Смэш-бургер и другие рецепты недели

Смэш-бургер

Как, вы не знаете? В мире эпидемия смэш-бургеров! От обычного он отличается тем, что вид имеет лихой и придурковатый. Смэш-бургер более плоский и более простой в плане ингредиентов. Но главное отличие в том, что на раскаленную сковороду бросается шарик фарша, и только потом плющится одним резким движением. Мгновенно образуется корочка, которая запирает сок внутри. Философия тут такая: бургер - это просто, вкусно и недорого, а не многоэтажные сооружения по цене вертолета.

НАДО (на 2 шт.): 250 г говяжьего фарша с содержанием жира не менее 20%, 2-4 пластинки плавленого сыра, 2 готовых бургерных булочки, 2 маринованных огурчика, соль-перец, 2 щепотки сахара. Для идеального соуса: 1,5 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложка томатного соуса, 1 ч. ложка горчицы, щепотка сушеного чеснока, четвертинка мелко порезанной красной луковицы.

1. Разрезаем булочки пополам. Огурчики нарезаем пластинками. Сыр освобождаем от упаковки.

2. Замешиваем соус.

3. Из фарша формируем 4 шарика.

4. Сковороду с толстым дном хорошо разогреваем.

5. Бросаем шарик и одним движением плющим его при помощи подходящей лопатки или пресса для котлет до толщины в 5-7 мм. Жарим 2-з минуты с каждой стороны, присаливаем м перчим. Так поступаем со всеми шариками (если не помещаются все сразу, жарьте по очереди).

6. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце.

7. Присыпаем разрез булочки сахаром (чуть-чуть!) и кладем на раскаленную сухую сковороду на 30 секунд.

8. Собираем смэш-бургер: смазываем срезы булочек соусом. На нижнюю кладем сыр, затем котлету, опять сыр, котлету и пластинки огурцов. Накрываем булочкой и подаем.

