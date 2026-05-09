Щавелевый суп с фрикадельками и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 500 г слоеного теста · 400 г замороженного шпината (свежий тоже можно) · 100 г феты · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 желток · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем по инструкции.

2. Шпинат размораживаем, отжимаем, нарезаем.

3. Добавляем в шпинат яйцо, натертый сыр, мелко нарезанную фету. Солим при необходимости, перчим.

4. Пласт теста нарезаем на 4 - 5 полосок вдоль. Не раскатываем (можно чуть растянуть пальцами). Выкладываем в центр начинку и защипываем в колбаски с начинкой.

5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем первую колбаску в центр, сворачивая ее по спирали. Следующую колбаску скрепляем с первой и т. д.

6. Смазываем желтком. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

7. Даем немного остыть и подаем.

Вместо слоеного теста можно использовать фило - сложите 2 листа, слегка промазав их растительным маслом, выложите часть начинки и сверните рулетиком, повторите с остальными листами и начинкой. Перенесите на противень и сверните спиралью.

