Тыква-гриль за 25 минут, рагу с свининой и беконом, гратен с шампиньонами: 4 рецепта для тыквенного сезона

НАДО (на 6 порций): 1,5 кг свинины · 750 г тыквы · 4 картофелины · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 400 г томатов в собственном соку · 150 г бекона · 1/2 ч. ложки молотого красного перца · щепотка молотого мускатного ореха · щепотка молотого имбиря · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Мясо нарезаем небольшими кубиками. Перчим, солим, добавляем мускатный орех и имбирь. Перемешиваем и оставляем на полчаса.

2. Тыкву чистим и нарезаем кубиками. Так же поступаем с картофелем.

3. Лук и чеснок мелко шинкуем.

4. Бекон нарезаем соломкой и жарим в сотейнике с разогретым маслом. Перекладываем в миску.

5. В том же сотейнике жарим нарезанную свинину до румяности. Перекладываем в миску с беконом.

6. В сотейник кладем лук и чеснок, жарим до мягкости лука.

7. Добавляем томаты и стакан кипятка. Доводим до кипения и добавляем мясо и бекон. Тушим 10 минут на тихом огне.

8. Добавляем тыкву и картофель, перемешиваем. Тушим 40 минут. Подаем, посыпав зеленью.