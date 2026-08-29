Забыли о салате: огурцы жареные, фаршированные, битые и даже в сорбете – новые рецепты

Закуска из огурцов и творога
НАДО (на 2 порции): 1 длинный или 2 средних огурца · 200 г творога или мягкого козьего сыра · веточка свежей мяты, базилика или петрушки · 1 ст. ложка сметаны · соль · перец · 2 зубчика чеснока · один стручок свежего острого перца.
ГОТОВИМ:
1. Огурец чистим, оставляя часть кожицы, чтобы получились полоски. Нарезаем столбиками высотой 3 см. Чайной ложкой вынимаем серединку.
2. В творог давим чеснок, добавляем рубленую зелень, сметану, по щепотке соли и перца. Перемешиваем.
3. Начиняем огуречные столбики творожной смесью и размещаем на сервировочной тарелке. Украшаем зеленью, кружочками перца чили.
Освежающий несладкий сорбет
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НАДО (на 6 порций): 600 г молодых огурчиков · 1 лимон или лайм · 2 - 3 веточки тимьяна или зеленого базилика · 250 г сливочного сыра · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы нарезаем кружочками толщиной 0,5 см и убираем в морозильник на 2 часа. Если огурцы крупные, режем на четвертинки и затем на кусочки.
2. Кладем замороженные огурцы в блендер. Добавляем сыр, листики тимьяна, давим лимонный сок, солим, перчим. Взбиваем до однородности.
3. Выкладываем по стаканчикам. Украшаем мятой, пластинками огурцов, тончайшими слайсами редиски.
Жареные огурцы
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Гарнир в азиатском стиле или самостоятельная закуска.
НАДО (на 2 порции): 3 - 4 средних огурца · 1 свежий перец чили · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 2 ст. ложки соевого соуса · масло для жарки · 1 ст. ложка семян кунжута · несколько перьев зеленого лука.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы нарезаем чуть наискосок кружочками толщиной 0,5 см. Промокаем бумажным полотенцем.
2. Чеснок давим, чили нарезаем кружочками.
3. Огурцы панируем в крахмале.
4. В глубокой сковороде или воке разогреваем масло. Кладем чеснок и чили и жарим 1 минуту. Вынимаем.
5. Жарим огурцы до корочки, выкладываем на бумажное полотенце.
6. Перекладываем на сервировочное блюдо, поливаем соевым соусом, посыпаем кунжутом и нарезанным зеленым луком.
Битые огурцы
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 500 г огурцов · 3 зубчика чеснока · 1,5 ст. ложки рисового уксуса · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка кунжутного масла · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка семян кунжута · 1 свежий чили · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Моем и сушим огурцы. Слегка отбиваем скалкой, чтобы на огурцах появились трещины.
2. Крупно нарезаем треснувшие огурцы наискосок. Посыпаем солью, перемешиваем, оставляем на 10 минут, затем сливаем выделившуюся влагу.
3. Делаем соус. Давим чеснок, добавляем соевый соус, рисовый уксус, сахар, несколько колечек свежего перца чили и кунжутное масло. Перемешиваем до растворения сахара.
4. Соединяем огурцы с соусом. Посыпаем кунжутом. Перед подачей выдерживаем 10 минут в холодильнике.