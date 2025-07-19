Варенье из абрикосов с миндалем и другие рецепты недели

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Свежих абрикосов уже наелись? Пора приготовить из них что-то еще.

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Салат из абрикосов гриль с хамоном и моцареллой

Гастрономический восторг итальянского происхождения.

НАДО (на 4 порции): 8 спелых абрикосов · 8 веточек свежего тимьяна · 1 ст. ложка растительного масла · 2 ст. ложки нерафинированного оливкового масла · 2 ст. ложки белого винного соуса · 1 щепотка розового перца горошком · 1/2 красной луковицы · 2 большие горсти салатной смеси · 4 ломтика хамона или прошутто · 1 большой шарик моцареллы · 1 лимон · соль · черный перец.

ГОТОВИМ:

1. Чистые абрикосы разрезаем пополам, выкладываем на тарелку. Поливаем 1 ст. ложкой растительного масла и посыпаем половиной листиков тимьяна. Перемешиваем.

2. Разогреваем сковороду (в идеале сковороду-гриль), выкладываем половинки абрикосов срезом вниз и жарим около 3 минут с каждой стороны до легкого подрумянивания.

3. На пустое сервировочное блюдо выливаем винный уксус и 2 ст. ложки оливкового масла. Посыпаем розовым перцем. Лук нарезаем тонкими перьями, выкладываем на блюдо и перемешиваем с заправкой.

4. Добавляем салатный микс. Солим, перчим и перемешиваем.

5. Ломтики хамона рвем или режем на кусочки, выкладываем поверх салата.

6. Моцареллу рвем на кусочки, посыпаем лимонной цедрой, сбрызгиваем оливковым маслом

и выкладываем на салат.

7. Выкладываем абрикосы. Сбрызгиваем оливковым маслом и подаем.

Примечание. При желании можно добавить горсть прогретых на сухой сковороде кедровых орешков и тыквенных семечек.

Варенье из абрикосов с миндалем

Фото: Shutterstock

НАДО: 1 кг абрикосов · 800 г сахара · 100 г миндаля · 1 лимон · 60 мл воды.

ГОТОВИМ:

1. Чистые спелые абрикосы делим на половинки и удаляем косточки. Кладем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Добавляем лимон, пробитый в блендере вместе с кожурой. Оставляем на 2 часа.

2. Миндаль заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду и снимаем кожицу. Добавляем миндаль к абрикосам. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Варим 30 минут на слабом огне,

помешивая. Пену удаляем.

3. Подаем после охлаждения с поджаренными тостами из белого хлеба.

Примечание. Для заготовок на зиму раскладываем горячее варенье в стерилизованные банки и закатываем.

Пирог с абрикосами

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НАДО (на 8 порций): 1 стакан муки · 100 г сливочного масла · 1 стакан сахара · 3 яйца · 1/2 лимона · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 500 г творога · 1 стакан жирной сметаны · 2 ст. ложки крахмала · 1 ч. ложка ванильного сахара · 500 г абрикосов.

ГОТОВИМ:

1. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.

2. Твердое сливочное масло натираем на крупной терке и растираем с мукой в крошку.

3. Добавляем половину сахара, щепотку соли, 1 яйцо. Замешиваем тесто.

4. Тесто раскатываем в пласт толщиной 5 - 7 мм по размеру формы.

5. Форму смазываем маслом, посыпаем мукой и размещаем тесто, формируя высокие бортики. Убираем тесто в форме в холодильник на 30 минут.

6. В миске соединяем творог, сметану, крахмал, оставшуюся половину сахара, ванильный сахар, сок и цедру половинки лимона, яйца. Перемешиваем и пробиваем блендером до однородности.

7. Достаем форму с тестом из холодильника. Заполняем творожной начинкой, разравниваем лопаткой.

8. Чистые абрикосы делим на половинки, очищаем от косточек. Раскладываем срезом вниз по поверхности начинки.

9. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С. Начинка должна загустеть, а тесто зарумяниться.

10. Даем остыть в форме, охлаждаем в течение часа-двух в холодильнике и только потом подаем.

Слойки с абрикосом и творогом

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НАДО (на 6 шт.): 400 г готового слоеного теста · 5 абрикосов · 100 г творога · 1 яйцо · сахар по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем по инструкции. Слегка раскатываем в одну сторону. Нарезаем прямоугольниками примерно 10х15 см.

2. Творог разминаем с сахаром.

3. Одну половину прямоугольника покрываем надрезами при помощи ножа или специального валика.

4. На вторую половину выкладываем немного творога.

5. Чистые абрикосы освобождаем от косточек и нарезаем дольками.

Выкладываем их поверх творога.

6. Накрываем творожно-абрикосовую половинку прямоугольника половинкой с надрезами и закрепляем края зубьями вилки.

7. Повторяем операции с остальным тестом.

8. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Смазываем взбитым яйцом. Выпекаем 20 - 25 минут до румяности при температуре 180 °С.

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