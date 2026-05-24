Запеченные фрикадельки с тунцом и другие рецепты недели

Азиатский салат с хрустящим рисом, тунцом и эдамаме

НАДО (на 3 порции): 120 г длиннозерного риса · 50 г шпината · 120 г бобов эдамаме* · 50 г редиски · 1 банка консервированного тунца в собственном соку · 100 г огурцов. Заправка для риса:15 мл соевого соуса · 10 г растительного масла · соус чили или шрирача по вкусу. Заправка для салата: 45 г майонеза · 10 мл соевого соуса · 5 г меда · 2 г сушеного чеснока · щепотка сушеного имбиря · 2 г кунжутного масла**.

ГОТОВИМ:

1. Отвариваем и остужаем рассыпчатый рис.

2. В рис добавляем соевый соус, растительное масло и соус. Перемешиваем, выкладываем на противень с пергаментом и запекаем 20 - 30 минут при температуре 180 °С. Каждые 5 минут перемешиваем рис для равномерного запекания.

3. Огурец и редис нарезаем тонкими кружочками.

4. Эдамаме варим в подсоленном кипятке 3 минуты. Откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.

5. Заправка: соединяем майонез, соевый соус, мед, кунжутное масло, сушеный чеснок и имбирь. Хорошо перемешиваем.

6. Шпинат промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

7. Собираем салат: в салатник выкладываем шпинат, огурцы и редис. Затем - тунца, эдамаме и хрустящий рис. Заливаем соусом, перемешиваем и сразу подаем. Но можно подать соус и отдельно.

*Да, эдамаме для нас экзотика, но эти невероятно богатые белком бобы все чаще встречаются в супермаркетах в отделах заморозки. Не найдете - замените на стручковую фасоль (тоже бобовая культура, никто вас не осудит!).

**Азиатские народы в плане соусов те еще затейники. Кунжутное масло вам пригодится и в других блюдах из тех краев. Но можно не париться и просто заменить на подсолнечное, конечно.

