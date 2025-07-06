Как "Форт Боярд" переехал в Кронштадт, и чем он будет отличаться от французского шоу

"Форт Боярд" возвращается! Ну как возвращается? Французы больше не хотят продавать нам лицензию на свой культовый проект!
Поэтому канал СТС решил снимать свой собственный, импортозамещенный. Тоже в крепости на воде. Тоже с испытаниями. И, чем черт не шутит, с хищными зверями.
Фелиндра, поворачивай голову тигра!
Мужчины невысокого роста придавали игре особый шарм. Фото: FTV
На всякий случай напомним: шоу родилось во Франции, где в 1980 году вышла телеигра "Охота за сокровищами" - там игроки искали табакерку Наполеона I, поскольку крепость начали возводить именно при нем. Через десять лет канал Antenne 2 запустил в эфир приключенческое шоу Les Cles De Fort Boyard (с французского - "Ключи от форта Боярд"), впоследствии ставшее просто "Фортом Боярд".
При одном только упоминании этого словосочетания в голове начинает звучать мелодия La Musique De Toutes Les Aventures, написанная Полем Кулаком, - тот самый саундтрек, заставка.
В 1998 году у нас впервые показали российскую версию шоу. Юные зрители, да и многие взрослые верили, что колоритные обитатели форта на самом деле там живут. Но это были актеры, исполняющие роли: низкорослые Паспарту (Андре Буше), Пастам (Ален Прево) и примкнувший к ним Пасмюрай (Энтони Ляборд), мудрый старец Фура (для нашей версии его играли Василий Ливанов, Александр Адабашьян и Александр Филиппенко), а еще эффектная темнокожая Фелиндра (дрессировщица Моник Ажон) и тюремщик месье Лябуль (Ив Маршессо).
Сначала шоу выходило на НТВ, потом переехало на "Россию", а после обосновалось на Первом. Ведущими были Леонид Парфенов и Елена Ханга, Сергей Брилев и Яна Батыршина, Леонид Ярмольник и Оксана Федорова, Николай Валуев и Анна Ардова, а как-то даже Сергей Шнуров.
Целый остров фортов
Широкая палитра эмоций ведущего Сергея Бурунова - важный элемент шоу. Фото: канал СТС
В 2019 году лицензию купил СТС - в этой версии ведущим стал Сергей Бурунов. После утраты прав на пролонгацию лицензии заговорили про съемки российского "Форта Боярд" в Кронштадте - там еще со времен царской России сохранились, хоть и не в идеальном состоянии, несколько морских крепостей, в которых теоретически можно было бы снимать программу. Но только теоретически.
И вот на прошедшем во второй половине июня Петербургском международном экономическом форуме объявили сенсацию - русскому "Форту Боярд" быть!
Занимавшаяся развитием музейно-исторического парка "Остров фортов" Ксения Шойгу объявила, что огромный инфраструктурный кластер в Кронштадте практически готов, а форты "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр I" (памятники наследия ЮНЕСКО, на минуточку), построенные в XVIII - XIX веках, отреставрированы и приспособлены к современному использованию на 85%, а значит, к 2026 году будут доступны для широкой публики.
Именно там и будут проходить съемки шоу.
Наш Чумной старше Боярда
Форт Чумной. Фото: Сергей Фомин/Global Look Press
- После реставрации форт «Чумной» (он же Чумный, форт "Император Александр I", построенный на 12 лет раньше форта Боярд по проекту французских архитекторов, в течение 20 лет использовался как противочумная лаборатория на базе Императорского института экспериментальной медицины. - Авт.) станет не только местом пребывания туристов, но и съемочной площадкой нового шоу, - заявила Шойгу.
- Замечательно, что это шоу основано на исторических событиях. Это не просто полезное использование площадей, но и отличная возможность прославить «Чумной» на всю страну, привлечь внимание самой широкой аудитории к памятнику военного инженерного искусства, стимулировать подрастающее поколение к знакомству с историей, расширению кругозора и посещению форта после его официального открытия.
Обновленное телешоу называется "Форт. Возвращение легенды". В "Чумном", по задумке, участники шоу будут носиться и выполнять задания, а сокровища спрячут в "Кроншлоте", который находится неподалеку.
- Разработка этого уникального формата потребовала от нашей команды серьезных временных и творческих затрат, - подчеркнула глава "Вайт Медиа", производителя шоу, Юлия Сумачева.
- Мы разработали 126 оригинальных испытаний. Сейчас они проходят тщательную проверку каскадерской группой - важно, чтобы каждое задание было не только зрелищным, но и безопасным для участников.
Если съемки стартуют, как обещается, в августе, то есть все шансы увидеть русифицированный "Форт Боярд" в эфире СТС уже в новом телесезоне.
Пока нет никаких новостей о том, кто будет вести шоу, но у харизматичного Сергея Бурунова несколько лет назад это получалось весьма неплохо. Почему бы не пригласить его снова?
Опустел форт Боярд без съемочных групп из России! Фото: канал СТС