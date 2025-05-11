«Евровидение» против «Интервидения» - главная музыкальная битва года

Формально это противостояние завершилось в 1990 году. Но что изменилось с тех пор? Да ничего. Две главные сверхдержавы мира продолжают противостоять друг другу на разных фронтах. Вашингтон давно уже подмял под себя «Евровидение», вынудив Европейский вещательный союз не допускать Россию до конкурса (потом мы и сами удалились оттуда!). И вот Москва, наконец, услышала мольбу отечественной публики и организовала собственный масштабный музыкальный конкурс. Название взяли из советских времен - «Интервидение», отвечает за проект МИД РФ, а значит, все серьезно. «Телепрограмма» собрала все, что известно о старом европейском и свежем российском проектах.
«Евровидение»: скандалы, цензура
Предварительный логотип конкурса 2025 года. Фото: Wikimedia Commons
В этом году «Евровидение» пройдет с 13 по 17 мая в концертном зале «Санкт-Якобсхалле» в швейцарском Базеле, поскольку в прошлом году конкурс выиграл представитель Швейцарии - рэпер Немо Меттлер (Nemo), по результатам голосования жюри и телезрителей набравший 591 балл. Ведущими шоу стали комедиантка Хейзел Брюггер, актриса Мишель Хунцикер (голос Глории в итальянской версии мультфильма «Мадагаскар») и телеведущая Сандра Штудер. По задумке организаторов, выбор женского трио в качестве ведущих символизирует швейцарские ценности: открытость, разнообразие, многоязычие и единение.
В конкурсе примут участие 37 стран. Среди них и те, кто уже пробовал силы в «Евровидении»: Юстина Стечковская (Польша) и Нина Жижич (Черногория). Молдавия и ряд других европейских стран от шоу отказались. Россия пропускает предвзятый конкурс в четвертый раз подряд. В фавориты предстоящего шоу букмекеры выводят финскую группу KAJ и австрийского певца Йоханнеса Питча (он же JJ) - вероятность победы каждого из них выше 20%.
В остальном «Евровидение» осталось прежним. Масса представителей запрещенного в России движения ЛГБТ, политическая конъюнктура, предвзятость к недружественным повесточке странам и цензура. Так, репрессиям подверглась Мириана Конте с Мальты, которой запретили исполнять песню Kant. Дело в том, что организаторы расслышали в припеве непотребство: слово kant по-мальтийски переводится как «пение», а по-английски созвучное cunt означает неприличное. Но поют-то мальтийцы на родном! Не желая никого оскорблять. В чем проблема? Ополчились организаторы и на певицу Emmy (представляет Ирландию), песня которой Laika Party посвящена запущенной в космос советской собаке Лайке и написана русским автором Ларисой Вильдановой. Теперь решают, как прищучить артистку за связи с запрещенной Россией и придумать новую «официальную причину» для цензуры.
«Интервидение»: сильная аура, дружба народов
Заставка соревнования в прошлые годы. Фото: кадр из видео
Проект с таким названием был запущен в 1960 году Международной организацией радиовещания и телевидения, которая объединяла страны соцблока. Был и музыкальный конкурс с аналогичным названием - «Интервидение». Он тоже проводился с 1977 года в польском Сопоте и включал выступления эстрадных исполнителей. От каждой страны выдвигалось по две песни, а иногда и по два исполнителя. В число участников вошли претенденты от СССР, Венгрии, Болгарии, Кубы, Испании, Чехословакии, Финляндии, Югославии, ГДР, Румынии и Польши.
Туда даже Алла Пугачева приезжала. Именно там в 19 лет сверкнула на всю Европу неподражаемая Роза Рымбаева, спевшая «Озарение». Там же поразила публику и Марыля Радович, спевшая знаменитые «Красочные ярмарки», которые потом подарила влюбленному в нее Валерию Леонтьеву.
19-летняя Роза Рымбаева на «Интервидении» 1977 года заняла шестое место. Фото: кадр из видео
Реанимировать «Интервидение» задумали два года назад. Тогда амбициозный проект анонсировали сразу на высоком государственном уровне. Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что конкурс состоится - причем в 2024 году. Но процесс, как это часто бывает на Руси, затянулся. Лишь в начале 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» и поручил создать наблюдательный совет, который будет утверждать концепцию мероприятия и его результаты, координировать информационное сопровождение конкурса. Возглавит наблюдательный совет первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено оказывать содействие в продвижении конкурса.
Концепция проста: никакой голубой луны и розовых фламинго, никаких ограничений по гостям, ждем всех, любим каждого. Приходите в наш дом - и пойте как в последний раз! В суверенном «Интервидении» примут участие представители стран СНГ, ШОС и БРИКС: Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Китай (идею обсуждали с Си Цзиньпином!), Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан и ЮАР уже подтвердились. Могут принять участие, но пока не прислали песни Боливия, Венгрия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Сербия, Словакия и Эфиопия.
Самыми ответственными оказались киргизы - уже заявили трио NOMAD в качестве участников. Остальные думают (то есть проводят отборы). Что касается нашей страны, то самым очевидным кандидатом как будто выглядит Ярослав Дронов (он же певец SHAMAN). Некоторые СМИ уже отрядили артиста на «Интервидение» как безоговорочного фаворита, которого вот-вот объявят. Но официально до сих пор никто ничего не подтвердил.
Точно определено, что первый конкурс пройдет в Москве на Live-арене - популярной площадке вместимостью 11 тыс. человек. Стоимость билетов пока тоже в разработке. Зато известен бюджет - 750 млн руб. Выходит, все действительно серьезно! Верим, что получится. Транслировать «Интервидение-2025» доверили Первому каналу.