Утиная грудка с грушами и другие рецепты недели

Тушеная капуста с мясом и грибами
НАДО (на 8 порций): 1 средний кочан белокочанной капусты · 2 средние морковки · 2 луковицы · 300 г шампиньонов · 3 ст. ложки томатной пасты · 500 г свинины или курицы · 3 зубчика чеснока · соль-перец по вкусу · 2 лавровых листа · 50 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Капусту мелко шинкуем. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке, грибы нарезаем пластинками. Мясо нарезаем тонким полосками (как на азу).
2. Лук пассеруем в сковороде на ложке масла до матовости. Добавляем морковь, перемешиваем, тушим 5 минут.
3. Добавляем шампиньоны и 1/2 стакана кипятка. Тушим 5 минут. Снимаем с огня.
4. В казане или глубоком сотейнике разогреваем масло и жарим мясо до корочки.
5. Закладываем капусту и овощи со сковороды. Солим-перчим, перемешиваем.
6. Тушим 3 минуты на сильном, а затем на тихом огне под крышкой около 30 - 40 минут (зависит от сорта капусты). Время от времени перемешиваем и следим, чтобы капуста не пригорела.
7. В почти готовую капусту добавляем нарезанный пластинками чеснок и лавровый лист, перемешиваем.
Капуста, маринованная со свеклой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): средний кочан капусты (около 1,5 кг) · 1 средняя свекла · 6 зубчиков чеснока. Маринад: 1 л воды · 2 ст. ложки соли · 4 ст. ложки сахара · 100 мл столового уксуса 9% · 10 горошин черного перца · 2 лавровых листа.
ГОТОВИМ:
1. С капусты снимаем верхние листья, нарезаем кочан квадратами 5х5 см. Кочерыжку удаляем.
2. Чеснок нарезаем пластинками.
3. Свеклу чистим и нарезаем пластинками.
4. В кастрюлю (не алюминиевую) складываем капусту слоями, прокладывая их свеклой и чесноком.
5. Готовим маринад: в холодную воду закладываем соль, сахар, перец и лавровый лист. Доводим до кипения и варим около 5 минут до растворения соли и сахара. Выключаем огонь и вливаем уксус.
6. Заливаем капусту со свеклой и чесноком горячим маринадом. Накрываем тарелкой и ставим груз. Даем полностью остыть.
7. Ставим кастрюлю в холодильник на сутки. Подаем как закуску.
Галета со сливами на творожном тесте
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 150 г муки · 150 г творога · 75 г сливочного масла · 40 г сахара · 1 яйцо · 1/4 ч. ложки разрыхлителя · 1/4 ч. ложки ванилина. Начинка: 200 г плотных слив · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки корицы.
ГОТОВИМ:
1. В миску помещаем размягченное сливочное масло, творог, яйцо, сахар и ванилин. Перемешиваем до однородности.
2. Добавляем муку и разрыхлитель. Вымешиваем мягкое тесто.
3. Кладем на стол лист пергамента и руками распределяем тесто в круг диаметром 25 см.
4. Переносим тесто вместе с пергаментом на противень.
5. Сливы моем, сушим, удаляем косточки и разрезаем на четвертинки.
6. Отступив от края 3 см, выкладываем ломтики слив по кругу. Посыпаем корицей и сахаром.
7. Подворачиваем края теста, чтобы получилась галета.
8. Духовку разогреваем до 180 °С, выпекаем галету 30 минут.
9. Даем остыть, нарезаем на порции и подаем.
Утиная грудка с грушами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 2 филе утиной грудки · 1 апельсин · 2 груши · 2 зубчика чеснока · соль-перец · 2 ч. ложки меда · 2 ст. ложки растительного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Филе моем, сушим, делаем крестообразные надрезы, натираем солью и перцем.
2. Груши моем, сушим, нарезаем на четвертинки, удаляем семена.
3. Давим сок из апельсина и смешиваем с медом.
4. На сковороде разогреваем масло и жарим филе до румяной корочки на среднем огне.
5. Накрываем крышкой и тушим до готовности на тихом огне 15 - 20 минут, пару раз перевернув.
6. Вынимаем готовое филе и накрываем фольгой.
7. В сковороде прогреваем нарезанный чеснок. Заливаем соком с медом. Доводим до кипения и закладываем груши. Тушим 3 минуты, перемешивая и поливая груши соусом.
8. Выкладываем филе на тарелку целиком или нарезав дольками. Рядом выкладываем груши. Поливаем 1 ст. ложкой соуса со сковороды.