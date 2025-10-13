Двое ушли по здоровью: кто вылетел в новом выпуске шоу «Титаны»

Открывающим конкурсом этой недели стали «Гигантские шары». Участникам требовалось накачивать насосами шары, пока огромные надувные сферы не лопнут. По результатам этого испытания 60 спортсменов, показавших лучшие результаты, сразу прошли в следующий этап.

Оставшиеся 24 человека приняли участие в дополнительном состязании за право остаться в проекте. Также стало известно, что гимнаст Алексей Бондаренко покинул шоу по медицинским показаниям.

Дополнительным испытанием, определившим выбывающих, стала комбинированная эстафета, включавшая перетягивание каната и метание бочек, знакомых зрителям по предыдущим сезонам.

В первой тройке соревновавшихся Оксаны Яшанькиной, Дарьи Нагорной и Алины Исмаиловой продолжение борьбы обеспечили себе Яшанькина и Исмаилова, тогда как Нагорная завершила выступление.

В следующем квартете Алексея Зайцева, Станислава Лифанцева, Олега Майорова и Пейзуллы Магомедова победу одержали Зайцев, Магомедов и Майоров, а Лифанцев выбыл из конкурса.

В другой группе из четырех человек Чжан Чэнцян не смог пройти дальше, в то время как Жаслан Бекбаев, Давид Белявский и Анар успешно преодолели испытание. В составе команды Никиты Нагорного, Сергея Чернышева, Ярослава Горячева и Юрия Яшанькина из борьбы выбыл Яшанькин-младший. При этом очередность побед в челлендже распределилась следующим образом: Нагорный — Горячев — Чернышев.

В следующей четверке участников следующий раунд прошли Дмитрий Гудков, Алексей Яшанькин и Владимир Чайка (именно в такой последовательности), а Баатар Басхамджиев покинул проект. В заключительном групповом состязании из-за полученной травмы плеча в решающем поединке выбыл Андрей Романов, уступив Эмилю Карнееву, Константину Андрееву и Руслану Нигматуллину.

Таким образом, по итогам четвертого эпизода третьего сезона «Титанов» проект покинули семеро участников: гимнасты Алексей Бондаренко (№ 26) и Дарья Нагорная (№ 47), ушуист Станислав Лифанцев (№ 67), специалист по китайским боевым искусствам Чжан Чэнцян (№ 34), тяжелоатлет Юрий Яшанькин (№ 44), воркаутер Баатар Басхамджиев (№ 66) и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов (№ 20).

Пятая серия шоу «Титаны» будет показана в эфире телеканала ТНТ в воскресенье, 19 октября. А вы смотрите этот проект?