Варенье из абрикосов с миндалем и другие рецепты недели

Салат из абрикосов гриль с хамоном и моцареллой
Гастрономический восторг итальянского происхождения.
НАДО (на 4 порции): 8 спелых абрикосов · 8 веточек свежего тимьяна · 1 ст. ложка растительного масла · 2 ст. ложки нерафинированного оливкового масла · 2 ст. ложки белого винного соуса · 1 щепотка розового перца горошком · 1/2 красной луковицы · 2 большие горсти салатной смеси · 4 ломтика хамона или прошутто · 1 большой шарик моцареллы · 1 лимон · соль · черный перец.
ГОТОВИМ:
1. Чистые абрикосы разрезаем пополам, выкладываем на тарелку. Поливаем 1 ст. ложкой растительного масла и посыпаем половиной листиков тимьяна. Перемешиваем.
2. Разогреваем сковороду (в идеале сковороду-гриль), выкладываем половинки абрикосов срезом вниз и жарим около 3 минут с каждой стороны до легкого подрумянивания.
3. На пустое сервировочное блюдо выливаем винный уксус и 2 ст. ложки оливкового масла. Посыпаем розовым перцем. Лук нарезаем тонкими перьями, выкладываем на блюдо и перемешиваем с заправкой.
4. Добавляем салатный микс. Солим, перчим и перемешиваем.
5. Ломтики хамона рвем или режем на кусочки, выкладываем поверх салата.
6. Моцареллу рвем на кусочки, посыпаем лимонной цедрой, сбрызгиваем оливковым маслом
и выкладываем на салат.
7. Выкладываем абрикосы. Сбрызгиваем оливковым маслом и подаем.
Примечание. При желании можно добавить горсть прогретых на сухой сковороде кедровых орешков и тыквенных семечек.
Варенье из абрикосов с миндалем
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НАДО: 1 кг абрикосов · 800 г сахара · 100 г миндаля · 1 лимон · 60 мл воды.
ГОТОВИМ:
1. Чистые спелые абрикосы делим на половинки и удаляем косточки. Кладем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Добавляем лимон, пробитый в блендере вместе с кожурой. Оставляем на 2 часа.
2. Миндаль заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду и снимаем кожицу. Добавляем миндаль к абрикосам. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Варим 30 минут на слабом огне,
помешивая. Пену удаляем.
3. Подаем после охлаждения с поджаренными тостами из белого хлеба.
Примечание. Для заготовок на зиму раскладываем горячее варенье в стерилизованные банки и закатываем.
Пирог с абрикосами
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НАДО (на 8 порций): 1 стакан муки · 100 г сливочного масла · 1 стакан сахара · 3 яйца · 1/2 лимона · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 500 г творога · 1 стакан жирной сметаны · 2 ст. ложки крахмала · 1 ч. ложка ванильного сахара · 500 г абрикосов.
ГОТОВИМ:
1. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.
2. Твердое сливочное масло натираем на крупной терке и растираем с мукой в крошку.
3. Добавляем половину сахара, щепотку соли, 1 яйцо. Замешиваем тесто.
4. Тесто раскатываем в пласт толщиной 5 - 7 мм по размеру формы.
5. Форму смазываем маслом, посыпаем мукой и размещаем тесто, формируя высокие бортики. Убираем тесто в форме в холодильник на 30 минут.
6. В миске соединяем творог, сметану, крахмал, оставшуюся половину сахара, ванильный сахар, сок и цедру половинки лимона, яйца. Перемешиваем и пробиваем блендером до однородности.
7. Достаем форму с тестом из холодильника. Заполняем творожной начинкой, разравниваем лопаткой.
8. Чистые абрикосы делим на половинки, очищаем от косточек. Раскладываем срезом вниз по поверхности начинки.
9. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С. Начинка должна загустеть, а тесто зарумяниться.
10. Даем остыть в форме, охлаждаем в течение часа-двух в холодильнике и только потом подаем.
Слойки с абрикосом и творогом
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НАДО (на 6 шт.): 400 г готового слоеного теста · 5 абрикосов · 100 г творога · 1 яйцо · сахар по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем по инструкции. Слегка раскатываем в одну сторону. Нарезаем прямоугольниками примерно 10х15 см.
2. Творог разминаем с сахаром.
3. Одну половину прямоугольника покрываем надрезами при помощи ножа или специального валика.
4. На вторую половину выкладываем немного творога.
5. Чистые абрикосы освобождаем от косточек и нарезаем дольками.
Выкладываем их поверх творога.
6. Накрываем творожно-абрикосовую половинку прямоугольника половинкой с надрезами и закрепляем края зубьями вилки.
7. Повторяем операции с остальным тестом.
8. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Смазываем взбитым яйцом. Выпекаем 20 - 25 минут до румяности при температуре 180 °С.