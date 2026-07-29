Вот, что нужно добавить в чай с мятой: получите идеальный вкус

Ароматная мята давно стала привычной деталью домашних напитков: без нее сложно вообразить уютный травяной чай или освежающий лимонад в стиле безалкогольного «мохито». И немного жаль, что многие ограничиваются лишь этими вариантами, забывая, насколько универсальна эта пряная трава. Мята прекрасно гармонирует со множеством фруктов и ягод — а значит, ее можно смело включать в самые разные рецепты.

Чтобы разобраться, с чем мята раскрывается лучше всего, мы обратились к травнику Дмитрию Юровскому. Эксперт поделился проверенными сочетаниями, которые помогут сделать домашние напитки особенно вкусными и ароматными.

Особенно удачно, по словам специалиста, мята сочетается с ягодами, в которых чувствуется приятная кислинка.

«Мята сочетается с кислыми сортами, это может быть крыжовник, это может быть смородина», — отметил травник.

Такие дуэты отлично работают не только в чае, но и в домашних компотах, морсах и других прохладительных напитках: кислинка ягод подчеркивает свежесть мяты, создавая сбалансированный и яркий вкус.

Если же хочется чего‑то особенно ароматного, стоит присмотреться к цитрусовым — именно их травник называет самым удачным и традиционным дополнением к мяте.

«Самое глубокое, более традиционное сочетание — это цитрусовые и мята. То есть это лимон, грейпфрут… Хорошо сочетается мята с бергамотом, лаймом», — объяснил эксперт.

Так что, если под рукой не оказалось смородины или крыжовника, не стоит отказываться от идеи приготовить ароматный напиток: цитрусовые станут практически беспроигрышным вариантом. Лимон, лайм, грейпфрут или бергамот в паре с мятой — это классика, которая никогда не подводит.

По материалам «Едим дома»

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