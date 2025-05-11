Треугольники с яблоком к чаю и другие рецепты недели

Треугольники с яблоком к чаю
НАДО (на 10 - 12 шт.): 2 тонких лаваша · 3 яблока · 1 яйцо · сахар по вкусу, немного корицы.
ГОТОВИМ:
1. Лаваш нарезаем полосками 30х10 см.
2. Яблоки чистим и натираем на крупной терке или мелко шинкуем.
3. На край полоски кладем 2 ст. ложки тертых яблок, посыпаем сахаром по вкусу, добавляем щепотку корицы.
4. Беремся за левый нижний уголок и тянем к правому краю, чтобы начинка оказалась накрытой треугольником.
5. Этот треугольник тянем вверх и т. д., пока не кончится полоска лаваша.
6. Повторяем с оставшимися полосками и начинкой.
7. Подготовленные треугольники выкладываем на противень, смазываем взбитым яйцом.
8. Выпекаем 10 минут при температуре 180 °С.
Можно обойтись и без духовки - поджарить на сковородке на масле. Или вовсе не использовать яйцо и подрумянить заготовки на электрогриле.
Лепешка с колбасой, помидором, сыром и яйцами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 2 круглых лаваша · 2 яйца · 120 г колбасы или отварного мяса · 120 г тертого сыра · 1 помидор · немного растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Разогреваем на сковороде масло, кладем одну лепешку и посыпаем половиной сыра.
2. Колбасу режем на кружочки и кладем на сыр.
3. Помидор режем кружочками и кладем поверх колбасы. Солим-перчим.
4. Яйца слегка взбиваем и заливаем начинку.
5. Посыпаем оставшимся сыром и накрываем второй лепешкой, прижав ее руками.
6. Накрываем крышкой и томим 5 минут на среднем огне.
7. Переворачиваем лепешку и жарим еще пять минут.
8. Разрезаем на две половинки и подаем.
Лахмаджун почти как в Анталье
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 400 г мясного фарша · 6 круглых лепешек лаваша · 1 сладкий перец · 1 красная луковица · 1 свежий помидор среднего размера · немного кинзы или петрушки · 1,5 ст. ложки оливкового масла · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сладкой паприки · 1 ч. ложка зиры · половинка перчика чили · 1/2 ч. ложки соли · пара щепоток черного перца.
ГОТОВИМ:
1. Перец, очищенный лук и помидор нарезаем произвольно и кладем в чашу блендера. Добавляем чеснок и чили. Пробиваем до однородности.
2. Измельченные овощи добавляем в фарш. Солим-перчим, добавляем паприку и зиру, мелко нарезанную кинзу или петрушку. Перемешиваем до однородности.
3. Кладем лепешки на противень поверх пергамента и наносим фарш тонким слоем (3 - 4 ст. ложки) почти до самого края.
4. Выпекаем 15 минут при температуре 200 °С.
Почти грузинская ачма
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): упаковка лаваша · 300 г творога · 100 г сметаны · 100 мл кефира · 20 г зеленого лука · 2 яйца · 1/3 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Для заливки смешиваем кефир, яйца и соль. Слегка взбиваем.
2. Для начинки смешиваем творог, сметану и рубленые перья лука.
3. Лаваш нарезаем по размеру формы. Один лист оставляем в неизменном виде - его положим на дно и сделаем бортики.
4. Смазываем дно первого листа кефирно-яичной смесью при помощи кисточки.
5. Выкладываем тонкий слой начинки.
6. Кладем прямоугольник лаваша и смазываем его. Кладем начинку, и т. д., пока не кончатся лаваш и начинка. Последний лист смазываем заливкой и подворачиваем края первого листа.
7. Выпекаем 30 минут в духовке, разогретой до 180 °С.