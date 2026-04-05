Творожные ушки с бананом и другие рецепты недели

Морковное с изюмом и цельнозерновой мукой
НАДО (на 12 порций): 200 г моркови · 100 г цельнозерновой муки · 1 яйцо · 20 г овсяных хлопьев · 60 г сметаны · 1 ч. ложка разрыхлителя · 40 г изюма · 15 г ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. Очищенную морковь натираем на мелкой терке. Изюм промываем, ошпариваем кипятком, откидываем на сито, обсушиваем бумажными полотенцами.
2. В миску выбиваем яйцо, добавляем ванильный сахар, взбиваем до легкой пены.
3. Добавляем сметану, доводим до однородности.
4. Вводим морковь и изюм, перемешиваем.
5. Вводим муку, разрыхлитель и овсяные хлопья. Вымешиваем довольно плотное, чуть липкое тесто.
6. Смачиваем руки водой и формируем из теста небольшие шарики размером с грецкий орех или шарик для пинг-понга. Выкладываем на противень с пергаментом на расстоянии 5 см друг от друга.
7. Выпекаем 20 - 25 минут в заранее разогретой до 180 °С духовке.
8. Вынимаем, даем остыть на противне, снимаем и подаем.
Печенье с кунжутом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 150 г кунжута · 1 яйцо · 100 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 70 г муки · щепотка соли · 70 г сливочного масла · 1 ч. ложка ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. Сухую сковороду разогреваем на небольшом огне и немного подсушиваем кунжут.
2. Размягченное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбиваем до растворения миксером или вилкой.
3. Добавляем яйцо, взбиваем до пышности.
4. Вводим муку, разрыхлитель, соединяем.
5. Добавляем кунжут, перемешиваем и убираем на полчаса в холодильник.
6. Противень застилаем пергаментом. Формируем небольшие шарики и выкладываем на расстоянии 5 см друг от друга.
7. Выпекаем 10 минут в заранее разогретой до 190 °С духовке.
8. Вынимаем, даем остыть на противне, снимаем и подаем.
Творожные ушки с бананом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 200 г муки · 180 г творога · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 банан · 80 г сливочного масла · 150 г сахара · 1/2 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. В миску кладем муку, разрыхлитель и размягченное сливочное масло. Растираем в крошку.
2. Добавляем творог и разминаем вилкой.
3. Отдельно разминаем вилкой банан и добавляем в общую миску.
4. Вымешиваем тесто и формируем шар. Даем полчаса отдохнуть в холодильнике.
5. На присыпанном мукой столе раскатываем тесто толщиной 5 мм.
6. При помощи стакана вырезаем кружочки.
7. Кладем кружок в сахар одной стороной и сворачиваем пополам сахаром внутрь. Складываем пополам еще раз - получается четвертинка круга. Макаем в сахар с обеих сторон еще раз.
8. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом.
9. Выпекаем 20 минут в духовке, заранее разогретой до 200 °С.
10. Вынимаем, даем остыть на противне, снимаем и подаем.
Овсяное с кусочками шоколада
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 300 г пшеничной муки · 200 г овсяных хлопьев · 200 г сливочного масла · 200 г горького охлажденного шоколада (наломайте плитку или используйте шоколадные капли) · 170 г сахара-песка, 2 яйца · 1,5 ч. ложки разрыхлителя · 1/2 ч. ложки ванильного экстракта (или пакетик ванильного сахара) · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Масло доводим до комнатной температуры и разминаем вилкой.
2. Взбиваем мягкое масло вилкой до кремообразного состояния. Понемногу вводим сахар. Добавляем соль. Взбиваем до растворения.
3. Добавляем яйца, ванильный экстракт, взбиваем.
4. Добавляем муку, разрыхлитель, хлопья и перемешиваем.
5. Добавляем шоколад и быстро перемешиваем.
6. Противень (возможно, понадобится два) застилаем пергаментом. Зачерпываем столовой ложкой массу и выкладываем на противень на расстоянии 5 см друг от друга, стараясь придать продукту более-менее шарообразную форму.
7. Выпекаем 15 минут в заранее разогретой до 190 °С духовке.
8. Вынимаем, даем остыть на противне, снимаем и подаем.