Человек-мем и другие сюрпризы: что покажут по Первому каналу в Новый год

Уже несколько лет Первый канал, помимо традиционного новогоднего шоу, показывает еще и «альтернативный огонек». Раньше им занимался Иван Ургант со своей командой («Ciao, 2021!»). В последнее время в этой нише креативит Софья Эрнст, актриса МХТ им. Чехова и жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста.
Для начала напомним, как это было раньше. В декабре 2023 года в эфир вышло шоу "Самый первый Новый год", где взрослую аудиторию Первого развлекали актуальные музыканты - в диапазоне от стадионных Егора Крида и Басты до популярного эстета Антона Беляева (наставника "Голоса") с модными рэперами.
В прошлом году Софья Эрнст представила проект ТСЖ "Лукоморье". Как его позиционировали авторы, «это городская фантазия, происходящая накануне Нового года, где разнорабочий Балда ходит по проблемным квартирам и устраняет в них всяческие поломки. Вот только с жильцами он сталкивается не простыми, а сказочными». По факту - это было новое музыкальное шоу и с классическими представителями эстрады (Дмитрий Маликов), и с нейтральными фрешменами (Антоха МС, Анна Асти), которые могут быть понятны публике 55+. Ставила шоу Дарья Прибищук - тюменский сценограф и режиссер, работавшая с современными рэперами. Концепция объяснялась как «переосмысление привычных форматов» и попытка сблизить разные поколения у голубых экранов.
Итак, под занавес 2025-го на новогоднем столе Первого появится Прохор Шаляпин - человек-мем, профессиональный гедонист, дамский угодник, повеса и амбассадор лени в России (даже книгу выпустил под названием "Главное - не уработаться!"). Он уже выложил в соцсетях фото, на котором стоит рядом с Софьей в праздничном ретрокостюме и парике и улыбается.
"Хотите сменить имидж? - подписал пост Прохор. - Не спрашивайте нас с Софьей Эрнст как".
"Бывают странные сближения"№, - поэтически прокомментировала снимок Эрнст.
Еще одна участница новогоднего шоу - Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель». Она предстала в костюме Палача - черном кожаном пальто с ку-клукс-клановским капюшоном.
Татьяна Ткачук (группа "Моя Мишель") в образе Палача. Фото: vk.com/moyamichelle
"Сняли новогоднюю сказку "Хозяйка нейросети" 16, - подписала снимок вокалистка. - Это мой первый актерский опыт с текстом. Было очень волнительно".
По слухам, Юлия Зиверт сыграет главную героиню - хозяйку нейросети. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Говорят, что главную героиню сыграет Zivert, а в проекте появятся все, кто совершил мощный карьерный рывок за прошедший год: звезда "Слова пацана" 18+ Лев Зулькарнаев, перебравшийся из клубов на стадионы Ваня Дмитриенко и Надежда Кадышева, обретшая вторую творческую молодость. В эфир Первого "Хозяйка нейросети" выйдет за день до основного празднества - 30 декабря.