Синоптик Сафонов рассказал, что происходит с погодой в Москве: продолжается метеорологическое лето

Погода в эти выходные и на будущей неделе порадует москвичей и гостей столицы. По словам синоптика Алексея Сафонова, в регионе продолжается метеорологическое лето. Какой же будет температура за окном в предстоящие выходные и начале следующей недели?

Какой будет погода в Москве

Обозреватель погоды проекта Meteoweb Алексей Сафонов заявил, что пока речь не идет о 'бабьем лете'. Все, что происходит в эти дни сентября, не что иное, как продолжение метеорологического лета. Высокие температуры пока сохранятся, в Москве будет тепло, как летом.

"Температура днем будет +18 +19, а в понедельник следующей недели уже +20 +22 градуса тепла", — цитирует MK.RU Алексея Сафонова.

Так что, продолжаем наслаждаться чудесными днями, которые нам дарит природа. Гуляем, отдыхаем, дышим воздухом. И наполняемся радостью и солнцем в ожидании настоящей осенней погоды с дождями.

Какие погодные сюрпризы нас поджидают?

Синоптик Сафонов предупредил, что сейчас по утрам могут быть туманы. Выпадут и обильные росы. Предстоящие дни будут теплыми, а вот ночи ощутимо прохладными.

Температура воздуха в Москве под утро будет не больше +6 +7 градусов. А в Московской области и того ниже — не больше +4. Заморозков пока не прогнозируется.