Как в шоу "Голос. Дети" троллят Алексея Воробьева

- На сцене вы такой разухабистый, буквально заражаете тем, что делаете! - принялся нахваливать Билан. - Конечно, хотелось бы, чтоб вы были в моей команде.

- Такое чистое интонирование, и всего в шесть лет! - поддержала Подольская.

- Мне очень понравилась твоя энергетика, ты так уверен в себе! - продолжила Гарифуллина. - Очень ярко. Мне кажется, мы с тобой подружимся.

- Когда артист выбирает, к кому пойти, и смотрит на Владимира и Наталью, он видит сразу двух музыкантов, - попытался сослаться на преимущество конкурентов Билан.

- Дима, хочешь я пересяду к тебе? - решила поддержать коллегу Аида.

- А давай лучше я к тебе! - нашелся Дима. И отправился в кресло к коллеге.

Но Гарифуллина тут же вспомнила про недавнюю свадьбу и осеклась: «Главное, чтоб муж не ревновал».

Магия Билана

12-летняя София Дамарнацкая из Пензы с совершенно инопланетными глазами, чуть волнуясь, спела хит «Лучшее в тебе» так, что довела Гарифуллину до слез, а Билана даже спровоцировала выйти на сцену. Дима, понимая, что «клиент» может уйти, выскочил на сцену и вдруг признался, что это его любимая песня «по жизни».