«Это ужасно, язык примитивный»: чем заняты наставники шоу «Голос. Дети» накануне старта 13-го сезона

И если состав ведущих в последнее время не меняется, то наставники проходят регулярную ротацию. В этом году в красных креслах впервые оказались Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьев (в паре с женой Аидой Гарифуллиной), компанию им составила Полина Гагарина.

«Телепрограмма» решила подсмотреть, чем заняты артисты в преддверии премьеры - и как поддерживают творческую и физическую форму после лета.

Ваня Дмитриенко

Главная медийная бомба этого сезона - трансфер в детский «Голос» Вани Дмитриенко: парня из Красноярска, который собрал «Лужники» в 20 лет. Он принадлежит к поколению зумеров поэтому алкоголем и запрещенными веществами не увлекается - зато сконцентрирован на себе, творчестве и карьере.

Лето у молодого артиста вышло насыщенным: и мощный гастрольный тур, и заслуженный отдых в США. Ваня, воздавая благодарность родителям, которые дали ему все, отвез их в Нью-Йорк, где те, конечно же, до сих пор не были. А еще выступил на дне рождения Надежды Песковой - дочери Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, которой исполнилось 12 лет. И даже дал имениннице наставление.

- Я хочу тебе сказать, что ты сейчас проживаешь прекрасный возраст беззаботной и непосредственной жизни, когда ты можешь себе позволить все что угодно и тебя за все простят, - отметил Ваня. - Я тебе очень советую в это время как можно больше обращать внимания на по-настоящему близких людей, которые идут за тобой, потому что искренне тебя любят.

Также Ваня выступил на дне рождения Юлии Пересильд - мамы своей возлюбленной Ани Пересильд. Праздник отметили с размахом, но не без добрых дел - собирали деньги для благотворительного фонда «Галчонок» (разыграли кусочек торта именинницы за 200 тыс. руб.), которым управляет актриса. Дмитриенко спел вместе с Аней Пересильд хит «Силуэт», после чего дочь артистки сама отыграла музыкальный сет как диджей.

Несмотря на то что папа девушки певца Алексей Учитель называет их союз «непростым», Ваня в любви к Ане признается практически везде, где появляется. Да и она отвечает взаимностью.

- Я еще не проживала этих чувств, - признавалась юная актриса. - Были не совсем настоящие чувства или я путалась. Я правда считаю, что для меня моя первая любовь - это Ваня. До этого, мне кажется, было что-то другое.

Впрочем, не все разделяют восторги в отношении нового наставника детского «Голоса». Например, поэт-песенник Илья Резник, народный артист России, вдруг выступил с резкой критикой музыканта.

- Ваня Дмитриенко - это ужасно, он разговаривает с молодежью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный, - заявил в интервью мэтр. - Это, конечно, удручает. Эти песни ужасающие, этот рэп вечный. И одни и те же лица в жюри [различных шоу]. Это вообще кошмар, паноптикум какой-то!

Полина Гагарина

Одна из главных блондинок российской эстрады отлично отдохнула летом: успела и в Геленджике позагорать, и поработать, и детей Андрея и Мию на море свозить, и на «Новую волну» в Казань.

Уже в Москве артистка организовала празднование дня рождения любимой мамы - в греческом стиле, с плясками, битьем посуды и концертом группы Uma2rman, затем выступала на праздничных городских мероприятиях.

1 сентября засветилась на школьной линейке вместе с дочерью, показала в соцсетях «ролексы» примерно за 1,5 млн руб. А еще через некоторое время сумочку - за 90 тыс. руб. Стало понятно: налицо опасный женский диагноз...

- Чистосердечное признание: я больна шопоголизмом! - признала вокалистка. - Я ожидаю выхода на сцену и к тому моменту успела сделать порядка, наверное, двадцати скриншотов и положить заказ в корзину. Я не могу остановиться. Мне это доставляет дикое удовольствие, дичайшее. Я не знаю, как с этим бороться. И нужно ли с этим бороться?!

Правда, случаются и полезные покупки. Так, Полина в соцсетях засветила велосипед, на котором любит кататься: стильный круизер нежного бежевого оттенка с 28-дюймовыми колесами и широким удобным седлом. Стоит такой порядка 45 тыс. руб. Для звезды такого уровня сущие копейки. Да и с бензином никаких проблем.

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев

В прошлый раз парное красное кресло занимали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Теперь - другая пара: Аида Гарифуллина (была во взрослом «Голосе») и Алексей Воробьев (не был). Лето у пары тоже прошло неплохо - и море, и Париж с дочкой Аиды Оливией.

«Некоторые места навсегда остаются в сердце, - написала Аида. - Вот уже семь лет мы прилетаем в Париж - и каждый раз мне кажется, что я возвращаюсь домой! Вкуснейшие завтраки, выход прямо в сад Тюильри, Лувр и мой любимый музей д’Орсе».

Круассаны и прочие французские сдобные изделия по возвращении домой Гарифуллина побежала избывать в спортзал. Явила подписчикам мускулистую спину (певица очень любит открытые платья) и показала, как работает с гантелью.

«Разогреваем всё, - подписала снимок Аида. - В буквальном смысле».

За формой певица следит почти так же тщательно, как и муж: занимается, помимо фитнеса, силовой йогой и дыхательной гимнастикой. К слову, съемки в «Голосе» вокалистка сочетает с гастролями. Не забывая, разумеется, и о семье.

- Я учусь у супруги отдыхать без чувства вины, - признал Воробьев. - Для человека, который привык все время работать, отдых сначала кажется странным занятием. Отдых с семьей для меня сейчас самый ценный. Потому что работа забирает много внимания, энергии, времени. А рядом с близкими ты возвращаешься в нормальный человеческий масштаб.