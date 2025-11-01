Человек-мем и другие сюрпризы: что покажут по Первому каналу в Новый год

Уже несколько лет Первый канал, помимо традиционного новогоднего шоу, показывает еще и «альтернативный огонек». Раньше им занимался Иван Ургант со своей командой («Ciao, 2021!»). В последнее время в этой нише креативит Софья Эрнст, актриса МХТ им. Чехова и жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Для начала напомним, как это было раньше. В декабре 2023 года в эфир вышло шоу "Самый первый Новый год", где взрослую аудиторию Первого развлекали актуальные музыканты - в диапазоне от стадионных Егора Крида и Басты до популярного эстета Антона Беляева (наставника "Голоса") с модными рэперами.

В прошлом году Софья Эрнст представила проект ТСЖ "Лукоморье". Как его позиционировали авторы, «это городская фантазия, происходящая накануне Нового года, где разнорабочий Балда ходит по проблемным квартирам и устраняет в них всяческие поломки. Вот только с жильцами он сталкивается не простыми, а сказочными». По факту - это было новое музыкальное шоу и с классическими представителями эстрады (Дмитрий Маликов), и с нейтральными фрешменами (Антоха МС, Анна Асти), которые могут быть понятны публике 55+. Ставила шоу Дарья Прибищук - тюменский сценограф и режиссер, работавшая с современными рэперами. Концепция объяснялась как «переосмысление привычных форматов» и попытка сблизить разные поколения у голубых экранов.

Итак, под занавес 2025-го на новогоднем столе Первого появится Прохор Шаляпин - человек-мем, профессиональный гедонист, дамский угодник, повеса и амбассадор лени в России (даже книгу выпустил под названием "Главное - не уработаться!"). Он уже выложил в соцсетях фото, на котором стоит рядом с Софьей в праздничном ретрокостюме и парике и улыбается.

"Хотите сменить имидж? - подписал пост Прохор. - Не спрашивайте нас с Софьей Эрнст как".

"Бывают странные сближения"№, - поэтически прокомментировала снимок Эрнст.

Еще одна участница новогоднего шоу - Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель». Она предстала в костюме Палача - черном кожаном пальто с ку-клукс-клановским капюшоном.