Сливовый пирог, гуляш с вином, моченые сливы и испанский суп: 4 рецепта для прохладных дней

Моченые сливы
Пикантный гарнир к мясу и рыбе. Ждать долго, но оно того стоит. Сливы можно и мариновать (то есть использовать уксус), но куда полезнее холодное ферментирование - древний, а сейчас вновь модный способ заготовок (проще говоря, это квашение).
НАДО (на банку 3 л): 2 кг очень плотных слив типа венгерки · 1 - 1,2 л холодной воды · 2 ст. ложки соли · 3 зубчика чеснока · 15 горошин черного перца · 4 горошины душистого перца · 4 бутона гвоздики · 2 лавровых листа · 1 ч. ложка зерен тмина · 1/2 ст. ложки горчичных зерен · маленький стручок острого перца · 1 ст. ложка сахара. При желании: несколько листиков малины, черной смородины.
ГОТОВИМ:
1. Сливы моем. Берем только неповрежденные плоды. Косточки оставляем.
2. Банку моем, стерилизовать не надо.
3. На дно выкладываем половину специй, кроме горчицы. Заполняем сливами наполовину. Выкладываем оставшиеся специи и листья. Заполняем сливами до плечиков.
4. В 1 л холодной воды растворяем соль и заливаем сливы. Они должны быть полностью покрыты рассолом. При необходимости добавляем еще холодной воды - уже без соли.
5. Сверху выкладываем зерна горчицы. Чтобы сливы не всплывали и не виднелись над водой, берем сливовые или вишневые веточки и устанавливаем их поперек горлышка банки крест-накрест, а сверху кладем подходящий гнет.
6. Прикрываем банку обычной пластиковой крышкой (негерметично) и оставляем при комнатной температуре на 3 - 5 дней. После начала брожения убираем банку в холодильник или холодный погреб. Употреблять сливы можно через 1 месяц. Плесени быть не должно, при ее появлении сливы придется выбросить.
Самый простой сливовый пирог
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НАДО (на 5 порций): 1 стакан муки · 150 г сахара · 12 слив · 100 г сливочного масла + еще 10 г для смазывания формы · 2 яйца · 1 пакетик разрыхлителя · щепотка соли. Для верха: 1 ч ложка сахара · 1 ч. ложка молотой корицы · половинка лимона.
ГОТОВИМ:
1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром.
2. По очереди вводим яйца, продолжая взбивать.
3. Муку смешиваем с разрыхлителем и солью и добавляем в миску. Замешиваем вязкое тесто.
4. Форму около 22 - 24 см застилаем пергаментом или смазываем маслом. Выкладываем тесто, разравниваем.
5. Сливы моем, сушим, делим на половинки и удаляем косточки. Выкладываем на тесто срезом вниз, слегка придавливая.
6. Сбрызгиваем лимонным соком, посыпаем смесью корицы и сахара.
7. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, 45 минут. Или чуть больше - до чистой зубочистки.
Гуляш из свиной лопатки
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Бывало, выйдешь за околицу (ну или в парк) - а там трава заиндевела поутру. Зябко! А это блюдо вас согреет. Хотите более диетический вариант - берите филе бедра индейки.
НАДО (на 4 порции): 500 г свиной лопатки · 700 г томатов · 200 г замороженной стручковой фасоли · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · пучок петрушки · 2 стакана бульона или воды · 1/2 стакана сухого белого вина · 1 ст. ложка томатной пасты · немного растительного масла · 1 ч. ложка сушеной паприки · соль-перец · щепотка острого красного перца.
ГОТОВИМ:
1. Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, остужаем холодной водой и удаляем кожицу. Мякоть рубим кубиками. Лук мелко шинкуем, чеснок просто давим лезвием ножа.
2. Мясо нарезаем средними кубиками.
3. В сотейнике с толстым дном разогреваем масло и обжариваем лук до легкой золотистости. Добавляем чеснок, жарим еще минуту. Удаляем чеснок, чтобы не горчил.
4. Добавляем паприку, жарим минуту. Закладываем мясо и жарим до корочки.
5. Добавляем помидоры и томатную пасту. Доводим до кипения, тушим 5 минут. Вливаем вино, доводим до кипения.
6. Вливаем бульон или воду. Доводим до кипения, добавляем соль и специи.
7. Убавляем огонь и тушим 1,5 часа.
8. Кладем фасоль и готовим еще 10 минут. Проверяем на соль и перец.
9. Подаем, щедро посыпав петрушкой.
Чесночный супчик с хлебушком и ветчиной
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Блюдо испанских бедняков, которое теперь подают и в ресторанах.
НАДО (на 4 порции): 150 г сухого белого хлеба (подразумевается зачерствевший, но можно и специально подсушить) · 1,5 л любого бульона (можно из кубика - ну кто вас осудит?!) · 4 яйца · 6 зубчиков чеснока · 3 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка сушеной паприки · 200 г сыровяленой ветчины · хамона или какого угодно мясного продукта · соль-перец · немного свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Четыре зубчика чеснока нарезаем пластинками. Хлеб нарезаем кубиками, мелкими кубиками рубим наш мясопродукт.
2. В сотейнике разогреваем оливковое масло, обжариваем пластинки чеснока 1 минуту, солим-перчим.
3. Добавляем хлеб и мясопродукт, паприку. Перемешиваем.
4. Вливаем бульон.
5. Петрушку рубим, оставшиеся 2 зубчика чеснока измельчаем и растираем все вместе. Добавляем в бульон.
6. В кастрюле формируем воронку и по очереди вливаем в нее яйца. Томим на тихом огне 5 минут.
7. Проверяем на соль и перец. Разливаем по тарелкам и подаем.