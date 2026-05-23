В разы вкуснее магазинного: готовим домашний кефир по рецепту шеф-повара

Домашний кефир — отличная альтернатива магазинному продукту: он не содержит консервантов и лишних добавок, отличается более мягким и приятным вкусом, а приготовить его совсем несложно. Шеф‑повар Элина Улыбина‑Бай поделилась простым рецептом домашнего кефира — для него понадобятся всего два ингредиента.

Для создания напитка возьмите литр слегка подогретого (но ни в коем случае не кипящего!) молока и добавьте к нему 2–3 столовые ложки закваски — в ее роли может выступить уже готовый кефир. Тщательно перемешайте компоненты и поместите емкость в теплое место на срок от 8 до 12 часов: за это время произойдет процесс сквашивания.

«После ферментации процедите кефир через сито, чтобы отделить зерна. Готовый кефир можно сразу употреблять или хранить в холодильнике», — уточнила Элина Улыбина‑Бай.

Получившийся домашний кефир порадует вас своей густотой и натуральным составом. В отличие от магазинного аналога, в нем нет искусственных консервантов и посторонних добавок — только чистые, природные компоненты. Такой напиток станет отличным дополнением к здоровому рациону: он подойдет для завтрака, легкого перекуса или основы для кулинарных экспериментов — например, для оладий, смузи или холодных супов.

По материалам «Едим дома»

