Смэш-бургер и другие рецепты недели

Смэш-бургер
Как, вы не знаете? В мире эпидемия смэш-бургеров! От обычного он отличается тем, что вид имеет лихой и придурковатый. Смэш-бургер более плоский и более простой в плане ингредиентов. Но главное отличие в том, что на раскаленную сковороду бросается шарик фарша, и только потом плющится одним резким движением. Мгновенно образуется корочка, которая запирает сок внутри. Философия тут такая: бургер - это просто, вкусно и недорого, а не многоэтажные сооружения по цене вертолета.
НАДО (на 2 шт.): 250 г говяжьего фарша с содержанием жира не менее 20%, 2-4 пластинки плавленого сыра, 2 готовых бургерных булочки, 2 маринованных огурчика, соль-перец, 2 щепотки сахара. Для идеального соуса: 1,5 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложка томатного соуса, 1 ч. ложка горчицы, щепотка сушеного чеснока, четвертинка мелко порезанной красной луковицы.
1. Разрезаем булочки пополам. Огурчики нарезаем пластинками. Сыр освобождаем от упаковки.
2. Замешиваем соус.
3. Из фарша формируем 4 шарика.
4. Сковороду с толстым дном хорошо разогреваем.
5. Бросаем шарик и одним движением плющим его при помощи подходящей лопатки или пресса для котлет до толщины в 5-7 мм. Жарим 2-з минуты с каждой стороны, присаливаем м перчим. Так поступаем со всеми шариками (если не помещаются все сразу, жарьте по очереди).
6. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце.
7. Присыпаем разрез булочки сахаром (чуть-чуть!) и кладем на раскаленную сухую сковороду на 30 секунд.
8. Собираем смэш-бургер: смазываем срезы булочек соусом. На нижнюю кладем сыр, затем котлету, опять сыр, котлету и пластинки огурцов. Накрываем булочкой и подаем.
Наггетсы
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г филе куриной грудки, 150 г панировочных сухарей, 100 мл растительного масла, 1 яйцо, 4 куска белого хлеба, 1 ст. ложка молока, 1 ч. ложка сладкой молотой паприки, соль.
ГОТОВИМ:
1. Грудку нарезаем произвольными кусочками, солим, посыпаем паприкой.
2. Срезаем корочки с хлеба, пробиваем в блендере в крошку.
3. Добавляем кусочки филе, измельчаем в грубоватый фарш.
4. Выкладываем на бумагу для выпечки, разравниваем в пласт толщиной 5 мм и нарезаем на квадраты стороной 4-5 см. Накрываем пленкой и убираем в морозильник на 5 минут.
5. В тарелке взбиваем яйцо с солью и молоком.
6. Квадратик макаем в яйцо, панируем в сухарях и жарим на масле на среднем огне до румяной корочки.
Корн-дог
Фото: Shutterstock
Та самая сосиска в кляре.
НАДО (на 8 шт.): 8 сосисок, 4 ст. ложки пшеничной муки, 2 ст. ложки кукурузной муки, 1/ 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 1/ 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 яйца, 250 мл молока, длинные палочки-шпажки для шашлычков, кетчуп и горчица для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Бьем в миску яйца, наливаем молоко, взбиваем до однородности.
2. Постепенно вводим кукурузную муку, разрыхлитель, соль и сахар. Взбиваем до однородности.
3. Вводим пшеничную муку, перемешиваем до однородности. Оставляем на 15 минут, чтобы разошлась клейковина. Тесто должно быть как густая сметана.
4. Вливаем в небольшую кастрюлю вливаем масло и хорошо разогреваем. Если капля теста начинает жариться, значит, масло достаточно разогрето.
5. Сосиску нанизываем на палочку и окунаем в тесто. Опускаем в раскаленное масло и жарим до румяности около 2 минут. Выкладываем на бумажное полотенце. Следите, чтобы в масло не попадала вода!
Картофельные дольки
Фото: Shutterstock
К бургерам самое то! И готовятся сами по себе.
НАДО (на 2 порции): 600 г картофеля (любого, но «для жарки» особенно подойдет — в нем меньше крахмала), 3 ст. ложки растительного масла, 1 неполная ч. ложка соли, 1/ 2 ч. ложка молотого черного перца, 1/ 2 ч. ложки сушеного чеснока, пара щепоток сушеного розмарина, 1 ч. ложка куркумы, 1 ст. ложка сушеной паприки (Обязательны только масло и соль, остальное по наличию. Но розмарин с чесноком и перцем дают тонкий аромат, а куркума и паприка — аппетитный цвет).
1. Картофель чистим и нарезаем на продольные дольки-ломтики (не слишком тонкие). По возможности промокаем бумажными полотенцами.
2. Соль и все специи соединяем и замешиваем на масле.
3. Выкладываем картофель на противень или в форму и заливаем смесью специй и масла. Хорошо перемешиваем руками.
4. Духовку разогреваем до 200о С и выпекаем 35-45 минут (с 30 минут проверяйте на готовность).
5. Поедаем немедленно!