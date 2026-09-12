Сливовый пирог, гуляш с вином, моченые сливы и испанский суп: 4 рецепта для прохладных дней

Моченые сливы

Пикантный гарнир к мясу и рыбе. Ждать долго, но оно того стоит. Сливы можно и мариновать (то есть использовать уксус), но куда полезнее холодное ферментирование - древний, а сейчас вновь модный способ заготовок (проще говоря, это квашение).

НАДО (на банку 3 л): 2 кг очень плотных слив типа венгерки · 1 - 1,2 л холодной воды · 2 ст. ложки соли · 3 зубчика чеснока · 15 горошин черного перца · 4 горошины душистого перца · 4 бутона гвоздики · 2 лавровых листа · 1 ч. ложка зерен тмина · 1/2 ст. ложки горчичных зерен · маленький стручок острого перца · 1 ст. ложка сахара. При желании: несколько листиков малины, черной смородины.

ГОТОВИМ:

1. Сливы моем. Берем только неповрежденные плоды. Косточки оставляем.

2. Банку моем, стерилизовать не надо.

3. На дно выкладываем половину специй, кроме горчицы. Заполняем сливами наполовину. Выкладываем оставшиеся специи и листья. Заполняем сливами до плечиков.

4. В 1 л холодной воды растворяем соль и заливаем сливы. Они должны быть полностью покрыты рассолом. При необходимости добавляем еще холодной воды - уже без соли.

5. Сверху выкладываем зерна горчицы. Чтобы сливы не всплывали и не виднелись над водой, берем сливовые или вишневые веточки и устанавливаем их поперек горлышка банки крест-накрест, а сверху кладем подходящий гнет.

6. Прикрываем банку обычной пластиковой крышкой (негерметично) и оставляем при комнатной температуре на 3 - 5 дней. После начала брожения убираем банку в холодильник или холодный погреб. Употреблять сливы можно через 1 месяц. Плесени быть не должно, при ее появлении сливы придется выбросить.

Самый простой сливовый пирог