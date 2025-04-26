Шампиньоны в кляре и другие рецепты недели

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Аппетитные закуски к вашему любимому сериалу или футбольному матчу Хрусь и кусь!

Содержание

Куриные стрипсы

НАДО (на 5 порций): 2 - 3 филе куриной грудки · 2 яйца · 1 стакан муки · 400 г несладких кукурузных хлопьев · соль · по 1 ч. ложке красного и черного молотых перцев · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 л подсолнечного масла для фритюра · 1 ч. ложка винного уксуса · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. Готовим маринад: смешиваем стакан воды, 2 ст. ложки подсолнечного масла, 1 ст. ложку винного уксуса, 1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку сахара.

2. Филе нарезаем вдоль на тонкие полоски, а затем разрезаем их пополам.

3. Мясо помещаем в маринад на 2 часа (можно и на ночь).

4. Делаем белковый кляр: соединяем два белка и по 1/2 ч. ложки красного и черного перцев и чеснока. Хорошо смешиваем.

5. В отдельную миску помещаем муку, добавляем 1 ч. ложку соли, перемешиваем.

6. В третьей миске измельчаем кукурузные хлопья руками (не слишком мелко).

7. Кусочек филе окунаем в белок, затем в муку и затем в кукурузную панировку. Подготовленный кусочек кладем на тарелку. Повторяем с остальными.

8. Разогреваем масло в кастрюле с толстым дном. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на температуру 180 - 190 °С. Можно использовать фритюрницу или мультиварку в специальном режиме.

9. Жарим стрипсы 10 минут до золотистого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца.

Шампиньоны в кляре

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НАДО (на 6 порций): 500 г небольших шампиньонов · 2 яйца · 50 мл молока · 100 г муки · 150 г панировочных сухарей · 400 мл растительного масла для фритюра. Маринад: 1 ч. ложка копченой паприки · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка сладкой горчицы · 15 мл оливкового нерафинированного масла · 1/4 ч. ложки соли.

Соус: 3 маринованных огурчика · 100 г сметаны или греческого йогурта · веточка укропа.

ГОТОВИМ:

1. В миску с чистыми грибами добавляем копченую паприку, горчицу, лимонный сок, оливковое масло и соль. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

2. В другой миске соединяем яйца, муку и молоко. Перемешиваем, чтобы получился кляр.

3. В сотейнике или кастрюле с толстым дном разогреваем масло для фритюра.

4. Насаживаем маринованный гриб на длинную шпажку.

5. Окунаем в кляр и обваливаем в сухарях. Опускаем в горячее масло и отделяем шпажку.

6. Жарим до золотистого цвета 1 - 1,5 минуты. Выкладываем на бумажное полотенце.

7. Огурчики нарезаем мелкими кубиками. Укроп мелко шинкуем. Соединяем огурцы, укроп и сметану (йогурт). Подаем грибы в кляре с соусом.

Картошка по-деревенски

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Секрет тут один: перед запеканием картошка чуть-чуть подваривается в воде.

НАДО (на 6 порций): 1 кг картофеля · 2 ч. ложки паприки · 1/2 ч. ложки куркумы · 2 ч. ложки гранулированного чеснока · 1 - 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Если картофель со здоровой кожурой, не чистим его, а хорошо моем щеткой.

2. Режем клубень вдоль пополам и каждую половинку режем вдоль на 3 - 4 ломтика (чем больше клубень, тем больше ломтиков).

3. Кипятим в кастрюле воду. Бросаем ломтики и ждем повторного закипания. Варим на тихом огне 4 минуты.

Сырные палочки

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НАДО (на 3 - 4 порции): 12 палочек моцареллы · 1,5 стакана панировочных сухарей · 4 яйца · 1 стакан муки · 1 ч. ложку сушеного орегано · соль · перец · стакан растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Разрезаем каждую палочку на две половинки.

2. В сухари добавляем орегано, солим-перчим, перемешиваем.

3. Еще в одну миску выкладываем муку.

4. Яйца бьем в третью миску и слегка взбиваем.

5. Валяем каждую полупалочку в муке, купаем в яйце и панируем в сухарях. Повторяем с остальными.

6. Подготовленные палочки убираем в морозильник на 2 часа.

7. В сотейнике с толстым дном разогреваем масло и жарим палочки до красивой румяности. Выкладываем на бумажные полотенца. Подаем просто так или с любимым соусом.

4. Сливаем воду, картофель отбрасываем на бумажные полотенца. Даем обсохнуть и остыть.

5. Смешиваем в большой миске паприку, куркуму, чеснок, перец, соль, растительное масло. Перемешиваем.

6. Картошку помещаем в миску со специями и аккуратно перемешиваем, не повреждая ломтики.

7. Разогреваем духовку до 200 °С. На противень с пергаментом выкладываем ломтики кожурой вниз так, чтобы они по возможности не соприкасались друг с другом.

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