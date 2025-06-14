"Достояние республики" возвращается в эфир: теперь там новые ведущие и герои

После длительной паузы проект перезагрузили. Теперь в бой идут звезды нулевых (Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Елена Ваенга), которые еще не так давно взрывали танцпол, будучи молодыми и дерзкими, а теперь собирают стадионы в статусе суперзвезд.
"Телепрограмма" заглянула за кулисы реанимированной передачи и показывает ключевые моменты "ДоРе", ведь в эфире шоу появится не раньше зимы.
Механика шоу осталась неизменной: виновника торжества чествуют комплиментами, вспоминая байки и реальные истории, связанные с созданием песен, главными событиями и явлениями в жизни артиста.
Одновременно с этим кавер-версии хитов героя исполняют популярные артисты (Григорий Лепс, Александр Панайотов, Jony, Амирчик). Пока он млеет и тает от похвал, представители СМИ из зала пытаются задавать каверзные вопросы, а публика при помощи QR-кодов голосует за лучшую версию шлягера, исполненную в "ДоРе".
Иногда не обходится без действительно ценных признаний: например, Дима вспомнил, как придумал коронный прыжок на двух ногах.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Вместо Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева теперь ведут проект Валдис Пельш и Валя Карнавал - блогер, соведущая шоу "Голос.Дети". Первый отвечает за взрослый сегмент аудитории (и иногда поет вместе с героями, вспоминая молодость в группе «Несчастный случай»), вторая - за привлечение молодежи и современный язык, который не всегда понятен взрослым.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Обновлена и студия - гости программы теперь находятся буквально на одном уровне с главным героем. На сцене. По обе стороны от артиста - места для ВИП-гостей из шоу-бизнеса, экспертного сообщества и фрешменов: блогеров, инфлюэнсеров, молодых звезд.
К примеру, Мари Краймбрери (Марина Жадан), только в мае родившая ребенка блогеру Даве (Давид Манукян), успела выступить и спешно отправилась к малышу.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Этого выпуска не могло быть без Яны Рудковской - продюсера Димы, которая много лет помогает артисту покорять новые планеты. Одной из таких стало «Евровидение», которое артист в 2008 году выиграл вместе с фигуристом-чемпионом Евгением Плющенко и скрипачом-виртуозом Эдвином Мартоном, а в 2009-м, соответственно, привез в Россию.
Мало кто знает, что победоносная песня Believe была написана в диком аврале за пару недель до конкурса, потому что композицию, на которую рассчитывал вокалист, забраковали. Впрочем, сам Билан признался, что продюсеры - всего лишь спутники (до Яны продвигал певца Юрий Айзеншпис), которые появляются и сопровождают артистов в определенные моменты карьеры. Жизнь идет - а продюсеры, как и девушки, друзья, танцоры в балете, могут меняться.
Яна пришла с новым главным медиаактивом - сыном Сашей, который в интернете больше известен как Гном Гномыч с 1 миллионом подписчиков в соцсетях.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Девятилетний Гриша Дружинин из команды Билана в детском «Голосе» тоже похулиганил на сцене в образе очень раннего Димы. Неприличные слова про гулянки в ночных клубах специально для мальчика переписали - и публика осталась в восторге.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Поздравить Диму выступлением и цветами пришла и Полина Гагарина, которая чуть позже его вырвалась в высшую лигу, но теперь имеет армию поклонников не меньше, чем у Димы. Вице-чемпионка "Евровидения" спела "Я просто люблю тебя" так, что все поняли: выпуск "Достояния республики", посвященный Полине, не за горами.
В эфир Первого канала шоу "Достояние республики" 12+ выйдет уже в новом телесезоне.