Цыганский Граф против Ванечки: самые яркие участники "Голоса", которые рвутся к победе

Предсказать победителя в условиях, когда десятки мощных артистов могут проявить себя совершенно по-разному, разумеется, невозможно. Однако "Телепрограмма" представляет наиболее ярких и сильных вокалистов, шансы которых на триумф весьма велики.

Граф Домбровский (37 лет, Москва)

Вокалиста с таким гордым именем (или титулом?) не упомянуть было нельзя. Тем более что Граф не только сам по себе яркий, но и заявил о себе весьма громко. Он пришел в шоу в алой цыганской рубахе и сбацал шлягер "Две гитары", который перепевал еще Владимир Высоцкий. Впечатлил и публику, и наставников, после чего предсказуемо отправился в команду Ильдара Абдразакова - сам маэстро почитает за честь (!) иметь в команде такого игрока.

Граф (это настоящее имя!) популяризирует ценности и искусство древнего темпераментного народа, к которому принадлежит. Он 10 лет играет в шоу-театре Николая Васильева "Табор возвращается", одном из крупнейших коллективов цыганской эстрады в России, и много колесит по Европе и Америке с гастролями. Кстати, опыт выступлений в ТВ-шоу артист тоже имеет: в прошлом году он пришел в проект "Перепой звезду!" 16+ и, представившись таксистом, добрался до финала (спел дуэтом с Вадимом Казаченко и Еленой Ваенгой).

Иван Степанов (25 лет, Московская область)