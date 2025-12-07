Тефтельки с моцареллой, запеченные в соусе и другие рецепты недели

Тефтельки с моцареллой, запеченные в соусе
НАДО (на 4 порции): 500 г говяжьего фарша · 150 г шариков моцареллы · 50 г тертого сыра · 2 луковицы · 1 сладкий перец · 2 морковки · 1 стакан рубленой томатной мякоти (из банки или из свежих помидоров) · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 ч. ложка орегано · 1 ч. ложка сахара · соль-перец · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Фарш солим-перчим, хорошо вымешиваем, отбиваем и формируем шарики размером с грецкий орех.
2. В каждый шарик вставляем шарик моцареллы - так, чтобы он полностью был покрыт фаршем.
3. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем тефтельки до румяности. Перекладываем в миску.
4. Лук мелко шинкуем, морковь натираем
на терке, сладкий перец нарезаем квадратиками.
5. В сотейнике, где жарились тефтели, доводим лук до матовости. Добавляем морковь и сладкий перец, тушим до мягкости.
6. Добавляем томаты, соль-перец, чеснок, орегано. Тушим пару минут.
7. В форму выкладываем тефтельки и заливаем соусом. Посыпаем сыром. Выпекаем в духовке 20 - 25 минут при температуре 180 °С. Подаем с картофельным пюре.
Салат с грушей и сыром дорблю
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 2 груши · 100 г сыра дорблю · 50 г грецких орехов или кешью · 100 г руколы или салатной смеси · 2 ст. ложки жидкого меда · 2 ст. ложки бальзамического уксуса · соль-перец · горсть винограда.
ГОТОВИМ:
1. Чистые груши нарезаем дольками.
2. Орехи чуть прижариваем на сухой сковороде.
3. В салатницу выкладываем салат, дольки груши и орехи.
4. Готовим заправку: смешиваем мед, бальзамик, соль-перец.
5. Поливаем салат. Выкладываем сыр дорблю и виноград и подаем.
Креветочный попкорн
Фото: Shutterstock
Мелкие креветки отлично подойдут для этой закуски. А если купить уже очищенные, получится совсем быстро.
НАДО (на 6 порций): 500 г очищенных креветок · 50 г пшеничной муки · 50 г кукурузной муки · 4 яичных белка · 1 ч. ложка сушеного чеснока · соль · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Креветки моем, сушим бумажными полотенцами, солим.
2. В одну миску насыпаем пшеничную муку, солим, добавляем чеснок и перемешиваем. В другую - кукурузную муку. В третью наливаем белки и слегка взбиваем их вилкой до однородности.
3. Креветку панируем в пшеничной муке, купаем в белках и панируем в кукурузной муке.
4. Разогреваем масло и жарим креветки до золотистой корочки.
5. Выкладываем на бумажное полотенце, перекладываем на сервировочное блюдо и подаем с любимым соусом.
Буженина из филе бедра индейки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 - 8 порций): 800 г филе бедра индейки · 150 мл соевого соуса · 1 ч. ложка перца · 1/2 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка сушеного чеснока.
ГОТОВИМ:
1. В миске смешиваем соевый соус и специи.
2. Окунаем филе, оставляем на ночь в холодильнике.
3. Сворачиваем филе в рулет максимально плотно. Если кусок толстый, прорезаем его вдоль не до конца и раскрываем как книжку. Фиксируем рулет кулинарным шпагатом.
4. Оборачиваем рулет в несколько слоев фольги.
5. Духовку разогреваем до 190 °С и выпекаем рулет 1 час. Выключаем огонь и оставляем мясо в духовке до полного остывания.
6. Остывший рулет убираем в холодильник прямо в фольге на несколько часов.