Шампиньоны в кляре и другие рецепты недели

Куриные стрипсы

НАДО (на 5 порций): 2 - 3 филе куриной грудки · 2 яйца · 1 стакан муки · 400 г несладких кукурузных хлопьев · соль · по 1 ч. ложке красного и черного молотых перцев · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 л подсолнечного масла для фритюра · 1 ч. ложка винного уксуса · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. Готовим маринад: смешиваем стакан воды, 2 ст. ложки подсолнечного масла, 1 ст. ложку винного уксуса, 1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку сахара.

2. Филе нарезаем вдоль на тонкие полоски, а затем разрезаем их пополам.

3. Мясо помещаем в маринад на 2 часа (можно и на ночь).

4. Делаем белковый кляр: соединяем два белка и по 1/2 ч. ложки красного и черного перцев и чеснока. Хорошо смешиваем.

5. В отдельную миску помещаем муку, добавляем 1 ч. ложку соли, перемешиваем.

6. В третьей миске измельчаем кукурузные хлопья руками (не слишком мелко).

7. Кусочек филе окунаем в белок, затем в муку и затем в кукурузную панировку. Подготовленный кусочек кладем на тарелку. Повторяем с остальными.

8. Разогреваем масло в кастрюле с толстым дном. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на температуру 180 - 190 °С. Можно использовать фритюрницу или мультиварку в специальном режиме.

9. Жарим стрипсы 10 минут до золотистого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца.

Шампиньоны в кляре