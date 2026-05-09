Щавелевый суп с фрикадельками и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Превращаем весеннее настроение в аппетитные блюда.

Содержание

Щавелевый суп с фрикадельками

НАДО (на 6 - 8 порций): 5 картофелин · 2,5 л воды · 2 луковицы · 1 морковь · 3 ст. ложки растительного масла · 300 г фарша · соль-перец · щавель · 4 вареных яйца.

ГОТОВИМ:

1. Картофель нарезаем кубиками.

2. Одну луковицу мелко нарезаем, другую натираем на терке. Морковь натираем на крупной терке.

3. Лук румяним на сковороде с маслом, добавляем морковь - делаем стандартную зажарку.

4. В фарш добавляем тертую луковицу, солим-перчим. Хорошо вымешиваем и отбиваем.

5. Формируем небольшие фрикадельки (с грецкий орех).

6. В кипящую воду закладываем фрикадельки, доводим до кипения, убираем пену.

7. Закладываем картофель, варим около 8 минут.

8. Добавляем рубленый щавель. Солим-перчим.

9. Добавляем зажарку, варим 5 минут.

Выключаем огонь, даем супу настояться 20 минут.

10. При подаче добавляем в тарелку половинки вареных яиц.

Творожные маффины с щавелем

Фото: Shutterstock

НАДО (на 12 шт.): 300 г творога · 50 г полутвердого сыра · 4 ст. ложки сметаны · 2 яйца · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 3 ст. ложки муки · 2 ч. ложки разрыхлителя · 100 г щавеля · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Соединяем творог, сметану, муку, соль, перец и разрыхлитель. Хорошо вымешиваем.

2. В другой миске соединяем яйца и подсолнечное масло, взбиваем до однородности.

3. Соединяем творожную смесь и яичную. Добавляем тертый сыр. Перемешиваем.

4. Щавель моем, промакиваем бумажными полотенцами. Жесткие стебли удаляем, листья мелко шинкуем.

5. Гнезда формы смазываем маслом или используем бумажные силиконизированные вставки. Выкладываем по 1 ст. ложке творожной смеси.

6. Затем кладем на тесто понемногу щавеля.

7. Закрываем щавель тестом (по 1/2 ст. ложки).

8. Выпекаем 30 минут при температуре 180 °С.

9. Даем остыть, вынимаем из формы и подаем.

Пирог со шпинатом и сыром

Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 500 г слоеного теста · 400 г замороженного шпината (свежий тоже можно) · 100 г феты · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 желток · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем по инструкции.

2. Шпинат размораживаем, отжимаем, нарезаем.

3. Добавляем в шпинат яйцо, натертый сыр, мелко нарезанную фету. Солим при необходимости, перчим.

4. Пласт теста нарезаем на 4 - 5 полосок вдоль. Не раскатываем (можно чуть растянуть пальцами). Выкладываем в центр начинку и защипываем в колбаски с начинкой.

5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем первую колбаску в центр, сворачивая ее по спирали. Следующую колбаску скрепляем с первой и т. д.

6. Смазываем желтком. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

7. Даем немного остыть и подаем.

Вместо слоеного теста можно использовать фило - сложите 2 листа, слегка промазав их растительным маслом, выложите часть начинки и сверните рулетиком, повторите с остальными листами и начинкой. Перенесите на противень и сверните спиралью.

Пирог с курицей и овощами по-гречески

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 500 г слоеного теста · 300 г куриного филе · 100 г свежих шампиньонов · 100 мл сливок · 100 мл куриного бульона · 1 сладкий перец · 50 г плавленого сыра · 30 г бекона · 20 г оливок · 1 луковица · соль-перец · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 лавровый лист · 2 горошины душистого перца.

ГОТОВИМ:

1. Курицу варим с душистым перцем и лавровым листом 25 минут.

2. Бекон нарезаем соломкой. Обжариваем на сковороде.

3. Лук и грибы нарезаем кубиками. Оправляем к бекону.

4. Нарезаем кубиками сладкий перец, кладем в сковороду.

5. Добавляем нарезанные колечками оливки. Тушим 5 минут.

6. Мясо разбираем на волокна, кладем в сковороду.

7. Добавляем 100 мл бульона, тушим 5 минут. Солим-перчим.

8. Вливаем сливки, добавляем измельченный плавленый сыр. Перемешиваем. Выпариваем лишнюю влагу 3 - 5 минут.

9. Форму смазываем маслом.

10. Тесто делим на 2 части и расказываем каждую по размеру формы.

11. Выкладываем пласт теста, распределяем по форме.

12. Выкладываем начинку, накрываем вторым пластом и защипываем.

13. Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С.

14. Перед подачей нарезаем порционно.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также