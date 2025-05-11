Треугольники с яблоком к чаю и другие рецепты недели

НАДО (на 2 порции): 2 круглых лаваша · 2 яйца · 120 г колбасы или отварного мяса · 120 г тертого сыра · 1 помидор · немного растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Разогреваем на сковороде масло, кладем одну лепешку и посыпаем половиной сыра.

2. Колбасу режем на кружочки и кладем на сыр.

3. Помидор режем кружочками и кладем поверх колбасы. Солим-перчим.

4. Яйца слегка взбиваем и заливаем начинку.

5. Посыпаем оставшимся сыром и накрываем второй лепешкой, прижав ее руками.

6. Накрываем крышкой и томим 5 минут на среднем огне.

7. Переворачиваем лепешку и жарим еще пять минут.

8. Разрезаем на две половинки и подаем.

Лахмаджун почти как в Анталье