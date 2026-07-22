Только эти яблоки идеальны для пастилы: называем лучшие сорта для приготовления десерта

Лето — пора щедрого урожая, и один из лучших способов сохранить вкус свежих плодов надолго — приготовить домашнюю пастилу. Этот десерт ценят за натуральность: в нем нет искусственных добавок, красителей и консервантов. К тому же пастила — удачная альтернатива покупным сладостям: она позволяет сберечь аромат и пользу фруктов и ягод до самых холодов.

Шеф‑повар Андрей Сулима поделился профессиональными советами: рассказал, какие плоды лучше всего подходят для пастилы и как приготовить классический тонкий вариант десерта.

Какие плоды выбрать для пастилы?

По мнению эксперта, залог удачной пастилы — фрукты и ягоды, богатые природным пектином. Безусловный фаворит здесь — яблоки, но это далеко не единственный вариант.

«Да, в принципе, можно делать из любых плодов. И для того, чтобы пастила была более стабильная, можно добавлять или пектин, или агар», — подчеркнул Сулима.

Отлично подойдут сливы, абрикосы, груши, айва, а также ягоды — смородина, малина, клубника. Можно экспериментировать и со смешанными составами: сочетать несколько видов фруктов и ягод. Если в выбранном сырье недостаточно собственного пектина, небольшое количество агар‑агара или пектина поможет десерту держать форму и не рассыпаться.

Какие яблоки лучше взять?

Для классической пастилы шеф‑повар рекомендует отдавать предпочтение сортам с выраженной кислинкой:

«Лучше “антоновку” или какие‑нибудь зеленые — “белый налив”», — посоветовал сорта яблок эксперт.

Классический рецепт пастилы

Андрей Сулима советует придерживаться традиционной технологии — она позволяет получить тонкую, эластичную пастилу с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

яблоки — 1–1,5 кг;

сахар или мед — по вкусу.

Как приготовить:

Запеките яблоки в духовке целиком, пока они не станут мягкими. Отделите мякоть от кожуры и семян. Измельчите мякоть блендером до гладкой, однородной консистенции. Взбейте массу; при желании добавьте сахар или мед. Равномерным слоем распределите пюре по листу пергамента. Сушите в духовке при температуре 50–60 °C до готовности.

Готовую пастилу можно хранить до нескольких месяцев — главное, поместить ее в герметичную емкость и держать в сухом, прохладном месте. Такой десерт станет приятным напоминанием о лете: в морозные дни кусочек домашней пастилы словно возвращает вкус солнечных дней.

По материалам «Едим дома»

А вы готовите домашнюю пастилу? Из каких ягод и фруктов предпочитаете? Поделитесь в комментариях.