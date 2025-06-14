"Достояние республики" возвращается в эфир: теперь там новые ведущие и герои

После длительной паузы проект перезагрузили. Теперь в бой идут звезды нулевых (Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Елена Ваенга), которые еще не так давно взрывали танцпол, будучи молодыми и дерзкими, а теперь собирают стадионы в статусе суперзвезд.

"Телепрограмма" заглянула за кулисы реанимированной передачи и показывает ключевые моменты "ДоРе", ведь в эфире шоу появится не раньше зимы.

Механика шоу осталась неизменной: виновника торжества чествуют комплиментами, вспоминая байки и реальные истории, связанные с созданием песен, главными событиями и явлениями в жизни артиста.

Одновременно с этим кавер-версии хитов героя исполняют популярные артисты (Григорий Лепс, Александр Панайотов, Jony, Амирчик). Пока он млеет и тает от похвал, представители СМИ из зала пытаются задавать каверзные вопросы, а публика при помощи QR-кодов голосует за лучшую версию шлягера, исполненную в "ДоРе".

Иногда не обходится без действительно ценных признаний: например, Дима вспомнил, как придумал коронный прыжок на двух ногах.