Брутальный, похож на папу: как выглядит сын Николая Валуева

После окончания школы Валуев-младший, сын известного боксера, выбрал военную стезю, поступив в Суворовское училище.
Завершив обучение в Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете им. Герцена и отслужив в армии, он сейчас активно ищет свое призвание.
В отличие от отца, Григорий не посвятил себя спорту, предпочитая рыбалку и другие увлечения. Но унаследовал от отца доброту, прямолинейность и преданность семейным традициям, например, совместным рыбалкам на реке Вуокса.
Григорий Валуев. Фото: канал "Пятница!"
Участие в реалити-шоу "Выживалити. Наследники" стало для Григория новым вызовом и возможностью самопознания. Его цель — не победа, а саморазвитие и новые знакомства, в том числе с детьми других знаменитостей.
Шоу проходило в экстремальных условиях тайского острова, с 35-градусной жарой и первобытным бытом. Несмотря на начальное желание покинуть проект, Григорий остался, нашел новых друзей среди участников (Тони Толмацкий, Рей, Эмма и Александра) и понял, что ему стоит бороться со своей склонностью отступать перед трудностями.
Шоу "Выживалити. Наследники", в котором также участвуют дети других звезд, стартует в августе на канале "Пятница!".