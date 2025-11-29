"Голос. Дети": Дианка-хулиганка, еще один Иголкин и горячий 11-летний сицилиец

Отчаянная игра на выбывание, где наставники определяют, кто пройдет в финал, а кто останется за бортом, завершена. Но Россия (в данном случае в лице Первого канала) - щедрая душа, поэтому выбывших на этапе "Песня на вылет" артистов ждал дополнительный раунд, в ходе которого участники получили возможность зацепиться за последний вагон и попасть в финал при поддержке зрительского голосования. Впереди - финал. Прямой эфир и никаких поблажек. А пока дети готовятся к заключительной битве на сцене, "Телепрограмма" вспоминает сочные эпизоды сезона.
Погода в доме Пресняковых
Как уже успел увидеть зритель, главная фишка текущего сезона детского "Голоса" - сдвоенное кресло наставников, за которое посадили Владимира Преснякова и Наталью Подольскую. Казалось бы, идеальный тренерский тандем - они же пара! Но в действительности все не так, как на самом деле. Что и показал проект. Артисты не всегда проявляли единодушие в выборе, особенно когда дело дошло до вылета участников. Вбить незаметный клинышек между мужем и женой не прочь острая на язык Аида Гарифуллина. Когда в проекте развернулась борьба за будущее юной вокалистки Жаклин Алексеевой, блеснувшей исполнением хита Эдит Пиаф, оперная наставница воткнула острую шпильку в кресло конкурентов.
- У нас тут семейная пара, они могут не договориться, а у Димы много участников, - поманила лукавая Аида. - Только я знаю, что делать. Правда, это не помогло: Жаклин отправилась именно к тем, от кого ее отговаривали.
Ты чего такая дерзкая?!
Обычно те, кто в красных креслах, наставляют участников - на то они и наставники! Но младое поколение нынче никаких авторитетов не признает, поэтому достается на орехи порой и вокальным тренерам. Так было в случае с восьмилетней Дианой Башиловой, которая с ходу представилась в видеовизитке как "хулиганка". На сцене девочка подтвердила статус. Спела "Арлекино" Аллы Пугачевой, попытавшись перещеголять Примадонну в артистическом рвении, но вокал явно подкачал. К девочке никто не повернулся. Что не помешало ей продолжить перформанс.
- Да, я мечтаю стать актрисой, и я стану звездой! - заявила она, ничуть не огорчившись поражению. - Я ни капли не расстраиваюсь, что вы не повернулись. Запомните меня - я к вам вернусь в следующем году, запомните мое имя, ведь я - Дианка-хулиганка!
- Это их проблема, что они не повернулись, - поддержала дерзкую вокалистку Яна Чурикова. - Я хочу такую же самооценку, как у тебя! На таких мелочах жизни карьера не заканчивается...
Конкурент Воробьева
"А как, позвольте узнать, Сицилия - вот вы изволили сказать: Сицилия, - хорошая это земля Сицилия?" - примерно так, по-гоголевски, в детском "Голосе" встречали Джузеппе Ди Менцу - 11-летнего итальянца, попавшего в команду Аиды Гарифуллиной.
Парень с легкостью поет оперный репертуар - не зря же он земляк Лучано Паваротти и Джузеппе Верди. А еще он уважает Россию и любит Москву.
Аида не перестает восхищаться талантом мальчугана и, очевидно, тащит его в суперфинал в надежде на победу в дебютном для себя (как наставницы) сезоне. Джузеппе, в свою очередь, не перестает отпускать комплименты вокальной учительнице, уверяя, что прекрасно знаком с ее творчеством. За кулисами шутят, что если бы» он был постарше, Алексею Воробьеву - новоиспеченному мужу Гарифуллиной - впору было бы волноваться.
Брат-2
Как мы помним, в прошлом году детский "Голос" выиграл морячок из Питера Вася Иголкин - белесый и голосистый парень в бескозырке покорил и наставников, и зрителей, дойдя до победы под руководством Димы Билана. Повторить успех Васи решил его родной брат, который очень похож на него. Володя Иголкин пришел в текущий сезон детского "Голоса".
- Я сначала вообще не хотел петь, но однажды мама услышала, как я в комнате напевал что-то, а после пришла и сказала: "Пойдешь заниматься вокалом", - вспоминал он, когда попал на слепые прослушивания. - И вот теперь я в "Голосе".
Правда, закрепиться брату победителя не удалось. Несмотря на схожую с Василием вокальную манеру и тональность голоса, потрясти наставников у Владимира не вышло. Он взял непростой шлягер Муслима Магомаева «Герои спорта», спел его достойно, но к нему никто так и не повернулся. То ли команды уже почти набрали к тому моменту, то ли не расслышали за вокалом победного потенциала.
- Я уже поработал с одним Иголкиным, в этом сезоне хочу попробовать что-то другое, а почему ребята не повернулись, не знаю, - попытался оправдаться Билан после окончания песни. И тут же по-отечески предостерег: - Пацаны, только дома не конкурируйте и не ругайтесь друг с другом!
Кто попал в финал
Матвей Яицкий и Жасмина Тузелова (команда Преснякова и Подольской), Джузеппе Ди Менца и Виктория Захарова (команда Аиды Гарифуллиной), Матвей Диденко и Анита Петросян (команда Димы Билана).
Еще трое дополнительных участников финала определились, когда номер был подписан в печать - шанс попасть в заключительный этап получили Анна Парамонова, Лидия Лахтюхова, Мария Никулина и Альберт Рамазанов, София Шишикина, Вероника Щербань, Вероника Тарасова и Милана Крохина, Мария Маркова-Бутырская, Милана Ананко, Богдан Токарь и Арина Кияшко.
