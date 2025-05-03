Свиная вырезка на гриле и другие рецепты недели

Свиная вырезка на гриле
Вырезка готовится быстро и поможет утолить голод в ожидании основного блюда - шашлыка.
НАДО (на 4 порции): одна свиная вырезка (~500 г) · 2 ст. ложки соевого соуса · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка молотой сушеной паприки · 1 ч. ложка молотого черного перца (или смеси перцев) · 1 ч. ложка сушеного базилика · 1 ч. ложка чесночного порошка.
ГОТОВИМ:
1. Вырезку моем, сушим бумажными полотенцами.
2. Специи замешиваем на растительном масле, добавляем соевый соус.
3. Поливаем маринадом вырезку и тщательно смазываем со всех сторон.
4. Убираем в холодильник на 1 - 2 часа (можно и на ночь).
5. Выкладываем на решетку и жарим над горячими углями 15 - 20 минут до прозрачного сока в надрезе.
6. Нарезаем вырезку на медальоны и подаем.
Шулюм в казане на костре
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Если выбрались на природу большой компанией с ночевкой, без первого блюда не обойтись.
НАДО (на 15 порций): 2 кг любого мяса (говядина, баранина, свинина, курица, утка) · 1 кг картофеля · 4 морковки · 600 г баклажанов · 500 г помидоров · 3 луковицы · 7 зубчиков чеснока · 2 болгарских перца · 150 мл растительного масла · соль · перец · 2 ч. ложки зиры · 2 ч. ложки кориандра · 5 л воды · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Овощи моем, картофель и лук чистим. Баклажаны нарезаем крупными кубиками, морковь - кружочками, помидоры - дольками, сладкий перец - полосками, лук - полукольцами, картофель - крупными дольками. Картофель пока помещаем в воду, чтобы не потемнел.
2. Мясо промываем, сушим бумажными полотенцами. Нарезаем не слишком мелкими кусочками.
3. Разогреваем казан. Наливаем масло, даем ему разогреться.
4. Закладываем мясо и даем ему подрумяниться на сильном огне около 10 минут.
5. Кладем лук и морковь, жарим примерно 5 минут.
6. Наливаем воду - в идеале горячую, но в походе можно и холодную. Накрываем крышкой и готовим 1 час на умеренном огне.
7. Когда мясо станет мягким, добавляем в воду картофель, баклажаны и сладкий перец. Добавляем приправы и соль. Доводим до кипения и варим 10 минут.
8. Добавляем нарезанные помидоры и варим до готовности картофеля. Проверяем на соль.
9. Оставляем под казаном лишь тлеющие угли. Добавляем измельченные зелень и чеснок и даем настояться 15 минут.
Картошка на шампурах с салом
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Мясо - это хорошо. Но и гарнирчика хочется!
НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 250 г сала · 4 ст. ложки растительного масла · 2 зубчика чеснока · специи (соль, перец, орегано, розмарин, паприка - всего понемногу).
ГОТОВИМ:
1. Картошку тщательно моем щеткой. Не чистим. Нарезаем поперек на дольки толщиной 1 см.
2. Сало нарезаем ломтиками 0,5 см толщиной.
3. Смешиваем соль и специи на масле прямо в пакете. Помещаем туда ломтики картошки и маринуем минут 15 - 30.
4. Надеваем на шампуры картофельные кружочки, чередуя их с салом.
5. Запекаем на мангале как шашлык до готовности (около 20 минут).
Салат с пекинской капустой, редиской и черемшой
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Приготовьте полуфабрикат дома, а на пикнике просто залейте подготовленные овощи заправкой.
НАДО (на 4 порции): 150 г пекинской капусты · 150 г свежей черемши · 100 г редиса · 2 огурца · 1 ст. ложка лимонного сока · 3 ст. ложки растительного масла · немного
свежей петрушки · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Шинкуем черемшу и пекинскую капусту. Нарезаем огурцы и редиску. Смешиваем и укладываем в контейнер, который послужит на пикнике салатником.
2. Смешиваем в маленьком контейнере растительное масло, лимонный сок, соль и перец, хорошо перемешиваем.
3. Соединяем нарезанные овощи и заправку непосредственно перед подачей.