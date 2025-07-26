"Интервидение-2025" — центр притяжения талантов

Ярослав Дронов, который представит на конкурсе Россию, признался, что не ожидал, что удостоится чести открывать возрожденный проект. Но намерен сделать все, чтобы достойно представить страну, и готов «жечь напалмом». Песню «Прямо по сердцу» написал Максим Фадеев, а клип для конкурса (он тоже нужен) снимет Эльвин Фомин - режиссер видеороликов Басты и Егора Крида.

- Мы понимаем, что на наши плечи легла большая ответственность, - говорит постановщик. - Нужно быть вовлеченным во все детали, потому что это клип для международного конкурса. Я думаю, что клип будет понятен зарубежной аудитории. Так как мы передаем смысл через ощущения. Мы создали очень классную задумку: в конце клипа слово «любовь» будет написано на языках всех стран, которые примут участие в конкурсе.

Серьезная конкуренция на «Интервидении»

В международном конкурсе "Интервидение" примут участие более 20 стран, в числе которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет,

Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и США. Да, американцы тоже собираются на танцы! Это не шутка. Пока между нашими странами условное перемирие и вроде бы партнерство, есть шанс увидеть в Москве настоящих вокалистов из США. Кто это? Пока неизвестно.

- Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать, - отметил спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - В данном случае здесь многое зависит от уровня исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов.

Зато с выбором определились другие, более уверенные и творчески близкие нам страны: Венесуэлу представит Омар Аседо, Вьетнам - Дык Фук (победитель местного "Голоса"), Киргизию - трио NOMAD, Сербию - Слободан Тркуля, Кубу - Сулема Иглесиас Саласар, Катар - Дана Аль-Мир, Казахстан - Ернар Садирбаев (лауреат государственной премии "Дарын"), Узбекистан - Шохрух Ганиев. От Белоруссии будет Настя Кравченко: девушка так рада участвовать в "Интервидении" и настолько готова к культурному обмену, что уже выучила песни SHAMAN наизусть.