"Голос. Дети": Дианка-хулиганка, еще один Иголкин и горячий 11-летний сицилиец

Правда, закрепиться брату победителя не удалось. Несмотря на схожую с Василием вокальную манеру и тональность голоса, потрясти наставников у Владимира не вышло. Он взял непростой шлягер Муслима Магомаева «Герои спорта», спел его достойно, но к нему никто так и не повернулся. То ли команды уже почти набрали к тому моменту, то ли не расслышали за вокалом победного потенциала.

- Я уже поработал с одним Иголкиным, в этом сезоне хочу попробовать что-то другое, а почему ребята не повернулись, не знаю, - попытался оправдаться Билан после окончания песни. И тут же по-отечески предостерег: - Пацаны, только дома не конкурируйте и не ругайтесь друг с другом!

Кто попал в финал

Матвей Яицкий и Жасмина Тузелова (команда Преснякова и Подольской), Джузеппе Ди Менца и Виктория Захарова (команда Аиды Гарифуллиной), Матвей Диденко и Анита Петросян (команда Димы Билана).

Еще трое дополнительных участников финала определились, когда номер был подписан в печать - шанс попасть в заключительный этап получили Анна Парамонова, Лидия Лахтюхова, Мария Никулина и Альберт Рамазанов, София Шишикина, Вероника Щербань, Вероника Тарасова и Милана Крохина, Мария Маркова-Бутырская, Милана Ананко, Богдан Токарь и Арина Кияшко.

"Голос. Дети" 12+

Пятница/21.45