Красавец-сын Сенчуковой, дочка Славы, Тони Толмацкий: как выглядят наследники звезд

Кстати, Саша Филин занимается музыкой. Он даже участвовал в новой "Фабрике звезд". Теперь он готов испытать себя в экстремальных условиях.

Филин-младший заметил, что не фанат "лагерной движухи". Его никогда не прельщали походы с палатками. Но на проекте Саша хочет доказать себе, что он не такой уж и недотрога.