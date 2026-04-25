Сметают с хлебом за секунды: готовим черемшу со сливочным маслом

Черемша радует нас недолго — ее сезон краток, зато пикантный аромат и бодрящий вкус способны преобразить даже самое привычное блюдо. Никаких замысловатых приемов не требуется: всего пара пучков этой зелени создаст универсальную кулинарную основу. Предлагаем несложный рецепт: он готовится в считаные минуты и так же стремительно исчезает с тарелки.

Ингредиенты:

масло сливочное — 150 г;

черемша свежая — 20 г;

соль морская (предпочтительнее в виде хлопьев) — по вкусу.

Приготовление:

Листья черемши промойте под проточной водой, а затем аккуратно просушите — важно удалить всю влагу. Мелко нашинкуйте зелень. Важный нюанс: берите исключительно остро отточенный нож — так вы добьетесь тонкой, аккуратной нарезки. Если инструмент недостаточно острый, он будет сдавливать нежные листочки о разделочную доску: из‑за этого ухудшится вкус, консистенция приобретет кашеобразную структуру, а оттенок станет более темным. Соедините измельченную черемшу с размягченным сливочным маслом, добавьте небольшую щепотку морских соленых хлопьев. Тщательно перемешайте массу, добиваясь равномерного распределения ингредиентов. Попробуйте на вкус и, если нужно, дополните солью. На этом этапе ароматное масло уже готово к подаче. Для заморозки сформируйте из массы аккуратный брусок и плотно оберните пищевой пленкой. Аккуратно прокатите завернутое масло по рабочей поверхности стола — так, чтобы пленка натянулась, а форма стала идеально ровной и гладкой. Завяжите плотный узел с одного края, затем — с другого (предварительно максимально удалив воздух из упаковки). Обтешите излишки пленки ножницами.

Такое душистое масло станет превосходным дополнением к румяному хлебу, отварным яйцам, запеченному картофелю, куриному филе или рыбным блюдам.

Приятного аппетита!