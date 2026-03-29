Цыганский Граф против Ванечки: самые яркие участники "Голоса", которые рвутся к победе

Предсказать победителя в условиях, когда десятки мощных артистов могут проявить себя совершенно по-разному, разумеется, невозможно. Однако "Телепрограмма" представляет наиболее ярких и сильных вокалистов, шансы которых на триумф весьма велики.
Граф Домбровский (37 лет, Москва)
Вокалиста с таким гордым именем (или титулом?) не упомянуть было нельзя. Тем более что Граф не только сам по себе яркий, но и заявил о себе весьма громко. Он пришел в шоу в алой цыганской рубахе и сбацал шлягер "Две гитары", который перепевал еще Владимир Высоцкий. Впечатлил и публику, и наставников, после чего предсказуемо отправился в команду Ильдара Абдразакова - сам маэстро почитает за честь (!) иметь в команде такого игрока.
Граф (это настоящее имя!) популяризирует ценности и искусство древнего темпераментного народа, к которому принадлежит. Он 10 лет играет в шоу-театре Николая Васильева "Табор возвращается", одном из крупнейших коллективов цыганской эстрады в России, и много колесит по Европе и Америке с гастролями. Кстати, опыт выступлений в ТВ-шоу артист тоже имеет: в прошлом году он пришел в проект "Перепой звезду!" 16+ и, представившись таксистом, добрался до финала (спел дуэтом с Вадимом Казаченко и Еленой Ваенгой).
Иван Степанов (25 лет, Московская область)
Про этого самородка "Телепрограмма" уже подробно писала. Ванечка-народник ошарашил женским вокалом (то ли Зыкина, то ли Кадышева) публику и вокальных тренеров настолько, что фрагмент выступления артиста натурально ушел в люди. В соцсетях артист собирает десятки тысяч просмотров. И немудрено: Степанов ведь не рисуется, он действительно умеет петь народные песни таким голосом - не зря же Гнесинку окончил. А еще живет в деревне, не собирается переезжать в столицу и умеет коров доить.
- Многие подписчики давно уже просили: "Вам пора в "Голос", - вспоминал он. - И вот, когда я прорвался на слепые прослушивания, запел и увидел, как начала подтанцовывать Пелагея, - сразу охватила большая радость. Первая реакция, первые живые эмоции, удивление и восторг, узнала или нет, - вот это было самой большой наградой. Честно: приятно! Не могу сказать, что жизнь после первого эфира сильно поменялась. Просто теперь односельчане, когда встречают, хвалят: "Какой же ты молодец, Ванечка, что пошел в "Голос". Все они смотрят шоу, и это приятно.
Елена Дородных (38 лет, Новосибирск)
Несмотря на фамилию, сибирячка Елена вполне себе фигуристая девушка, зашедшая в проект громко - с хита Кристины Агилеры Fighter ("Боец"). Бойцом по жизни (не зря пошла на тайский бокс) и настоящей принцессой артистка себя и позиционирует. Окончила англо-американскую школу, затем переводческий факультет МГЛУ, а потом все же осознала, что надо на сцену, - и поступила в Институт современного искусства.
Теперь Елена выступает под псевдонимом Letty, выпускает клипы, попадает в ротацию радиостанций, избегает эпатажа и хайпа и считает себя рокершой в душе, хотя исполнять может и эстраду запросто, что показала в ходе поединков, победив Марию Махову в дуэте на песню "Верю в тебя" Анны Асти. Ради любимой дочки Дородных, как признается, готова выиграть проект и прибавить к своему имени дополнительных очков популярности.
Арсен Степанян (34 года, Ереван)
Армянский блок изначально в "Голосе" имел сильные позиции - Артем Качарян, Маргарита Позоян и другие солидные артисты всегда составляли конкуренцию самым сильным участникам. В этом году внимание - Арсену Степаняну, который ворвался в шоу с блестящим исполнением арии Калафа Nessun Dorma из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини. Баритон, прошедший школу Ереванской консерватории (красный диплом), выступал и на сцене Мариинки, и в шоу "Большая опера" (лауреат второй степени).
Степанян брал паузу в вокальной деятельности, переехав в Испанию, чтобы заниматься недвижимостью, но в итоге все же вернулся к микрофону. Почему его шансы велики? Потому что в каждом сезоне есть сильный оперный баритон, который на классическом репертуаре доезжает до полуфинала как минимум. Несмотря на то что части аудитории от оперных запевов сразу хочется спать, победа очень часто доставалась именно оперным певцам: Сергей Волчков, Селим Алахяров, Аскер Бербеков, Петр Захаров, так что теперь все карты в руках Ильдара Абдразакова - дебютанта среди наставников, который за счет правильно подобранного Арсену репертуара может запросто претендовать на сенсацию.
Юлия Гаврилова (18 лет, Самарская область)
Юная Юля Гаврилова из села Кинель-Черкассы Самарской области в "Голосе" не первый раз. Опытные зрители могут помнить девушку по детской версии шоу. Она добралась до финала, где уступила Владиславу Тюкину. Теперь Юля пришла за реваншем.
- На протяжении трех лет мы ездили в Самару после седьмого урока в сельской школе, брали контейнер с едой, ехали два часа до города, там был музыкальный урок два часа, и обратно возвращались в половине первого ночи, - вспоминает мытарства мама девушки.
Неужели после такого пути Юля готова отдать победу?
