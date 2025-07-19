Варенье из абрикосов с миндалем и другие рецепты недели

НАДО: 1 кг абрикосов · 800 г сахара · 100 г миндаля · 1 лимон · 60 мл воды.

ГОТОВИМ:

1. Чистые спелые абрикосы делим на половинки и удаляем косточки. Кладем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Добавляем лимон, пробитый в блендере вместе с кожурой. Оставляем на 2 часа.

2. Миндаль заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду и снимаем кожицу. Добавляем миндаль к абрикосам. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Варим 30 минут на слабом огне,

помешивая. Пену удаляем.

3. Подаем после охлаждения с поджаренными тостами из белого хлеба.

Примечание. Для заготовок на зиму раскладываем горячее варенье в стерилизованные банки и закатываем.

Пирог с абрикосами