В этом году «Евровидение» пройдет с 13 по 17 мая в концертном зале «Санкт-Якобсхалле» в швейцарском Базеле, поскольку в прошлом году конкурс выиграл представитель Швейцарии - рэпер Немо Меттлер (Nemo), по результатам голосования жюри и телезрителей набравший 591 балл. Ведущими шоу стали комедиантка Хейзел Брюггер, актриса Мишель Хунцикер (голос Глории в итальянской версии мультфильма «Мадагаскар») и телеведущая Сандра Штудер. По задумке организаторов, выбор женского трио в качестве ведущих символизирует швейцарские ценности: открытость, разнообразие, многоязычие и единение.

В конкурсе примут участие 37 стран. Среди них и те, кто уже пробовал силы в «Евровидении»: Юстина Стечковская (Польша) и Нина Жижич (Черногория). Молдавия и ряд других европейских стран от шоу отказались. Россия пропускает предвзятый конкурс в четвертый раз подряд. В фавориты предстоящего шоу букмекеры выводят финскую группу KAJ и австрийского певца Йоханнеса Питча (он же JJ) - вероятность победы каждого из них выше 20%.

В остальном «Евровидение» осталось прежним. Масса представителей запрещенного в России движения ЛГБТ, политическая конъюнктура, предвзятость к недружественным повесточке странам и цензура. Так, репрессиям подверглась Мириана Конте с Мальты, которой запретили исполнять песню Kant. Дело в том, что организаторы расслышали в припеве непотребство: слово kant по-мальтийски переводится как «пение», а по-английски созвучное cunt означает неприличное. Но поют-то мальтийцы на родном! Не желая никого оскорблять. В чем проблема? Ополчились организаторы и на певицу Emmy (представляет Ирландию), песня которой Laika Party посвящена запущенной в космос советской собаке Лайке и написана русским автором Ларисой Вильдановой. Теперь решают, как прищучить артистку за связи с запрещенной Россией и придумать новую «официальную причину» для цензуры.

«Интервидение»: сильная аура, дружба народов