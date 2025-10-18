Утиная грудка с грушами и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Половины осени как не бывало. Это надо отметить!

Тушеная капуста с мясом и грибами

НАДО (на 8 порций): 1 средний кочан белокочанной капусты · 2 средние морковки · 2 луковицы · 300 г шампиньонов · 3 ст. ложки томатной пасты · 500 г свинины или курицы · 3 зубчика чеснока · соль-перец по вкусу · 2 лавровых листа · 50 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Капусту мелко шинкуем. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке, грибы нарезаем пластинками. Мясо нарезаем тонким полосками (как на азу).

2. Лук пассеруем в сковороде на ложке масла до матовости. Добавляем морковь, перемешиваем, тушим 5 минут.

3. Добавляем шампиньоны и 1/2 стакана кипятка. Тушим 5 минут. Снимаем с огня.

4. В казане или глубоком сотейнике разогреваем масло и жарим мясо до корочки.

5. Закладываем капусту и овощи со сковороды. Солим-перчим, перемешиваем.

6. Тушим 3 минуты на сильном, а затем на тихом огне под крышкой около 30 - 40 минут (зависит от сорта капусты). Время от времени перемешиваем и следим, чтобы капуста не пригорела.

7. В почти готовую капусту добавляем нарезанный пластинками чеснок и лавровый лист, перемешиваем.

Капуста, маринованная со свеклой

Фото: Shutterstock

НАДО (на 8 порций): средний кочан капусты (около 1,5 кг) · 1 средняя свекла · 6 зубчиков чеснока. Маринад: 1 л воды · 2 ст. ложки соли · 4 ст. ложки сахара · 100 мл столового уксуса 9% · 10 горошин черного перца · 2 лавровых листа.

ГОТОВИМ:

1. С капусты снимаем верхние листья, нарезаем кочан квадратами 5х5 см. Кочерыжку удаляем.

2. Чеснок нарезаем пластинками.

3. Свеклу чистим и нарезаем пластинками.

4. В кастрюлю (не алюминиевую) складываем капусту слоями, прокладывая их свеклой и чесноком.

5. Готовим маринад: в холодную воду закладываем соль, сахар, перец и лавровый лист. Доводим до кипения и варим около 5 минут до растворения соли и сахара. Выключаем огонь и вливаем уксус.

6. Заливаем капусту со свеклой и чесноком горячим маринадом. Накрываем тарелкой и ставим груз. Даем полностью остыть.

7. Ставим кастрюлю в холодильник на сутки. Подаем как закуску.

Галета со сливами на творожном тесте

Фото: Shutterstock

НАДО (на 5 порций): 150 г муки · 150 г творога · 75 г сливочного масла · 40 г сахара · 1 яйцо · 1/4 ч. ложки разрыхлителя · 1/4 ч. ложки ванилина. Начинка: 200 г плотных слив · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки корицы.

ГОТОВИМ:

1. В миску помещаем размягченное сливочное масло, творог, яйцо, сахар и ванилин. Перемешиваем до однородности.

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Вымешиваем мягкое тесто.

3. Кладем на стол лист пергамента и руками распределяем тесто в круг диаметром 25 см.

4. Переносим тесто вместе с пергаментом на противень.

5. Сливы моем, сушим, удаляем косточки и разрезаем на четвертинки.

6. Отступив от края 3 см, выкладываем ломтики слив по кругу. Посыпаем корицей и сахаром.

7. Подворачиваем края теста, чтобы получилась галета.

8. Духовку разогреваем до 180 °С, выпекаем галету 30 минут.

9. Даем остыть, нарезаем на порции и подаем.

Утиная грудка с грушами

Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 2 филе утиной грудки · 1 апельсин · 2 груши · 2 зубчика чеснока · соль-перец · 2 ч. ложки меда · 2 ст. ложки растительного масла для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Филе моем, сушим, делаем крестообразные надрезы, натираем солью и перцем.

2. Груши моем, сушим, нарезаем на четвертинки, удаляем семена.

3. Давим сок из апельсина и смешиваем с медом.

4. На сковороде разогреваем масло и жарим филе до румяной корочки на среднем огне.

5. Накрываем крышкой и тушим до готовности на тихом огне 15 - 20 минут, пару раз перевернув.

6. Вынимаем готовое филе и накрываем фольгой.

7. В сковороде прогреваем нарезанный чеснок. Заливаем соком с медом. Доводим до кипения и закладываем груши. Тушим 3 минуты, перемешивая и поливая груши соусом.

8. Выкладываем филе на тарелку целиком или нарезав дольками. Рядом выкладываем груши. Поливаем 1 ст. ложкой соуса со сковороды.

