Сколько шоколада в день можно есть: вы удивитесь

Шоколад — это не просто десерт, а маленький ритуал удовольствия, который есть в жизни почти каждого. Кто‑то ценит в нем бархатистую мягкость молочного, кто‑то — глубокий, чуть терпкий вкус темного. Но что, если любимое лакомство может быть не только источником радости, но и частью сбалансированного рациона?

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, какой шоколад лучше выбирать в зависимости от целей и образа жизни — и как есть его без чувства вины. Вы удивитесь, узнав, о каком объеме этого лакомства идет речь. Маленькая плиточка, очень маленькая.

Главное правило, на котором настаивает эксперт, — контроль порций и общий баланс питания. По словам Мухиной, безопасная дневная порция шоколада — не более 20–30 граммов. Такой объем позволяет получить удовольствие и при этом не нарушить пищевые привычки.

Если главная цель — поддержка сердечно‑сосудистой системы и получение антиоксидантов, диетолог советует отдавать предпочтение тёмному шоколаду. При этом важно следить за общим калоражем рациона. Молочный шоколад, по мнению специалиста, стоит рассматривать как редкое лакомство, а не регулярный пункт меню.

Тем, кто не готов отказываться от молочного шоколада, Мухина рекомендует внимательно изучать состав. Лучше выбирать варианты с пониженным содержанием сахара или с природными сахарозаменителями — например, со стевией, архатом или дынным сахаром. Еще одна альтернатива — шоколад на меду либо на основе альтернативного молока: такие варианты могут стать компромиссным решением для тех, кто хочет сохранить вкус, но снизить нагрузку на рацион.

«Если хочется молочного, выбирайте варианты с меньшим содержанием сахара, лучше с природным сахарозаменителем: стевия, архат, дынный сахар. Также можно использовать шоколад на меду и на альтернативном молоке», — отметила Марият Мухина.

Таким образом, шоколад вполне может оставаться в меню — главное, подходить к его выбору осознанно и не выходить за рамки разумных порций.

По материалам «Едим дома»

А вы какой шоколад любите? Есть сила воли, чтобы съесть всего 20-30 грамм шоколада или сразу съедаете плитку? Поделитесь в комментариях.