Человек без лица, поющий пастор и неврастеничная кукла: самые необычные участники шоу "Наша новая музыка"

В экспериментальном проекте есть действительно и поющая шляпа (артист-инкогнито), и поющая кукла, и поющий монах. Кого только демиург проекта Юрий Бардаш, создатель групп "Грибы" и Quest Pistols, не привел на суд судей и зрителей! В обзоре "Телепрограммы" - самые необычные персонажи загадочного музыкального шоу (многие из них в самом деле в огромных сюрреалистических шляпах).
ХАУСПАРТИЗАН
Да, именно так - прописными и слитно, что бы это ни значило. Таинственного парня в шляпе, балаклаве и безумном костюме поганки Юрий Бардаш обнаружил в Воронеже. Парень настаивает на режиме инкогнито. Поет своеобразно - в этом и шарм! Известно, что ему 26, есть высшее образование, не женат, работает "путешественником", хотя 14 лет занимался футболом. Зовут Кириллом.
- В песнях рассказываю о собственной жизни, - поясняет артист. - Еще в детстве представлял, что стану исполнителем, и тогда же придумал себе образ: буду скрывать лицо. Я написал песню "В самом соку", когда переезжал из родного Воронежа в Москву. Тогда передо мной открывались большие перспективы, и внутренний адреналин выплеснулся в этот трек. Есть ли у меня мечта? Нет, только конкретные цели. Их, как и лицо, скрываю.
Лилая
Фото: Александр Омельянчук
Екатерина Данилова из Калининграда спела "Куклу" в образе неврастеничной, дерганой и словно наэлектризованной от собственной внутренней ломкости куклы. Это было больше похоже на театральный этюд, чем на выступление. Девушка под псевдонимом Лилая пишет песни, продает их другим артистам, а еще выступает и стримит (проводит прямые эфиры) - этим и зарабатывает.
- Я начала заниматься оперным вокалом в 4 года и с тех пор на сцене, - рассказывает она. - Со временем во мне выросло ощущение, что я могу и хочу говорить на своем особом языке. Созидать. Часто беру за основу личные переживания, «переупаковываю» их в форму, которая будет откликаться слушателю. Мне важно, чтобы песня несла эмоциональное ядро: будь то сила, боль, освобождение или нежность. "Кукла" - песня о выходе из токсичных отношений. Про внутреннюю силу, которая не кричит, но решает.
У Кати есть много дипломов за победы в вокальных конкурсах. Помимо вокала девушка занимается танцами и учится водить автомобиль.
Вадим Сундуков
Фото: Александр Омельянчук
Еще один человек в гигантской шляпе - айтишник Вадим Сундуков из Челябинской области, спевший песню "Зябко" про тяжесть разлуки. Играет баян-рок-дэнс, импровизирует на гитаре и фанатеет от ска-панка.
- Я вообще хотел играть на гитаре, но пришлось - в стремлении записать альбом - заняться и вокалом, - как бы оправдывается артист. - Придумал заменить трубы баяном, но на вышедшем релизе не удалось осуществить задумку, поэтому теперь прилежно изучаю студийную звукорежиссуру, чтобы достичь поставленных целей к следующему релизу.
Вообще он мастер на все руки. Кроме музыки, Вадим занимается металлосваркой и плотницкими работами, обслуживает авто и тюнингует гитары. Восемь лет Сундуков женат, воспитывает четырехлетнюю дочь, хочет еще детей.
RADAVID
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
То ли поющий пастор, то ли пересмешник с "Евровидения" - Родион Толочкин из Новокубанска (Краснодарский край) тоже решил выбрать неожиданный образ для участия в "Нашей новой музыке". Он окончил Гнесинскую академию и ВГИК (кинодраматургия), а работает охранником-мониторщиком (следит за кражами) в спортивном магазине!
- Музыкой решил заниматься, увидев по телевизору в детстве знаменитый концерт 1990 года трех теноров: Доминго, Каррерас, Паваротти, - вспоминает музыкант. - Работал ведущим на MTV, потом с Валерией Гай Германикой в проекте "Трудный возраст", журналистом в газете "Гудок". Был солистом Краснодарской филармонии. После окончания ВГИКа писал сериал "След".
Потом случилась потеря отца, крах карьеры, многое пришлось пережить и начинать заново. Мое творчество - это надпространственное искусство, лишенное полемики. Поэзия слов и музыки. Я одинок, но я не один.
GRINKEVICH
Фото: Александр Омельянчук
Семейный дуэт из Екатеринбурга Лев (бас-гитара) и Елизавета Гринкевичи (вокал), очевидно, вдохновлены творчеством позднего "Ленинграда". Яркий и эпатажный женский образ, звенящий голос, сатирические тексты и самоирония. Надо признать, что получается.
Публика и судьи скорее положительно оценили выступление с песней "Магнитик", порекомендовав максимально докручивать образ поющей бимбо. Лев и Лиза знакомы с института (более 15 лет), они женаты и вместе выступают.
- Любим экспериментировать в музыке и образах, - говорят музыканты. - Можем исполнить душещипательный медляк, а можем и юмористический трек. У нас уже двое взрослых детей.
"Наша новая музыка" 12+
По пятницам/23.10