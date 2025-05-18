Весенний салат с картофелем и другие рецепты недели

Битая редиска
Отличный весенний салат по мотивам битых огурцов.
НАДО (на 4 - 6 порций): 500 г редиса · 1 ч. ложка соли без горки (или 2 ст. ложки соевого соуса) · 1 ч. ложка сахара · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка яблочного уксуса · небольшой пучок укропа, кинзы или петрушки · пара щепоток молотого черного перца · 2 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Редис тщательно моем, отрезаем хвостики и кончики. Молотком для мяса или толкушкой для картофеля слегка плющим редис и складываем в контейнер.
2. Добавляем измельченный чеснок, мелко нарубленную петрушку, соль (или соевый соус), уксус, сахар и масло. Перемешиваем, накрываем крышкой, энергично встряхиваем. Убираем в холодильник на 1 час. В процессе пару раз встряхиваем.
Весенний салат с картофелем
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НАДО (на 6 - 8 порций): 900 г мелкого картофеля · 1 ч. ложка соли · банка кукурузы · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 1 сладкий перец · 200 г майонеза · 1/2 ч. ложки паприки · 1 ч. ложка свежемолотого черного перца · 2 стебля сельдерея · 2 соленых огурчика · 2 ст. ложки огуречного рассола · половинка красной луковицы · по небольшому пучку зеленого лука и укропа.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем, чистим, режем на половинки и варим до готовности в подсоленной воде. Сливаем воду, остужаем.
2. Рассол смешиваем с горчицей. Нарезаем сладкий перец кубиками или соломкой, измельчаем зелень, сельдерей, лук и огурчики.
3. Соединяем картофель, другие овощные ингредиенты, горчицу, майонез, кукурузу. Солим, перчим, перемешиваем.
Фатуш по-арабски с питой
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НАДО (на 4 порции): 4 питы · не очень большой салат романо · 6 редисок · 6 средних томатов (или 400 г черри) · 1 длинный огурец (или 3 средних) · 1 сладкий перец · 1 красная луковица · веточка мяты · немного петрушки. Заправка: 3 ст. ложки оливкового масла · сок половинки лимона · 1 зубчик чеснока · соль · перец · 1 ч. ложка гранатового соуса наршараб (если есть под рукой) · 1 ч. ложка меда · 1 ч. ложка сумаха.
ГОТОВИМ:
1. Питы рвем на средние кусочки и подсушиваем на сухой сковороде.
2. Давим чеснок, растираем с солью.
3. Добавляем к чесноку лимонный сок, мед, наршараб, оливковое масло и сумах. Хорошо взбиваем, чтобы получилась эмульсия.
4. Промытый и обсушенный салат нарезаем или рвем руками. Также нарезаем кубиками огурцы, сладкий перец, томаты. Лук шинкуем полукольцами. Рубим петрушку или мяту (немного оставляем для украшения).
5. Соединяем подготовленные овощи. Поливаем заправкой и перемешиваем.
6. Кладем кусочки подсушенной питы, перемешиваем и тут же подаем, пока пита не размокла.
Сытный салат с пастой и тунцом
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НАДО (на 4 порции): 230 г пасты фарфалле («бабочки») · 1 банка тунца · один красный и один желтый сладкие перцы · половина красной луковицы · 3 стебля сельдерея · цедра и сок одного лимона · 2 небольшие морковки · немного зелени для украшения. Заправка: 1/2 ч. ложки зиры (растолочь в ступке) · 1/4 ч. ложки куркумы · 2 ч. ложки яблочного уксуса · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 80 г майонеза · 1 ч. ложка соли · пара щепоток черного молотого перца · щепотка хлопьев острого красного лука · веточка базилика.
ГОТОВИМ:
1. Пасту отвариваем по инструкции на упаковке.
2. Смешиваем в миске цедру и сок лимона и мелко нарезанный красный лук. Оставляем мариноваться 10 минут.
3. Сладкие перцы нарезаем мелкими кубиками и отправляем к маринованному луку.
4. Морковь натираем на терке, мелко нарезаем сельдерей и зелень. Все отправляем в миску.
5. Из банки с тунцом сливаем жидкость, вилкой измельчаем содержимое, перекладываем в миску. Туда же кладем отварные макароны.
6. Отдельно смешиваем все ингредиенты заправки и заправляем салат. Перемешиваем. Украшаем рубленой зеленью и листиками базилика.