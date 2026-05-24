«Халтура» за 500 тысяч и «Хрустальная сова» напрокат: скандалы шоу «Что? Где? Когда?»

Кто сказал, что «ЧГК» - унылый междусобойчик умников, соревнующихся в энциклопедических знаниях? Еще великий и могучий Владимир Ворошилов старался опровергать этот тезис, разбавляя дежурные вопросы и пресловутые ответы массой интриг, скандалов и даже драк.

Его пасынок Борис Крюк, который уже больше 25 лет (!) у руля передачи, идет по стопам отчима. И поэтому раз за разом в шоу - и за его пределами в том числе - вспыхивают горячие очаги, тушить которые как будто никто и не торопится.

В обзоре «Телепрограммы» несколько громких интриг и скандалов, рьяно обсуждаемых публикой.

Друзь опять попал

Пожалуй, нет более титулованного и скандального знатока, чем Александр Друзь. История с купленными ответами в «Кто хочет стать миллионером?» (16+), грубые беседы с пранкерами, а еще разборки с Владимиром Ворошиловым и другими знатоками - магистра не раз дисквалифицировали, но каждый раз он возвращался. Легенда же! А теперь Александр Абрамович вляпался в историю с «халтурой». Да, знаменитый знаток, оказывается, устраивает подпольные корпоративы в формате «Что? Где? Когда?» - за приличные деньги! Около полумиллиона рублей Друзь берет за проведение формально иной игры, под вывеской «Интеллектуальная игра с ведущим Александром Друзем».

Полное воссоздание атмосферы «ЧГК» - вопросы и ответы, гонг, все дела. Все бы ничего, но правообладатель - компания «Игра-ТВ», руководит которой мама Бориса Крюка, вдова Владимира Ворошилова Наталья Стеценко, - против таких реконструкций. И разрешает подобные игрища только за солидный прайс: 1,1 млн рублей стоит мероприятие с атрибутами легендарной передачи; 2,2 млн - с оригинальным выездом съемочной группы, волчком, черным ящиком и так далее; от 3 млн рублей стоит натуральное воссоздание «ЧГК» в Охотничьем домике в Нескучном саду, как на Первом канале. За строгим соблюдением права следят сотрудники «Игры-ТВ», которые мониторят соцсети в поисках нелегальных интеллектуальных посиделок.

Конечно, платить такие деньги готовы не все, и Друзь, судя по всему, пошел на хитрость - условное погружение в формат. За что, кстати, уже схлопотал желтую карточку - предупреждение, а еще штраф и выговор. Этого было недостаточно, и Александр Абрамович принес на одну из таких неформальных встреч собственную «Хрустальную сову», что тоже запрещает регламент клуба, ведь это важный атрибут легальной игры. Теперь магистра ждут серьезные санкции - вплоть до расторжения контракта и лишения регалий и титулов.

Крюк придумал новые правила

Не зря Борис Крюк столько времени проводил за кулисами с отчимом - искусством провокации он овладел в совершенстве. И в очередной раз продемонстрировал это, когда вдруг... изменил правила игры.

Что? Да! С 1975 года знатоки играли как обычно, но Крюк решил, что пора бы освежиться. И с весны до июня ввел экспериментальный формат микса - теперь игроки садятся за стол не сыгранными составами, а двумя тройками: основной и вспомогательной, гостевой.

С одной стороны, прикольно - и неожиданно, и новая кровь, и свежие мысли и идеи могут помочь команде выиграть. С другой - именно командный драйв - ключевой принцип «ЧГК»: именно за счет синергии и коллективной «химии» знатоки становятся великими.

Задача главной тройки - выиграть две игры с приглашенными гостями, а затем победить в финальной игре (также с одной из этих двух приглашенных троек). Что касается спецраундов - блиц и суперблиц, - то играть его могут только основные игроки команды. В конце каждого эфира определяется дополнительная тройка, которая сыграет в следующий раз. В общем, все сложно.

Бойкот команды

Стараются противостоять клубу и знатоки. Каждый раз идя на все новые ухищрения. Подсказки из зала и подмигивания - уже прошлый век. Множество камер и ассистентов в зале следят за гробовой тишиной и отсутствием даже намеков на советы.

В одной из весенних игр против телезрителей вышли главная тройка - Михаил Мун, Михаил Скипский и Олег Баранов - и дополнительная: Дарина Сибуль, Павел Журавлев, Диана Агейченкова. Как обычно и предполагает драматургия, команды шли ноздря в ноздрю, пока не достигли кульминации - при счете 4:3 в пользу знатоков Павел Журавлев... отказался отвечать. Да, буквально заявил, что у него нет ответа на вопрос.

Анна Пелевина из Екатеринбурга показала игрокам простейшую таблицу из пяти колонок разных цветов с цифрами: 18 - 22, 24 - 30, 26 - 34, 38 - 42 и 300 - 500. Как оказалось, это уровень солености морей - Черного, Белого, Желтого, Красного и Мертвого (колонка без цвета). Этот вопрос, кстати, был признан лучшим в выпуске.

Знатоки капитулировали - и выиграли в итоге игру 6:4! Получается, хитрый план по усыплению бдительности, встряске через обнуление (отсутствие ответа - в принципе позор на таком высоком уровне игры!), а также введению клуба в заблуждение сработал. Браво!

Муж и жена - одна сатана

В одной из весенних игр клуба в обновленном формате игры сражалась тройка знатоков Анастасии Шутовой и примкнувшая к ним тройка Кима Галачяна - мужа Шутовой. Такой поворот, очевидно, добавлял пикантности в программу. Ведь одно дело - видеть за столом малознакомых и далеких друг от друга интеллектуалов, и совсем другое - тех, кто еще с утра ел на кухне яичницу, а до Охотничьего домика добирался на одной машине.

Перекрестный тандем Шутовой и Галачяна, безусловно, подогрел градус игры. Но должного игрового эффекта не произвел. Знатоки начали за упокой, проиграв два очка подряд, затем отыгрались и даже выиграли допминуту. Но распорядиться ею грамотно не смогли. Отсутствие капитанского опыта подвело Анастасию - еле-еле игроки доползли до счета 5:5, а потом получили суперблиц с тяжелыми вопросами, ответы на которые Александр Мосягин не нашел.