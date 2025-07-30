Красавец-сын Сенчуковой, дочка Славы, Тони Толмацкий: как выглядят наследники звезд

Стали известны все участники шоу "Выживалити. Наследники" на телеканале "Пятница!". Среди героев появятся Александр Филин — сын артиста балета и экс-художественного руководителя балетной группы Большого театра Сергея Филина и балерины Марии Прорвич.
Компанию ему составит красавец-сын лидера группы "Дюна" Виктора Рыбина и певицы Натали Сенчуковой — Василий. Оба наследника именитых фамилий доказали, что они готовы выйти из зоны комфорта на острове в Таиланде.
Повзрослевший сын Децла, дочка Славы, сын Сергея Филина, Василий Рыбин и другие. Фото: пресс-служба
Кстати, Саша Филин занимается музыкой. Он даже участвовал в новой "Фабрике звезд". Теперь он готов испытать себя в экстремальных условиях.
Филин-младший заметил, что не фанат "лагерной движухи". Его никогда не прельщали походы с палатками. Но на проекте Саша хочет доказать себе, что он не такой уж и недотрога.
Василий Рыбин готовит на всю команду еду на костре. Фото: соцсети
А вот Василий Рыбин считает себя очень подготовленным участником. Он признался, что у него есть опыт выживания в экстремальных условиях. Юноша признался, что может даже не мыться по три дня. Несмотря на то что Саша Филин выглядит неподготовленным, его Рыбин назвал гладиатором.
Сын Децла, Саша Филин и Василий Рыбин. Фото: пресс-служба
"Саша максимально коммуникабельный, в любой компании становится центром притяжения, объединяет людей вокруг себя. Думаю, это ему очень поможет на проекте. Сначала растают все женщины на проекте, а потом и все трудности", — считает отец Саши Сергей Филин.
Саша Филин с отцом Сергеем Филиным. Фото: пресс-служба
Полный список участников шоу "Выживалити. Наследники":
- Тони Толмацкий, сын Децла;
- Рей, дочь Глюкозы;
- Эммануэль Турецкая, дочь Михаила Турецкого;
- Александра Морозова, дочь певицы Славы;
- Григорий Валуев, сын Николая Валуева;
- Полина Аксенова, дочь Даны Борисовой;
- Александр Филин, сын Сергея Филина и Марии Прорвич;
- Василий Рыбин, сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.
Премьера реалити "Выживалити. Наследники" состоится на "Пятнице!" 15 августа в 19:00.