голоса» - участники

Музыка - это и "мягкая сила", и инструмент дипломатии, и просто объединяющий вид искусства. И поэтому Россия, в отличие от "Евровидения", всегда гостеприимно принимает вокалистов со всего мира - в любом вокальном проекте. Шоу "Голос. Дети" в этом смысле совсем не исключение: в проект каждый год приезжают дети со всего мира. И "Телепрограмма" представляет лишь несколько артистов, что отважились проделать большой путь в "Останкино" ради кастинга. Вдруг им повезет в ходе слепых прослушиваний?
Джузеппе Ди Менца (Италия, 11 лет)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Вам не показалось. Настоящий итальянец в детском "Голосе"! Сын сотрудника школьной столовой из многодетной семьи. Увлекается - ну что еще могут любить в Италии? - футболом. Рубится на турнирах, а еще занимается (а это неожиданно) тайским боксом. Фанатеет от голливудских блокбастеров: если точнее, то от Человека-паука, потому что тот спасает мир. И хочет поступать так же. Хотя бы через музыкальную профессию, ведь сицилиец - потомственный артист, дедушка парня тоже был музыкантом. Выступление в детском "Голосе" она посвящает ему. А вообще Ди Менца уже вовсе не новичок на славянской земле: в 2024 году он дебютировал на "Славянском базаре" в Витебске.
- Рад представлять свою страну в России, - говорит он. - Сам я родом из Сицилии, небольшого городка под названием Виттория. И безумно счастлив принимать участие в этом конкурсе. Надеюсь, что выступлю очень хорошо.
Евгений Давид Отто (Австралия, 14 лет)
Фото: личная страница Евгения Отто в социальной сети
Этот парень появился на свет в Австралии, потом переехал с родителями по рабочей нужде (папа - топ-менеджер международной девелоперской компании) в Минск, откуда мама вокалиста, там прожил 5 лет, а потом снова вернулся в Перт. Где бы ни жил, занимался музыкой. И теннисом. Но стер коленные суставы так, что пришлось ложиться на операцию. После чего мечты о турнирах Большого шлема оставили парня. Белорусский австралиец Женя хорошо знаком с русской литературой - уважает "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого! И любит сериал "Игра в кальмара", который не так давно завершился на Netflix. Обожает рыбалку и гонять на велике. А маленькую сестру Марусю подтягивает за собой к микрофону.
- Сестре скоро исполнится 4 года, - объясняет артист. - И когда я репетирую, она тоже пытается повторять за мной. У нее есть доступ к моим записям, она их включает и начинает подпевать мне. Выглядит это очень забавно.
Отто пытался устроиться в хор, но ему сказали, что вокал слишком яркий для коллективного исполнения - так что теперь будет бороться за победу в детском "Голосе" в режиме соло.
София Гумарова (Узбекистан, 10 лет)
Фото: Первый канал
Дочь врача София прилетела из солнечного Ташкента. И чтобы себя показать в вокальном шоу, и чтобы озвучить мечту. Очень, между прочим, достойную.
- Я мечтаю стать офтальмологом и делать операции на глаза, чтобы все люди хорошо видели, какой красивый мир вокруг нас, - говорит она. - Если бы у меня была волшебная палочка, я бы загадала, чтоб все люди не болели и долго-долго жили. А еще - чтобы у каждого человека был отпуск для отдыха на море.
Ну не умница?! А еще поет. Занимается в студии "Мелодия", танцует. Имеет россыпь медалей за победы в турнирах по художественной гимнастике. Любит готовить вкусняшки вместе с братом Сулейманом, который, собственно, и привел Софию в мир музыки.
Маргарита Зингман (Белоруссия, 10 лет)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Еще одна участница "Славянского базара" (только 2025 года) Рита Зингман фанатеет от Японии: аниме, сакура, местная культура и литература - вот что будоражит воображение девочки. До такой степени, что сама любит рисовать в азиатском стиле и сочинять фэнтези-рассказы. У Риты четверо (!) братьев, с которыми девочка играет в бильярд и футбол. Ну а как?
- Я все время пою! - признается вокалистка. - С того самого момента, как только начала говорить: сразу начала петь песни со словами, потому что их все время напевала бабуля. Так мы с ней и решили заниматься вокалом с музыкой. Теперь музыка в нашем дома звучит 24 часа и 7 дней в неделю. А когда я выхожу на сцену, то всегда напитываюсь энергией зала.
