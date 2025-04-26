Шампиньоны в кляре и другие рецепты недели

Куриные стрипсы
НАДО (на 5 порций): 2 - 3 филе куриной грудки · 2 яйца · 1 стакан муки · 400 г несладких кукурузных хлопьев · соль · по 1 ч. ложке красного и черного молотых перцев · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 л подсолнечного масла для фритюра · 1 ч. ложка винного уксуса · 1 ст. ложка сахара.
ГОТОВИМ:
1. Готовим маринад: смешиваем стакан воды, 2 ст. ложки подсолнечного масла, 1 ст. ложку винного уксуса, 1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку сахара.
2. Филе нарезаем вдоль на тонкие полоски, а затем разрезаем их пополам.
3. Мясо помещаем в маринад на 2 часа (можно и на ночь).
4. Делаем белковый кляр: соединяем два белка и по 1/2 ч. ложки красного и черного перцев и чеснока. Хорошо смешиваем.
5. В отдельную миску помещаем муку, добавляем 1 ч. ложку соли, перемешиваем.
6. В третьей миске измельчаем кукурузные хлопья руками (не слишком мелко).
7. Кусочек филе окунаем в белок, затем в муку и затем в кукурузную панировку. Подготовленный кусочек кладем на тарелку. Повторяем с остальными.
8. Разогреваем масло в кастрюле с толстым дном. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на температуру 180 - 190 °С. Можно использовать фритюрницу или мультиварку в специальном режиме.
9. Жарим стрипсы 10 минут до золотистого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца.
Шампиньоны в кляре
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 г небольших шампиньонов · 2 яйца · 50 мл молока · 100 г муки · 150 г панировочных сухарей · 400 мл растительного масла для фритюра. Маринад: 1 ч. ложка копченой паприки · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка сладкой горчицы · 15 мл оливкового нерафинированного масла · 1/4 ч. ложки соли.
Соус: 3 маринованных огурчика · 100 г сметаны или греческого йогурта · веточка укропа.
ГОТОВИМ:
1. В миску с чистыми грибами добавляем копченую паприку, горчицу, лимонный сок, оливковое масло и соль. Перемешиваем и оставляем мариноваться.
2. В другой миске соединяем яйца, муку и молоко. Перемешиваем, чтобы получился кляр.
3. В сотейнике или кастрюле с толстым дном разогреваем масло для фритюра.
4. Насаживаем маринованный гриб на длинную шпажку.
5. Окунаем в кляр и обваливаем в сухарях. Опускаем в горячее масло и отделяем шпажку.
6. Жарим до золотистого цвета 1 - 1,5 минуты. Выкладываем на бумажное полотенце.
7. Огурчики нарезаем мелкими кубиками. Укроп мелко шинкуем. Соединяем огурцы, укроп и сметану (йогурт). Подаем грибы в кляре с соусом.
Картошка по-деревенски
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Секрет тут один: перед запеканием картошка чуть-чуть подваривается в воде.
НАДО (на 6 порций): 1 кг картофеля · 2 ч. ложки паприки · 1/2 ч. ложки куркумы · 2 ч. ложки гранулированного чеснока · 1 - 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Если картофель со здоровой кожурой, не чистим его, а хорошо моем щеткой.
2. Режем клубень вдоль пополам и каждую половинку режем вдоль на 3 - 4 ломтика (чем больше клубень, тем больше ломтиков).
3. Кипятим в кастрюле воду. Бросаем ломтики и ждем повторного закипания. Варим на тихом огне 4 минуты.
Сырные палочки
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НАДО (на 3 - 4 порции): 12 палочек моцареллы · 1,5 стакана панировочных сухарей · 4 яйца · 1 стакан муки · 1 ч. ложку сушеного орегано · соль · перец · стакан растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Разрезаем каждую палочку на две половинки.
2. В сухари добавляем орегано, солим-перчим, перемешиваем.
3. Еще в одну миску выкладываем муку.
4. Яйца бьем в третью миску и слегка взбиваем.
5. Валяем каждую полупалочку в муке, купаем в яйце и панируем в сухарях. Повторяем с остальными.
6. Подготовленные палочки убираем в морозильник на 2 часа.
7. В сотейнике с толстым дном разогреваем масло и жарим палочки до красивой румяности. Выкладываем на бумажные полотенца. Подаем просто так или с любимым соусом.
4. Сливаем воду, картофель отбрасываем на бумажные полотенца. Даем обсохнуть и остыть.
5. Смешиваем в большой миске паприку, куркуму, чеснок, перец, соль, растительное масло. Перемешиваем.
6. Картошку помещаем в миску со специями и аккуратно перемешиваем, не повреждая ломтики.
7. Разогреваем духовку до 200 °С. На противень с пергаментом выкладываем ломтики кожурой вниз так, чтобы они по возможности не соприкасались друг с другом.