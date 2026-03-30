"Человеческая многоножка из лжецов": Маркони жестко прошелся по участникам "Тайного миллионера"

Телеведущий Владимир Маркони резко высказался об участниках шоу, назвав их "человеческой многоножкой из лжецов". А еще он отказался от иммунитета, который предложил ему Михаил Бурунов. И объяснил почему.

Маркони с первого дня не вписался в коллектив. Коалиция Владимира Тишко попыталась сразу настроить игроков против новичка. Но сам Маркони, судя по его словам, не собирался подстраиваться под местные порядки.

"Человеческая многоножка из лжецов" — так телеведущий охарактеризовал участников проекта.

Видимо, он считает, что в игре слишком много тех, кто плетет интриги и говорит неправду.

"Тайный миллионер" — это реалити-шоу, где участники должны вычислить одного игрока, который получил золотой слиток и тайные задания. Если остальные раскроют его, он покидает проект. Если нет — миллионер остается и продолжает влиять на игру.

Маркони пришел в проект позже остальных и сразу оказался в центре интриг. Его резкие высказывания и отказ от иммунитета, который предлагал Бурунов, только подлили масла в огонь. Поклонники гадают: кто же на самом деле "тайный миллионер" и как долго Маркони продержится в этом "змеином клубке"?