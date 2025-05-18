Весенний салат с картофелем и другие рецепты недели

Битая редиска

Отличный весенний салат по мотивам битых огурцов.

НАДО (на 4 - 6 порций): 500 г редиса · 1 ч. ложка соли без горки (или 2 ст. ложки соевого соуса) · 1 ч. ложка сахара · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка яблочного уксуса · небольшой пучок укропа, кинзы или петрушки · пара щепоток молотого черного перца · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Редис тщательно моем, отрезаем хвостики и кончики. Молотком для мяса или толкушкой для картофеля слегка плющим редис и складываем в контейнер.

2. Добавляем измельченный чеснок, мелко нарубленную петрушку, соль (или соевый соус), уксус, сахар и масло. Перемешиваем, накрываем крышкой, энергично встряхиваем. Убираем в холодильник на 1 час. В процессе пару раз встряхиваем.

Весенний салат с картофелем