Салат с курицей, яйцами и морковью "Лошадка" и другие рецепты недели

Ленивый холодец

Готовите сразу кучу блюд, а на холодец времени не остается? Выручит такой вариант - мало кто догадается, что он не по каноническому рецепту.

НАДО (на 2 - 4 порции): 1 банка хорошей говяжьей тушенки · 1 пакетик желатина (на 500 мл жидкости) · 3 зубчика чеснока · соль.

ГОТОВИМ:

1. Желатин заливаем 500 мл кипятка. Перемешиваем и оставляем на 5 минут для растворения.

2. Натираем на мелкой терке чеснок. Распределяем по дну небольшой формы.

3. Вскрываем банку тушенки и выкладываем в форму. Разделяем мясо на волокна и перемешиваем с чесноком. Чуть-чуть присаливаем. Лишний жир можно убрать.

4. Заливаем раствором желатина.

5. Даем остыть и убираем в холодильник на 1,5 - 2 часа для застывания.

