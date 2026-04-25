Сметают с хлебом за секунды: готовим черемшу со сливочным маслом

Черемша радует нас недолго — ее сезон краток, зато пикантный аромат и бодрящий вкус способны преобразить даже самое привычное блюдо. Никаких замысловатых приемов не требуется: всего пара пучков этой зелени создаст универсальную кулинарную основу. Предлагаем несложный рецепт: он готовится в считаные минуты и так же стремительно исчезает с тарелки.
Ингредиенты:
- масло сливочное — 150 г;
- черемша свежая — 20 г;
- соль морская (предпочтительнее в виде хлопьев) — по вкусу.
Приготовление:
- Листья черемши промойте под проточной водой, а затем аккуратно просушите — важно удалить всю влагу.
Мелко нашинкуйте зелень.
Важный нюанс: берите исключительно остро отточенный нож — так вы добьетесь тонкой, аккуратной нарезки. Если инструмент недостаточно острый, он будет сдавливать нежные листочки о разделочную доску: из‑за этого ухудшится вкус, консистенция приобретет кашеобразную структуру, а оттенок станет более темным.
- Соедините измельченную черемшу с размягченным сливочным маслом, добавьте небольшую щепотку морских соленых хлопьев.
- Тщательно перемешайте массу, добиваясь равномерного распределения ингредиентов.
- Попробуйте на вкус и, если нужно, дополните солью. На этом этапе ароматное масло уже готово к подаче.
- Для заморозки сформируйте из массы аккуратный брусок и плотно оберните пищевой пленкой.
- Аккуратно прокатите завернутое масло по рабочей поверхности стола — так, чтобы пленка натянулась, а форма стала идеально ровной и гладкой.
- Завяжите плотный узел с одного края, затем — с другого (предварительно максимально удалив воздух из упаковки).
- Обтешите излишки пленки ножницами.
Такое душистое масло станет превосходным дополнением к румяному хлебу, отварным яйцам, запеченному картофелю, куриному филе или рыбным блюдам.
Приятного аппетита!
По материалам