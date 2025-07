"Интервидение-2025" — центр притяжения талантов

Билан - посол

Официальным послом «Интервидения» назначен Дима Билан. Певец не раз представлял Россию на различных международных конкурсах и был успешен: дважды участвовал в "Евровидении" - в 2006 году с песней Never Let You Go занял второе место, а в 2008 году выиграл конкурс с хитом Believe.

- Со своей стороны как посол обещаю, что буду знакомить артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда, - отметил Дима. - Счастливого пути нам всем!

А представителем России в международном судейском корпусе стал, что еще более очевидно, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.