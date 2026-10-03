Тыква-гриль за 25 минут, рагу с свининой и беконом, гратен с шампиньонами: 4 рецепта для тыквенного сезона

Гратен из тыквы с грибами
Изысканный гарнир без надоевшей картошки.
НАДО (на 2 порции): 400 г тыквенной мякоти · 200 г шампиньонов · 50 г пармезана · пара щепоток мускатного ореха · 3 зубчика чеснока · 200 мл жирных сливок · соль · немного свежего укропа.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву натираем на терке для моркови по-корейски. Чистые грибы нарезаем пластинками.
2. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем слой грибов. Затем слой тыквы. Повторяем.
3. Заливка. Смешиваем сливки, тертый пармезан, соль, мускатный орех и измельченный чеснок. Выливаем в форму.
4. Выпекаем полчаса при температуре 180 °С до красивой корочки.
5. Подаем, украсив укропом.
Тыква-гриль в йогуртовом соусе
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НАДО (на 3 - 4 порции): 500 г тыквы · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного тимьяна · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 ч. ложки уксуса · 2 ч. ложки сахара · соль. Соус: 100 г греческого йогурта · соль · перец · 1/2 ч. ложки сушеной мяты (можно заменить на любую зелень).
ГОТОВИМ:
1. Тыкву чистим от кожуры и семечек. Нарезаем дольками толщиной 1 см.
2. Чеснок измельчаем, добавляем соль, тимьян, масло и этой смесью натираем тыкву.
3. Решетку устанавливаем на противень. Раскладываем на решетке тыкву.
4. Выпекаем в духовке 15 минут. Переворачиваем и выпекаем еще 10 минут.
5. Для соуса смешиваем йогурт, соль, перец и мяту.
Американский пирог
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НАДО (на 6 порций): Тесто: 250 г муки · 2 ч. ложки молотой корицы · 1 ч. ложка соли · 170 г сливочного масла · 6 - 7 ст. ложек воды. Начинка: 220 г сахара · 1 ст. ложка молотой корицы · 1/2 ч. ложки молотого имбиря · 1/2 ч. ложки молотой гвоздики · 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха · 3/4 ч. ложки соли · 3 яйца · 420 г тыквенного пюре (запечь в фольге тыкву и пробить блендером) · 260 мл жирных сливок · горсть тыквенных семечек.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Смешиваем муку, корицу и соль. Холодное масло натираем на крупной терке или нарезаем мелкими кубиками. Кладем в муку и растираем пальцами в крошку. Добавляем холодную воду, замешиваем тесто, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник.
2. Начинка. Смешиваем сахар, корицу, имбирь, гвоздику, мускатный орех и соль.
3. Взбиваем в однородную массу яйца. Добавляем в сахарную смесь. Перемешиваем.
4. Добавляем тыквенное пюре, сливки и перемешиваем.
5. Дно разборной формы выстилаем пергаментом. Стенки смазываем маслом и припыляем мукой.
6. Тесто распределяем по форме, делаем бортики. Накалываем вилкой дно. Кладем груз и выпекаем 15 минут в разогретой до 180 °С духовке.
7. Выливаем начинку в подпеченную форму. Выпекаем 50 - 60 минут при той же температуре.
8. Даем пирогу полностью остыть (начинка изначально остается жидкой, потом застынет). Выдерживаем в холодильнике два часа. Вынимаем из формы, украшаем тыквенными семечками, нарезаем и подаем.
Рагу из свинины с тыквой
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НАДО (на 6 порций): 1,5 кг свинины · 750 г тыквы · 4 картофелины · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 400 г томатов в собственном соку · 150 г бекона · 1/2 ч. ложки молотого красного перца · щепотка молотого мускатного ореха · щепотка молотого имбиря · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Мясо нарезаем небольшими кубиками. Перчим, солим, добавляем мускатный орех и имбирь. Перемешиваем и оставляем на полчаса.
2. Тыкву чистим и нарезаем кубиками. Так же поступаем с картофелем.
3. Лук и чеснок мелко шинкуем.
4. Бекон нарезаем соломкой и жарим в сотейнике с разогретым маслом. Перекладываем в миску.
5. В том же сотейнике жарим нарезанную свинину до румяности. Перекладываем в миску с беконом.
6. В сотейник кладем лук и чеснок, жарим до мягкости лука.
7. Добавляем томаты и стакан кипятка. Доводим до кипения и добавляем мясо и бекон. Тушим 10 минут на тихом огне.
8. Добавляем тыкву и картофель, перемешиваем. Тушим 40 минут. Подаем, посыпав зеленью.