Человек без лица, поющий пастор и неврастеничная кукла: самые необычные участники шоу "Наша новая музыка"

В экспериментальном проекте есть действительно и поющая шляпа (артист-инкогнито), и поющая кукла, и поющий монах. Кого только демиург проекта Юрий Бардаш, создатель групп "Грибы" и Quest Pistols, не привел на суд судей и зрителей! В обзоре "Телепрограммы" - самые необычные персонажи загадочного музыкального шоу (многие из них в самом деле в огромных сюрреалистических шляпах).

ХАУСПАРТИЗАН

Да, именно так - прописными и слитно, что бы это ни значило. Таинственного парня в шляпе, балаклаве и безумном костюме поганки Юрий Бардаш обнаружил в Воронеже. Парень настаивает на режиме инкогнито. Поет своеобразно - в этом и шарм! Известно, что ему 26, есть высшее образование, не женат, работает "путешественником", хотя 14 лет занимался футболом. Зовут Кириллом.

- В песнях рассказываю о собственной жизни, - поясняет артист. - Еще в детстве представлял, что стану исполнителем, и тогда же придумал себе образ: буду скрывать лицо. Я написал песню "В самом соку", когда переезжал из родного Воронежа в Москву. Тогда передо мной открывались большие перспективы, и внутренний адреналин выплеснулся в этот трек. Есть ли у меня мечта? Нет, только конкретные цели. Их, как и лицо, скрываю.

Лилая