Как в шоу "Голос. Дети" троллят Алексея Воробьева

Вокальный проект, даже если он детский, место не только для серьезного конкурсного противостояния. Конечно, особенно для детей, выступление (а то и не одно) в праймовом эфире Первого канала - это, возможно, одно из главных событий жизни. Конечно, «Голос. Дети» - это соревнование и денежный приз в 1 млн руб. Но все-таки прежде всего это шоу. А значит, и ведущие, и наставники пытаются разнообразить процесс шутками, подколами и забавными репризами. В обзоре «Телепрограммы» - несколько сюжетов как раз на эту тему.
Новая пара и Воробьев в кустах
В этом году в детском "Голосе" сразу две дебютантки в красных креслах - Наталья Подольская, которая делит одно место вместе с мужем Владимиром Пресняковым, и Аида Гарифуллина - оперная дива с мировым именем. Уже с первых выпусков между девушками зажглась искра, которую они обе охотно подогревают. Дело было во время блестящего выступления шестилетнего Мирона Зернова из Белгорода, который спел "Душу нараспашку" так, что действительно покорил сердца открытостью и талантом - к нему повернулись все. И потом наставники вступили в борьбу за парня.
За Мирона Зернова наставникам пришлось побороться. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- На сцене вы такой разухабистый, буквально заражаете тем, что делаете! - принялся нахваливать Билан. - Конечно, хотелось бы, чтоб вы были в моей команде.
- Такое чистое интонирование, и всего в шесть лет! - поддержала Подольская.
- Мне очень понравилась твоя энергетика, ты так уверен в себе! - продолжила Гарифуллина. - Очень ярко. Мне кажется, мы с тобой подружимся.
- Когда артист выбирает, к кому пойти, и смотрит на Владимира и Наталью, он видит сразу двух музыкантов, - попытался сослаться на преимущество конкурентов Билан.
- Дима, хочешь я пересяду к тебе? - решила поддержать коллегу Аида.
- А давай лучше я к тебе! - нашелся Дима. И отправился в кресло к коллеге.
Но Гарифуллина тут же вспомнила про недавнюю свадьбу и осеклась: «Главное, чтоб муж не ревновал».
Магия Билана
12-летняя София Дамарнацкая из Пензы с совершенно инопланетными глазами, чуть волнуясь, спела хит «Лучшее в тебе» так, что довела Гарифуллину до слез, а Билана даже спровоцировала выйти на сцену. Дима, понимая, что «клиент» может уйти, выскочил на сцену и вдруг признался, что это его любимая песня «по жизни».
12-летняя София Дамарнацкая спела вместе со звездами. Фото: Первый канал
- Ты должна знать, что ты - волшебство, - попыталась перехватить инициативу Аида. - Очень хочу видеть тебя в команде. Буду краткой. Будем создавать больше магии!
Но Билана было не остановить: артист предложил ошарашенной Софии дуэт и спел один из куплетов вместе с ней. Однако тут и Гарифуллина поняла, что надо скорее набирать очки, схватилась за микрофон и начала подпевать только что сложившемуся тандему. Увы, этого не хватило. Стоя на сцене рядом с девочкой, опытный Дима уже затащил ее в свою музыкальную паутину.
- Ну он уже бывалый солдат! - не сдавалась до последнего Аида. - А у нас с тобой будет столько нового! Открываются новые двери в мир.
София поблагодарила всех, но предсказуемо отправилась к Диме.
Хитрости Аиды
Довольно быстро сориентировавшись, Гарифуллина поняла, что пора менять тактику. И дети, конечно же, лучше знают поп-артистов и ветеранов «Голоса» (Билан), нежели солистку Большого театра. И уже когда на сцену вышел восьмилетний Роман Жучков из Курска, применила «военную хитрость». Упитанный парень исполнял шлягер
Роман Жучков из Курска попал в команду к Аиде. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ободзинского «Эти глаза напротив», а Аида дождалась буквально до последнего аккорда - и только в этот момент радостно хлопнула по кнопке. Никто из коллег попросту не успел вступить в конкуренцию с ней.
- Как я рада, что они не повернулись! - честно призналась Аида, громко смеясь. - Это очень хороший знак!
- Почему? Почему я не повернулся?! - начал сокрушаться Билан, но в этот раз было уже поздно.
- Я ликую! - никак не могла остановиться Гарифуллина. - Это прямо наш с тобой шанс. Ты умничка. Ты настоящий джентльмен. Маленький принц.
Из другой оперы
Одним из самых ярких событий слепых прослушиваний стал инопланетный номер 13-летней Миланы Крохиной, которая совместила академический вокал c R'N'B, блестяще исполнив мэшап из песен Con te partirò Андреа Бочелли и Let's Get It Started группы The Black Eyed Peas.
Эксцентричная Милана Крохина уже одна из фавориток проекта. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Сначала Наталья Подольская уговорила Владимира Преснякова нажать кнопку, потом перед оперной частью не смогла устоять (или усидеть) Аида Гарифуллина - и тоже подтвердила выбор, а затем на эстрадной части сдался Дима Билан. За девочку из Владимира развернулась нешуточная борьба.
- Как же зовут этот ураган?! - удивился Билан.
- Когда я повернулась и увидела хип-хоп-наряд, то сразу поняла, что будет подвох, - призналась Гарифуллина. - Мое сердце открыто для того, чтобы ты пришла в мою команду.
- Мы с Володей повернулись первыми, - подчеркнула Подольская. - Потому что услышали академическое пение, волшебное. Хотели проявить к тебе уважение и наше почтение. Подумали, что ты - персонаж для Аиды, но теперь так не считаем.
- Это было феерично: спасибо Богу, что он наделил тебя таким безумным талантом, - подключился Пресняков. - Он и в том, как ты двигаешься, выглядишь, преподносишь все - себя, музыку, чувства, стиль. Вы нас вдавили в кресла!
Одаренная вокалистка, всерьез растерявшись, отправилась в команду Преснякова и Подольской, которые, тоже растерявшись, побежали навстречу девочке, пока все радовались, но, как говорится в известном меме, не от чистого сердца. Уже сейчас очевидно, что Милана - одна из фавориток текущего сезона и составит очень серьезную конкуренцию юным коллегам.
- "Голос. Дети" 0+
- Пятница/21.45