Салат с курицей, яйцами и морковью "Лошадка" и другие рецепты недели

Ленивый холодец
Готовите сразу кучу блюд, а на холодец времени не остается? Выручит такой вариант - мало кто догадается, что он не по каноническому рецепту.
НАДО (на 2 - 4 порции): 1 банка хорошей говяжьей тушенки · 1 пакетик желатина (на 500 мл жидкости) · 3 зубчика чеснока · соль.
ГОТОВИМ:
1. Желатин заливаем 500 мл кипятка. Перемешиваем и оставляем на 5 минут для растворения.
2. Натираем на мелкой терке чеснок. Распределяем по дну небольшой формы.
3. Вскрываем банку тушенки и выкладываем в форму. Разделяем мясо на волокна и перемешиваем с чесноком. Чуть-чуть присаливаем. Лишний жир можно убрать.
4. Заливаем раствором желатина.
5. Даем остыть и убираем в холодильник на 1,5 - 2 часа для застывания.
Салат с курицей, яйцами и морковью "Лошадка"
Фото: Shutterstock
Да, китч чистой воды, но ведь символ будущего года! И дети обрадуются.
НАДО (на 8 порций): 280 г куриного филе · 300 г шампиньонов · 400 г картофеля · 450 г моркови · 3 яйца · 150 г сыра · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 20 мл растительного масла · 1 лавровый листик · 210 г майонеза · 5 маслин · 1 ст. ложка консервированной кукурузы · 3 - 4 пера лука · немного сыра «косичка».
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем куриное филе 25 - 30 минут в подсоленной воде.
2. Отдельно варим картофель и морковь (около 20 минут) и яйца (8 минут после закипания). Яйца после варки погружаем в холодную воду.
3. Луковицу мелко нарезаем. Грибы режем мелкими кубиками.
4. Разогреваем на сковороде масло, кладем лук, пассеруем до мягкости. Добавляем грибы, жарим до выпаривания жидкости и легкого подрумянивания.
5. Отварной картофель чистим и натираем на терке. Выкладываем плотно на сервировочном блюде в форме головы лошади.
6. Слегка подсаливаем, выдавливаем немного майонеза и распределяем по картофелю.
7. Филе разбираем на волокна и выкладываем следующим слоем. Сдабриваем майонезом.
8. Выкладываем грибы с луком, смазываем майонезом.
9. Яйца натираем, выкладываем следующим слоем (немного желтка оставляем для украшения). Смазываем майонезом.
10. Натираем сыр и чеснок, перемешиваем, наносим следующим слоем. Смазываем майонезом.
11. Из кончиков моркови делаем ушки. Остальную морковь натираем, выкладываем финальным слоем.
12. Декорируем: из маслин формируем глаза и ноздри, из зерен кукурузы и перьев лука - сбрую (из колечек лука или яйца - кольца на ней), из разобранного сыра-косички - гриву и т. п. При желании посыпаем раскрошенным желтком.
Шпинатно-яичные роллы с форелью
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 80 г чернослива без косточек · 150 г твердого сыра · 150 г сливочного сыра · 80 г ядергрецких орехов · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Чернослив хорошо промываем. Если он суховат, заливаем кипятком на 5 минут.
2. Грецкие орехи подсушиваем на горячей сковороде без масла 3 - 4 минуты. Пробиваем орехи в блендере в крошку и пересыпаем в миску.
3. Твердый сыр натираем на терке и высыпаем в другую миску. Добавляем сливочный сыр и нарезанный чернослив. Перемешиваем.
4. Из сырной массы влажными руками формируем шарики размером с грецкий орех, панируем в орехах и выкладываем на сервировочную тарелку.
Сырные шарики с черносливом и орехами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 4 яйца · щепотка белого перца · 1/4 ч. ложки соли · 200 г свежего шпината · 50 г полутвердого сыра · 200 г сливочного сыра · 1 ст. ложка лимонного сока · 200 г ломтиков слабосоленой форели или другой рыбы.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем яйца, соль, перец и промытый шпинат. Пробиваем блендером.
2. Противень застилаем пергаментом. Выливаем яично-шпинатную смесь и посыпаем тертым сыром. Выпекаем в духовке 12 минут при температуре 160 °С.
3. Даем остыть и смазываем сливочным сыром. Сбрызгиваем лимонным соком, сверху кладем ломтики рыбы.
4. Сворачиваем рулет, приподнимая пергамент. Готовый рулет заворачиваем в фольгу и убираем в холодильник на 2 часа.
5. Нарезаем на роллы толщиной 2 см и выкладываем на сервировочное блюдо.