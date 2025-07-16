Брутальный, похож на папу: как выглядит сын Николая Валуева

Участие в реалити-шоу "Выживалити. Наследники" стало для Григория новым вызовом и возможностью самопознания. Его цель — не победа, а саморазвитие и новые знакомства, в том числе с детьми других знаменитостей.

Шоу проходило в экстремальных условиях тайского острова, с 35-градусной жарой и первобытным бытом. Несмотря на начальное желание покинуть проект, Григорий остался, нашел новых друзей среди участников (Тони Толмацкий, Рей, Эмма и Александра) и понял, что ему стоит бороться со своей склонностью отступать перед трудностями.

Шоу "Выживалити. Наследники", в котором также участвуют дети других звезд, стартует в августе на канале "Пятница!".