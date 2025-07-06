Как "Форт Боярд" переехал в Кронштадт, и чем он будет отличаться от французского шоу

На всякий случай напомним: шоу родилось во Франции, где в 1980 году вышла телеигра "Охота за сокровищами" - там игроки искали табакерку Наполеона I, поскольку крепость начали возводить именно при нем. Через десять лет канал Antenne 2 запустил в эфир приключенческое шоу Les Cles De Fort Boyard (с французского - "Ключи от форта Боярд"), впоследствии ставшее просто "Фортом Боярд".

При одном только упоминании этого словосочетания в голове начинает звучать мелодия La Musique De Toutes Les Aventures, написанная Полем Кулаком, - тот самый саундтрек, заставка.

В 1998 году у нас впервые показали российскую версию шоу. Юные зрители, да и многие взрослые верили, что колоритные обитатели форта на самом деле там живут. Но это были актеры, исполняющие роли: низкорослые Паспарту (Андре Буше), Пастам (Ален Прево) и примкнувший к ним Пасмюрай (Энтони Ляборд), мудрый старец Фура (для нашей версии его играли Василий Ливанов, Александр Адабашьян и Александр Филиппенко), а еще эффектная темнокожая Фелиндра (дрессировщица Моник Ажон) и тюремщик месье Лябуль (Ив Маршессо).

Сначала шоу выходило на НТВ, потом переехало на "Россию", а после обосновалось на Первом. Ведущими были Леонид Парфенов и Елена Ханга, Сергей Брилев и Яна Батыршина, Леонид Ярмольник и Оксана Федорова, Николай Валуев и Анна Ардова, а как-то даже Сергей Шнуров.

Целый остров фортов