Самые вкусные блюда из баклажанов

Мусака по-гречески

Пожалуй, наиглавнейшее блюдо из баклажанов. Вариантов его множество. По этому рецепту кружочки баклажанов надо запанировать и запечь, а не обжаривать, а значит, они не впитают много масла.

НАДО (на 8 порций): 4 баклажана среднего размера · 500 г картофеля · 6 яичных белков · 2 ст. ложки воды · 2 стакана панировочных сухарей · 100 г тертого сыра (в идеале овечьего) · немного оливкового масла · соль. Мясной соус: 700 г фарша · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 100 мл сухого красного вина · 1 ч. ложка молотой корицы · 5 горошин душистого перца · немного петрушки · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ч. ложка сахара · 250 мл пробитых в пюре помидоров · соль · перец. Бешамель: 100 г сливочного масла · 800 мл молока · 100 г муки · 6 желтков · щепотка мускатного ореха · соль.

ГОТОВИМ:

1. Овощечисткой чистим баклажаны в полоску (то есть снимаем кожуру с промежутками). Нарезаем кружками толщиной 1 см, присаливаем, кладем в дуршлаг и накрываем тарелкой с грузом - для отхода лишней влаги и горечи.

2. Картофель чистим и варим почти до готовности. Охлаждаем, нарезаем кружками толщиной 5 - 7 мм.

3. Белки взбиваем с водой. Баклажаны промываем холодной водой и обсушиваем бумажными полотенцами.

4. Противень застилаем фольгой и смазываем маслом. Баклажаны окунаем в белки, панируем в сухарях и выкладываем на противень. Выпекаем 30 минут в разогретой до 200 °С духовке.

5. Мясной соус. В сотейнике обжариваем фарш на небольшом количестве масла до побеления. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, готовим 5 минут.

6. Вливаем вино. Добавляем корицу, душистый перец, нарезанную петрушку, томатную пасту, помидорное пюре, сахар, соль, перец. После закипания варим 15 минут до некоторого загустения.

7. Бешамель. Растапливаем сливочное масло, параллельно нагреваем молоко. В масло подсыпаем муку, растираем. Понемногу вводим теплое молоко, непрерывно орудуя венчиком. Варим 3 минуты после закипания.

8. Снимаем с огня, добавляем желтки, соль, мускатный орех, перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим еще 3 минуты или больше до загустения. Если предотвратить комочки не удалось, исправляем казус погружным блендером.

9. Форму смазываем маслом и посыпаем сухарями. Выкладываем кружочки картошки, а на нее слой баклажанов. Затем добавляем весь мясной соус и 1/4 часть сыра.

10. Выкладываем оставшиеся баклажаны и посыпаем сыром.

11. Заливаем соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром.

12. Ставим в духовку на 45 минут при 180 °С.

13. Даем остыть 20 минут и подаем.

Салат никкей