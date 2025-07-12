Самые вкусные блюда из баклажанов

Мусака по-гречески
Пожалуй, наиглавнейшее блюдо из баклажанов. Вариантов его множество. По этому рецепту кружочки баклажанов надо запанировать и запечь, а не обжаривать, а значит, они не впитают много масла.
НАДО (на 8 порций): 4 баклажана среднего размера · 500 г картофеля · 6 яичных белков · 2 ст. ложки воды · 2 стакана панировочных сухарей · 100 г тертого сыра (в идеале овечьего) · немного оливкового масла · соль. Мясной соус: 700 г фарша · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 100 мл сухого красного вина · 1 ч. ложка молотой корицы · 5 горошин душистого перца · немного петрушки · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ч. ложка сахара · 250 мл пробитых в пюре помидоров · соль · перец. Бешамель: 100 г сливочного масла · 800 мл молока · 100 г муки · 6 желтков · щепотка мускатного ореха · соль.
ГОТОВИМ:
1. Овощечисткой чистим баклажаны в полоску (то есть снимаем кожуру с промежутками). Нарезаем кружками толщиной 1 см, присаливаем, кладем в дуршлаг и накрываем тарелкой с грузом - для отхода лишней влаги и горечи.
2. Картофель чистим и варим почти до готовности. Охлаждаем, нарезаем кружками толщиной 5 - 7 мм.
3. Белки взбиваем с водой. Баклажаны промываем холодной водой и обсушиваем бумажными полотенцами.
4. Противень застилаем фольгой и смазываем маслом. Баклажаны окунаем в белки, панируем в сухарях и выкладываем на противень. Выпекаем 30 минут в разогретой до 200 °С духовке.
5. Мясной соус. В сотейнике обжариваем фарш на небольшом количестве масла до побеления. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, готовим 5 минут.
6. Вливаем вино. Добавляем корицу, душистый перец, нарезанную петрушку, томатную пасту, помидорное пюре, сахар, соль, перец. После закипания варим 15 минут до некоторого загустения.
7. Бешамель. Растапливаем сливочное масло, параллельно нагреваем молоко. В масло подсыпаем муку, растираем. Понемногу вводим теплое молоко, непрерывно орудуя венчиком. Варим 3 минуты после закипания.
8. Снимаем с огня, добавляем желтки, соль, мускатный орех, перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим еще 3 минуты или больше до загустения. Если предотвратить комочки не удалось, исправляем казус погружным блендером.
9. Форму смазываем маслом и посыпаем сухарями. Выкладываем кружочки картошки, а на нее слой баклажанов. Затем добавляем весь мясной соус и 1/4 часть сыра.
10. Выкладываем оставшиеся баклажаны и посыпаем сыром.
11. Заливаем соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром.
12. Ставим в духовку на 45 минут при 180 °С.
13. Даем остыть 20 минут и подаем.
Салат никкей
Фото: Shutterstock
Хрустящие баклажаны с томатами в соусе терияки.
НАДО (на 2 порции): 2 небольших баклажана · 1 ст. ложка кукурузного крахмала · 1/2 л растительного масла (для фритюра) · 1 зубчик чеснока · 100 мл готового соуса терияки · 1/2 лайма · несколько колечек острого перца · несколько веточек кинзы · 150 - 200 г помидорок черри.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны нарезаем крупными кубиками. Кидаем их в кипящую воду и бланшируем 3 минуты. Откидываем на дуршлаг, подсушиваем на бумажном полотенце. Кладем в пакет, добавляем крахмал и трясем, чтобы все кусочки запанировались.
2. Масло хорошо разогреваем и жарим баклажаны небольшими порциями до хрустящей корочки. Выкладываем на бумажное полотенце.
3. В маленьком сотейнике соединяем соус терияки, сок лайма, измельченный чеснок и колечки острого перца. Прогреваем, не доводя до кипения.
4. Черри нарезаем на половинки и раскладываем в порционные тарелки. Добавляем баклажаны. Поливаем соусом. Не перемешиваем, чтобы сохранить хрусткость баклажанов. Посыпаем рубленой кинзой и подаем.
Меланзана по-итальянски
Фото: Shutterstock
Полноценное блюдо, но можно рассматривать и как гарнир.
НАДО (на 6 порций): 3 баклажана · 1 луковица · 1 кг томатов · 5 ст. ложек панировочных сухарей · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка белого винного уксуса · немного оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного орегано · 200 г тертого пармезана · немного свежего зеленого базилика · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. У чистых баклажанов срезаем плодоножки. Нарезаем вдоль на слайсы толщиной 1 см.
2. Разогреваем сковороду-гриль или обычную. Баклажаны смазываем маслом кисточкой и жарим до золотистости.
3. Помидоры надрезаем, опускаем в кипяток на минуту, охлаждаем под струей воды и снимаем кожицу. Мелко нарезаем.
4. На сковороде разогреваем масло. Мелко шинкуем лук и жарим до матовости. Добавляем измельченный чеснок, орегано и прогреваем еще минуту.
5. Добавляем томаты, перемешиваем и тушим 15 минут под крышкой на тихом огне.
6. Добавляем винный соус, соль, перец, рубленый базилик, перемешиваем и выключаем огонь.
7. В форму для запекания выкладываем тонкий слой томатного соуса, сверху посыпаем пармезаном. Выкладываем слой баклажанов. Опять поливаем соусом, посыпаем пармезаном и т. д.
8. Последний слой - томатный соус и сыр. Присыпаем его сухарями и сбрызгиваем маслом.
9. Выпекаем 30 минут при температуре 190 °С. Даем остыть 20 минут и подаем.
Лодочки с фаршем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 4 баклажана · 300 г мясного фарша · 1 луковица · 1 сладкий перец · 2 средних томата · 2 зубчика чеснока · 100 г моцареллы · соль · перец · специи для мяса по вкусу · немного растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны разрезаем и ложкой удаляем мякоть. Мелко ее нарезаем, так же поступаем с луком, сладким перцем, помидорами и чесноком.
2. На небольшом количестве масла жарим лук до матовости. Добавляем чеснок, греем еще минуту.
3. Добавляем фарш, разбиваем комочки. Жарим 10 минут.
4. Добавляем баклажанную мякоть, сладкий перец, томаты, соль, перец, специи. Готовим 7 - 10 минут.
5. Начиняем лодочки, посыпаем тертым сыром. Запекаем полчаса при температуре 180 °С.