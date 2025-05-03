Свиная вырезка на гриле и другие рецепты недели

Если выбрались на природу большой компанией с ночевкой, без первого блюда не обойтись.

НАДО (на 15 порций): 2 кг любого мяса (говядина, баранина, свинина, курица, утка) · 1 кг картофеля · 4 морковки · 600 г баклажанов · 500 г помидоров · 3 луковицы · 7 зубчиков чеснока · 2 болгарских перца · 150 мл растительного масла · соль · перец · 2 ч. ложки зиры · 2 ч. ложки кориандра · 5 л воды · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Овощи моем, картофель и лук чистим. Баклажаны нарезаем крупными кубиками, морковь - кружочками, помидоры - дольками, сладкий перец - полосками, лук - полукольцами, картофель - крупными дольками. Картофель пока помещаем в воду, чтобы не потемнел.

2. Мясо промываем, сушим бумажными полотенцами. Нарезаем не слишком мелкими кусочками.

3. Разогреваем казан. Наливаем масло, даем ему разогреться.

4. Закладываем мясо и даем ему подрумяниться на сильном огне около 10 минут.

5. Кладем лук и морковь, жарим примерно 5 минут.

6. Наливаем воду - в идеале горячую, но в походе можно и холодную. Накрываем крышкой и готовим 1 час на умеренном огне.

7. Когда мясо станет мягким, добавляем в воду картофель, баклажаны и сладкий перец. Добавляем приправы и соль. Доводим до кипения и варим 10 минут.

8. Добавляем нарезанные помидоры и варим до готовности картофеля. Проверяем на соль.

9. Оставляем под казаном лишь тлеющие угли. Добавляем измельченные зелень и чеснок и даем настояться 15 минут.

Картошка на шампурах с салом