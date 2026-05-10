Харламов и Воля подшутили над «Мисс БРИКС»: «Капля ботокса и пошла вон?»

Павла Волю и Гарика Харламова заинтересовало, проверяли ли организаторы участниц на наличие пластических операций. Валентина ответила, что проверка действительно была, и проходила она необычным способом.

«Ботокс виден на флюорографии. Нас всех проверили — абсолютно каждую участницу», — пояснила признанная красавица.

Юмористов такой ответ явно удивил.

«Серьезно? Там такое ведро стоит, и все туда сморкались, наверное. А потом: «Капля ботокса и пошла вон отсюда». Так было?» — поинтересовались резиденты Comedy.

Валентина сначала посмеялась над колкостями, а потом спросила вполне резонно:

«Какая пластика в 19 лет?»

Девушка объяснила, что хорошей внешностью обязана родителям.

«У меня хорошая генетика, и я хочу передать привет родителям в Чебоксары», — заявила титулованная красавица.

Но и это откровение вызвало новую волну шуток.

«У нас тут что — Чебоксар ТВ?» — с сарказмом уточнили Гарик и Павел. Валентине оставалось только улыбаться в ответ.

В итоге юмористы сменили гнев на милость и закончили диалог с победительницей на позитивной ноте.

«Вы родили дочь без ботокса. Спасибо» — обратился к родителям девушки Павел Воля.

Зал ответил резидентам бурными аплодисментами. Сама обладательница титула тоже не стала обижаться и с юмором отнеслась к дерзким шуточкам Гарика и Павла.

Конкурс «Мисс БРИКС» проходил в Казани. Для 19-летней Валентины Алексеевой он стал триумфальным: она заняла первое место, оставив далеко позади соперниц.

Второе место в номинации досталось уроженке Боливии, третье — белоруске Алие Короткой, которая также получила приз зрительских симпатий.

Отметим также, что Comedy Club, который в 2025 году отпраздновал 20-летие, продолжает оставаться главной площадкой для юмора, и резиденты по-прежнему не стесняются в выражениях, даже когда героиней шуток становится недавняя победительница международного конкурса. Валентина Алексеева, судя по всему, с юмором отнеслась к ситуации и не держит зла на известных юмористов.