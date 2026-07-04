Стоит ли есть сало летом: диетолог объяснила, что к чему

Привычно считать, что сало — продукт для холодных дней: будто бы оно помогает согреться в стужу и лучше всего вписывается в зимнее меню. Однако отказываться от него в летний сезон вовсе не обязательно. Напротив, в жару небольшой ломтик сала может стать полезным дополнением к привычному набору легких блюд — и речь не о гастрономической прихоти, а о поддержании баланса питательных веществ в организме.

Врач‑диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко объяснила, в чем ценность этого продукта в теплое время года и какую порцию можно считать безопасной.

«Маленький кусочек сала летом очень даже будет в помощь для гармонизации питания», — заявила специалист.

Почему летом стоит иногда включать сало в меню?

В жаркий сезон многие сознательно делают ставку на растительную пищу: в рационе преобладают овощи, фрукты и ягоды. Такой подход понятен и во многом полезен, но у него есть нюанс: из меню нередко почти полностью исчезают жиры, а они критически важны для организма. И здесь скромный ломтик сала способен сыграть свою роль — помочь восстановить нужный баланс. Впрочем, этим его польза не исчерпывается.

Восполняет дефицит полезных жиров.

В составе сала есть как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты — они нужны для нормального функционирования клеток и входят в структуру клеточных мембран.



«Если человек летом сидит только на овощах, фруктах и ягодах, небольшая порция сала поможет получить необходимые жиры», — пояснила диетолог.

Является источником жирорастворимых витаминов.

Как отмечает эксперт, в сале содержатся витамины D и Е. Они помогают защищать клетки от повреждений и поддерживают стабильную работу разных систем организма.

Повышает сытность рациона.

Летом легко увлечься легкими блюдами и в итоге получать недостаточно энергии. Небольшая порция сала позволяет дольше сохранять чувство насыщения. Особенно это актуально для тех, кому сложно набирать или удерживать вес.

Какова безопасная дневная норма?

Ключевое правило — умеренность. Оптимальной порцией считается примерно 30 граммов сала в день — это сопоставимо с размером спичечного коробка.

Не менее важно правильно хранить продукт. Не стоит надолго оставлять сало при комнатной температуре: лучше держать его в холодильнике и подавать охлажденным. Так оно сохранит плотную текстуру, приятный вкус и, что особенно важно, безопасность для здоровья.

Стоит помнить, что сало — высококалорийный продукт, и его энергетическая ценность остается неизменной вне зависимости от времени года. Даже людям без проблем со здоровьем не рекомендуется превышать указанную норму. Если же есть хронические заболевания, вопрос употребления жирных продуктов обязательно нужно обсудить с лечащим врачом.

А вы любите сало? Едите его летом или только зимой? Поделитесь в комментариях.

По материалам «Едим дома»