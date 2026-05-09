Щавелевый суп с фрикадельками и другие рецепты недели

Щавелевый суп с фрикадельками
НАДО (на 6 - 8 порций): 5 картофелин · 2,5 л воды · 2 луковицы · 1 морковь · 3 ст. ложки растительного масла · 300 г фарша · соль-перец · щавель · 4 вареных яйца.
ГОТОВИМ:
1. Картофель нарезаем кубиками.
2. Одну луковицу мелко нарезаем, другую натираем на терке. Морковь натираем на крупной терке.
3. Лук румяним на сковороде с маслом, добавляем морковь - делаем стандартную зажарку.
4. В фарш добавляем тертую луковицу, солим-перчим. Хорошо вымешиваем и отбиваем.
5. Формируем небольшие фрикадельки (с грецкий орех).
6. В кипящую воду закладываем фрикадельки, доводим до кипения, убираем пену.
7. Закладываем картофель, варим около 8 минут.
8. Добавляем рубленый щавель. Солим-перчим.
9. Добавляем зажарку, варим 5 минут.
Выключаем огонь, даем супу настояться 20 минут.
10. При подаче добавляем в тарелку половинки вареных яиц.
Творожные маффины с щавелем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 12 шт.): 300 г творога · 50 г полутвердого сыра · 4 ст. ложки сметаны · 2 яйца · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 3 ст. ложки муки · 2 ч. ложки разрыхлителя · 100 г щавеля · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем творог, сметану, муку, соль, перец и разрыхлитель. Хорошо вымешиваем.
2. В другой миске соединяем яйца и подсолнечное масло, взбиваем до однородности.
3. Соединяем творожную смесь и яичную. Добавляем тертый сыр. Перемешиваем.
4. Щавель моем, промакиваем бумажными полотенцами. Жесткие стебли удаляем, листья мелко шинкуем.
5. Гнезда формы смазываем маслом или используем бумажные силиконизированные вставки. Выкладываем по 1 ст. ложке творожной смеси.
6. Затем кладем на тесто понемногу щавеля.
7. Закрываем щавель тестом (по 1/2 ст. ложки).
8. Выпекаем 30 минут при температуре 180 °С.
9. Даем остыть, вынимаем из формы и подаем.
Пирог со шпинатом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 г слоеного теста · 400 г замороженного шпината (свежий тоже можно) · 100 г феты · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 желток · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем по инструкции.
2. Шпинат размораживаем, отжимаем, нарезаем.
3. Добавляем в шпинат яйцо, натертый сыр, мелко нарезанную фету. Солим при необходимости, перчим.
4. Пласт теста нарезаем на 4 - 5 полосок вдоль. Не раскатываем (можно чуть растянуть пальцами). Выкладываем в центр начинку и защипываем в колбаски с начинкой.
5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем первую колбаску в центр, сворачивая ее по спирали. Следующую колбаску скрепляем с первой и т. д.
6. Смазываем желтком. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.
7. Даем немного остыть и подаем.
Вместо слоеного теста можно использовать фило - сложите 2 листа, слегка промазав их растительным маслом, выложите часть начинки и сверните рулетиком, повторите с остальными листами и начинкой. Перенесите на противень и сверните спиралью.
Пирог с курицей и овощами по-гречески
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г слоеного теста · 300 г куриного филе · 100 г свежих шампиньонов · 100 мл сливок · 100 мл куриного бульона · 1 сладкий перец · 50 г плавленого сыра · 30 г бекона · 20 г оливок · 1 луковица · соль-перец · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 лавровый лист · 2 горошины душистого перца.
ГОТОВИМ:
1. Курицу варим с душистым перцем и лавровым листом 25 минут.
2. Бекон нарезаем соломкой. Обжариваем на сковороде.
3. Лук и грибы нарезаем кубиками. Оправляем к бекону.
4. Нарезаем кубиками сладкий перец, кладем в сковороду.
5. Добавляем нарезанные колечками оливки. Тушим 5 минут.
6. Мясо разбираем на волокна, кладем в сковороду.
7. Добавляем 100 мл бульона, тушим 5 минут. Солим-перчим.
8. Вливаем сливки, добавляем измельченный плавленый сыр. Перемешиваем. Выпариваем лишнюю влагу 3 - 5 минут.
9. Форму смазываем маслом.
10. Тесто делим на 2 части и расказываем каждую по размеру формы.
11. Выкладываем пласт теста, распределяем по форме.
12. Выкладываем начинку, накрываем вторым пластом и защипываем.
13. Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С.
14. Перед подачей нарезаем порционно.