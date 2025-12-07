Тефтельки с моцареллой, запеченные в соусе и другие рецепты недели

Тефтельки с моцареллой, запеченные в соусе

НАДО (на 4 порции): 500 г говяжьего фарша · 150 г шариков моцареллы · 50 г тертого сыра · 2 луковицы · 1 сладкий перец · 2 морковки · 1 стакан рубленой томатной мякоти (из банки или из свежих помидоров) · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 ч. ложка орегано · 1 ч. ложка сахара · соль-перец · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Фарш солим-перчим, хорошо вымешиваем, отбиваем и формируем шарики размером с грецкий орех.

2. В каждый шарик вставляем шарик моцареллы - так, чтобы он полностью был покрыт фаршем.

3. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем тефтельки до румяности. Перекладываем в миску.

4. Лук мелко шинкуем, морковь натираем

на терке, сладкий перец нарезаем квадратиками.

5. В сотейнике, где жарились тефтели, доводим лук до матовости. Добавляем морковь и сладкий перец, тушим до мягкости.

6. Добавляем томаты, соль-перец, чеснок, орегано. Тушим пару минут.

7. В форму выкладываем тефтельки и заливаем соусом. Посыпаем сыром. Выпекаем в духовке 20 - 25 минут при температуре 180 °С. Подаем с картофельным пюре.

