Утиная грудка с грушами и другие рецепты недели

Тушеная капуста с мясом и грибами

НАДО (на 8 порций): 1 средний кочан белокочанной капусты · 2 средние морковки · 2 луковицы · 300 г шампиньонов · 3 ст. ложки томатной пасты · 500 г свинины или курицы · 3 зубчика чеснока · соль-перец по вкусу · 2 лавровых листа · 50 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Капусту мелко шинкуем. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке, грибы нарезаем пластинками. Мясо нарезаем тонким полосками (как на азу).

2. Лук пассеруем в сковороде на ложке масла до матовости. Добавляем морковь, перемешиваем, тушим 5 минут.

3. Добавляем шампиньоны и 1/2 стакана кипятка. Тушим 5 минут. Снимаем с огня.

4. В казане или глубоком сотейнике разогреваем масло и жарим мясо до корочки.

5. Закладываем капусту и овощи со сковороды. Солим-перчим, перемешиваем.

6. Тушим 3 минуты на сильном, а затем на тихом огне под крышкой около 30 - 40 минут (зависит от сорта капусты). Время от времени перемешиваем и следим, чтобы капуста не пригорела.

7. В почти готовую капусту добавляем нарезанный пластинками чеснок и лавровый лист, перемешиваем.

