Гагарина, Дубцова и Караулова: как звезды «Фабрики» отреагировали на возвращение легендарного шоу

Во времена ИИ, хайпа, инфоцыганства, криптовалюты и мемов по-прежнему самым дорогим медиатоваром остается чистая, живая, неподдельная эмоция. Наблюдать за человеком во всех его проявлениях занимательно - отсюда и успех большинства блогеров, постигнуть феномен которых многим не под силу. Именно поэтому Первый канал и собрался возрождать «Фабрику звезд» 12+. Планируется и проживание в «звездном домике», и подготовка хитов, и отчетные концерты. Все как тогда - 24 года назад. «Телепрограмма» собрала все, что известно о перезагрузке на настоящий момент.

Юбилейное. Традиционное

Конечно, есть запрос и на ностальгию. Создатели проекта не могли не учитывать это, размышляя над перезагрузкой «Фабрики звезд», которую уже пытались гальванизировать несколько раз после закрытия. Аудитория выучила наизусть главный девиз: новое - это хорошо забытое старое. Именно поэтому суперхитовые шоу нулевых одно за одним пытаются возвращать на малые экраны. Получается с переменным успехом.

К примеру, завершенную в 2012 году Первым каналом «Фабрику звезд» пытались перезапустить почти 10 лет назад. В 2017 году канал МУЗ-ТВ пробовал повторить успех той самой «Фабрики». А затем ТНТ перехватил эстафету - и выпускал собственную версию проекта в 2024 году. И теперь за дело берется вновь Первый канал - стандарт качества. Слухи об этом поползли еще в конце мая.

- Механика проекта останется той же: участники, прошедшие кастинг, заселяются в «Звездный дом», где все происходящее будет круглосуточно сниматься десятками скрытых камер, - сообщали инсайдеры. - В течение трех месяцев будущим артистам предстоит оттачивать вокал, хореографию, осваивать актерское мастерство. Кроме того, их ждут регулярные мастер-классы от мэтров российской эстрады.

А на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил, что возвращению «Фабрики звезд» быть. Причем по старой, апробированной схеме.

- Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров, появившихся за последние 10 лет, - сказал Константин Львович. - То есть будут две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации.

«Это неизбежно»

Можно по-разному относиться к качеству отечественной эстрады, не слушать нашу попсу и считать ее до мозга костей вторичной, но отрицать, что проект действительно открыл артистов, которые долго формировали музыкальную поп-повестку в стране, бессмысленно. Выпускниками «Фабрики звезд» под руководством лучших продюсеров, композиторов и вокальных педагогов России стали Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группы «Корни», «Челси», «Фабрика» и другие.

Да, именно лучших продюсеров и композиторов. Именно это должно стать фундаментом для перезагрузки - ведь последние попытки перезапустить шоу вне Первого канала оборачивались провалом по этой самой причине - а кто работал на «фабрике»? В свое время Константину Эрнсту удалось собрать дрим-тим: в разные сезоны из просто одаренных ребят вытачивали настоящих stars лучшие из лучших - Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие крутые композиторы. Как будет теперь? Пока неизвестно. Но совершенно точно, что без лидеров музыкальной индустрии не обойтись.

- Я думаю, что есть вещи, которые однажды сработали хорошо, - объяснила Яна Чурикова, которая будет вести новую «Фабрику» (в свое время на этой позиции ведущую подменяли Дмитрий Шепелев, Ксения Собчак, Тимур Родригез, Маша Малиновская и другие). - Сейчас у нас очень много форматов, но очень мало вещей, которые реально работают. Поэтому, скорее всего, все создатели контента - это телевизионщики, музыканты - обращаются в прошлое, чтобы посмотреть, что работало там.

Еще одна финалистка «Фабрики звезд», Юлианна Караулова, которая ведет шоу «Кто хочет стать миллионером?» 12+, наставница «Голоса» 12+, победительница «Фантастики» 16+ и соведущая проекта «Наша новая музыка» 16+, считает, что возвращение вокального проекта напрашивалось.

- Мне кажется, что все циклично, включая интерес, моду и в какой-то степени то, что происходит в медиа, поэтому это было неизбежно, - полагает ведущая. - Я думаю, что это будет интересный проект, к которому абсолютно точно будет приковано внимание. Собственно, это уже происходит, хотя проект еще не начался. Потому что, безусловно, в последние несколько лет наблюдается возобновление интереса к «Фабрике звезд».

Что стало с победителями

1-й сезон: Группа «Корни» по-прежнему выступает на городских и спортивных мероприятиях (товарищеские матчи сборной России), фестивалях и сводных концертах. Правда, в обновленном составе - кудрявый Павел Артемьев теперь стал режиссером независимого театра. И сам играет в спектаклях.

2-й сезон: Полина Гагарина стала вице-чемпионкой «Евровидения-2015», наставницей шоу «Голос» и одной из самых вост-

ребованных и высокооплачиваемых артисток страны. Концертный график расписан до 2027 года - осенью вокалистка собирается собрать Live-арену в Москве (11 тыс. человек).

3-й сезон: Никита Малинин, сын Александра Малинина, - запомнился хитом «Котенок», но приумножить успех не смог. Тогда он стал писать песни для коллег и в 2023 году выпустил совместный с группой «Винтаж» альбом. Иногда появляется с отцом на ТВ.

4-й сезон: Ирина Дубцова тоже начинала сольную карьеру, но сильнее (хотя до сих пор дает концерты) сконцентрировалась на авторской работе - певица пишет хиты для Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана и др.

5-й сезон: Виктория Дайнеко тоже продолжает выступать (летом на «ВТБ Арене» на сводном концерте одной из радиостанций), озвучивать мультфильмы и активно участвовать в телешоу («Три аккорда» 16+, «Маска», «Фантастика», «Сокровища императора» 16+).