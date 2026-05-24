Запеченные фрикадельки с тунцом и другие рецепты недели

Азиатский салат с хрустящим рисом, тунцом и эдамаме
НАДО (на 3 порции): 120 г длиннозерного риса · 50 г шпината · 120 г бобов эдамаме* · 50 г редиски · 1 банка консервированного тунца в собственном соку · 100 г огурцов. Заправка для риса:15 мл соевого соуса · 10 г растительного масла · соус чили или шрирача по вкусу. Заправка для салата: 45 г майонеза · 10 мл соевого соуса · 5 г меда · 2 г сушеного чеснока · щепотка сушеного имбиря · 2 г кунжутного масла**.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем и остужаем рассыпчатый рис.
2. В рис добавляем соевый соус, растительное масло и соус. Перемешиваем, выкладываем на противень с пергаментом и запекаем 20 - 30 минут при температуре 180 °С. Каждые 5 минут перемешиваем рис для равномерного запекания.
3. Огурец и редис нарезаем тонкими кружочками.
4. Эдамаме варим в подсоленном кипятке 3 минуты. Откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.
5. Заправка: соединяем майонез, соевый соус, мед, кунжутное масло, сушеный чеснок и имбирь. Хорошо перемешиваем.
6. Шпинат промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.
7. Собираем салат: в салатник выкладываем шпинат, огурцы и редис. Затем - тунца, эдамаме и хрустящий рис. Заливаем соусом, перемешиваем и сразу подаем. Но можно подать соус и отдельно.
*Да, эдамаме для нас экзотика, но эти невероятно богатые белком бобы все чаще встречаются в супермаркетах в отделах заморозки. Не найдете - замените на стручковую фасоль (тоже бобовая культура, никто вас не осудит!).
**Азиатские народы в плане соусов те еще затейники. Кунжутное масло вам пригодится и в других блюдах из тех краев. Но можно не париться и просто заменить на подсолнечное, конечно.
Сытный салат с перепелиными яйцами, тунцом и помидорками
Салат-то он салат. Но чем не ужин?!
НАДО (на 2 порции): 1 банка консервированного тунца · 8 перепелиных яиц · 10 помидорок черри · 50 г салатного микса · 1 ч. ложка семян кунжута · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока · черный перец.
ГОТОВИМ:
1. Зелень моем и обсушиваем.
2. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим и разрезаем пополам.
3. Черри моем, сушим, разрезаем пополам.
4. На блюдо выкладываем салатные листья, кусочки тунца, половинки яиц и черри.
5. Масло смешиваем с лимонным соком и поливаем салат.
6. Посыпаем кунжутом и подаем.
Запеченные фрикадельки с тунцом
НАДО (на 2 порции): 1 банка консервированного тунца в собственном соку · 100 г сулугуни · 1 яйцо · соль · перец · 30 г панировочных сухарей · немного растительного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Натираем сыр на крупной терке.
2. Сливаем жидкость из банки.
3. Соединяем сыр, яйцо, тунца. Солим, перчим (можно не солить - соль есть в рыбе и сыре). Разминаем вилкой и перемешиваем.
4. Лепим фрикадельки размером с шарик для пинг-понга и панируем в сухарях.
5. Форму смазываем маслом. Выкладываем фрикадельки и запекаем в духовке 25 минут при
185 °С.
6. Подаем с любым гарниром или просто соусом.
Закусочные кексы с горбушей и оливками
НАДО (на 8 порций): 120 г сметаны · 2 яйца · 130 г муки · 5 г разрыхлителя · банка рыбных консервов в собственном соку (370 г) · 200 г оливок · 200 г полутвердого сыра · 1 красная луковица · 10 г растительного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · соль, перец по вкусу,
несколько веточек укропа.
ГОТОВИМ:
1. Содержимое банки отбрасываем на сито, чтобы удалить жидкость.
2. Сыр натираем, оливки нарезаем колечками.
3. Измельчаем укроп и лук.
4. Соединяем яйца, сметану, масло, соль, перец. Можно вообще не солить - соль уже есть в сыре и рыбе.
5. Добавляем сыр, рыбу, лимонный сок, оливки. Перемешиваем.
6. Добавляем муку с разрыхлителем. Перемешиваем.
7. Формочки для кексов снабжаем вставками из силиконизированной бумаги или смазываем маслом. Можно использовать и одну большую форму.
8. Начиняем формочки до
2/3 объема.
9. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С.
10. Подаем в остывшем виде.