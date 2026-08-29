Забыли о салате: огурцы жареные, фаршированные, битые и даже в сорбете – новые рецепты

НАДО (на 6 порций): 600 г молодых огурчиков · 1 лимон или лайм · 2 - 3 веточки тимьяна или зеленого базилика · 250 г сливочного сыра · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Огурцы нарезаем кружочками толщиной 0,5 см и убираем в морозильник на 2 часа. Если огурцы крупные, режем на четвертинки и затем на кусочки.

2. Кладем замороженные огурцы в блендер. Добавляем сыр, листики тимьяна, давим лимонный сок, солим, перчим. Взбиваем до однородности.

3. Выкладываем по стаканчикам. Украшаем мятой, пластинками огурцов, тончайшими слайсами редиски.

Жареные огурцы