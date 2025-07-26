"Интервидение-2025" — центр притяжения талантов

Реанимированный советский конкурс решили представить публике после отказа России принимать участие в "Евровидении", где по политическим причинам раз за разом наших артистов или "умывали", срезая баллы, или вообще не допускали. Бюджет возрожденного "Интервидения" серьезный - как минимум 750 млн руб.
Указ о проведении шоу подписал Президент РФ Владимир Путин, подготовка проекта проходит при поддержке правительства и МИДа. Конкурс не замышляется как «наш ответ Чемберлену», напротив - это будет новая площадка для всех, кто любит музыку. Зовут петь абсолютно всех, даже артистов из США. На каком этапе находится "Интервидение" сейчас и что интересного происходит вокруг него, изучала "Телепрограмма".
SHAMAN выступит за Россию!
SHAMAN споет, конечно же, о любви. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Ярослав Дронов, который представит на конкурсе Россию, признался, что не ожидал, что удостоится чести открывать возрожденный проект. Но намерен сделать все, чтобы достойно представить страну, и готов «жечь напалмом». Песню «Прямо по сердцу» написал Максим Фадеев, а клип для конкурса (он тоже нужен) снимет Эльвин Фомин - режиссер видеороликов Басты и Егора Крида.
- Мы понимаем, что на наши плечи легла большая ответственность, - говорит постановщик. - Нужно быть вовлеченным во все детали, потому что это клип для международного конкурса. Я думаю, что клип будет понятен зарубежной аудитории. Так как мы передаем смысл через ощущения. Мы создали очень классную задумку: в конце клипа слово «любовь» будет написано на языках всех стран, которые примут участие в конкурсе.
Серьезная конкуренция на «Интервидении»
В международном конкурсе "Интервидение" примут участие более 20 стран, в числе которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет,
Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и США. Да, американцы тоже собираются на танцы! Это не шутка. Пока между нашими странами условное перемирие и вроде бы партнерство, есть шанс увидеть в Москве настоящих вокалистов из США. Кто это? Пока неизвестно.
- Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать, - отметил спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - В данном случае здесь многое зависит от уровня исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов.
Зато с выбором определились другие, более уверенные и творчески близкие нам страны: Венесуэлу представит Омар Аседо, Вьетнам - Дык Фук (победитель местного "Голоса"), Киргизию - трио NOMAD, Сербию - Слободан Тркуля, Кубу - Сулема Иглесиас Саласар, Катар - Дана Аль-Мир, Казахстан - Ернар Садирбаев (лауреат государственной премии "Дарын"), Узбекистан - Шохрух Ганиев. От Белоруссии будет Настя Кравченко: девушка так рада участвовать в "Интервидении" и настолько готова к культурному обмену, что уже выучила песни SHAMAN наизусть.
В родном Вьетнаме Дык Фук победил в "Голосе" Фот. Фото: личная страница Дык Фука в социальной сети
- Образ и песни Ярослава классные, некоторые его композиции я знала наизусть еще до того, как случился ошеломительный успех, - искренне призналась Кравченко. - Звезда такой величины будет представлять Россию, а я пока что начинающий артист. Раньше, когда спрашивали, кем ты вдохновляешься, я называла Рианну или Леди Гагу. Но сейчас это больше российская поп-сцена: мне бы очень хотелось записать хит с Димой Биланом.
Настя Кравченко представляет Белорусию. Фото: личная страница Насти Кравченко в социальной сети
Билан - посол
Официальным послом «Интервидения» назначен Дима Билан. Певец не раз представлял Россию на различных международных конкурсах и был успешен: дважды участвовал в "Евровидении" - в 2006 году с песней Never Let You Go занял второе место, а в 2008 году выиграл конкурс с хитом Believe.
- Со своей стороны как посол обещаю, что буду знакомить артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда, - отметил Дима. - Счастливого пути нам всем!
А представителем России в международном судейском корпусе стал, что еще более очевидно, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
Игорь Матвиенко - член жюри от России. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press
Интересный казус, конечно: автоплагиат - это же не совсем плагиат? Адаптация?
Единение душ
Президент России Владимир Путин регулярно комментирует новости вокруг шоу - держит руку на пульсе. Он сформулировал ключевую задачу проекта.
- Этот конкурс уже вызвал живой интерес: свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран - партнеров нашего объединения, - подчеркнул Путин. - Столь масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны. Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения.
Цифры
- 750 млн руб. - бюджет конкурса
- 30 млн руб. - главный приз
- 12 тыс. человек - вместимость Live Арены, где пройдет «Интервидение».
- 490 волонтеров будут задействованы в шоу.
- 16 лет - минимальный возрастной порог для участников.
Шоу «Интервидение-2025» 12+ покажут 20 сентября в прямом эфире Первого канала.