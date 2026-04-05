Творожные ушки с бананом и другие рецепты недели

НАДО (на 5 порций): 150 г кунжута · 1 яйцо · 100 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 70 г муки · щепотка соли · 70 г сливочного масла · 1 ч. ложка ванильного сахара.

ГОТОВИМ:

1. Сухую сковороду разогреваем на небольшом огне и немного подсушиваем кунжут.

2. Размягченное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбиваем до растворения миксером или вилкой.

3. Добавляем яйцо, взбиваем до пышности.

4. Вводим муку, разрыхлитель, соединяем.

5. Добавляем кунжут, перемешиваем и убираем на полчаса в холодильник.

6. Противень застилаем пергаментом. Формируем небольшие шарики и выкладываем на расстоянии 5 см друг от друга.

7. Выпекаем 10 минут в заранее разогретой до 190 °С духовке.

8. Вынимаем, даем остыть на противне, снимаем и подаем.

