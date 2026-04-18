Салат с киви, авокадо и курицей и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 500 г куриного филе · 3 киви · 1 авокадо · 1 красная луковица · 120 г шпината (или салатный микс) · 3 ст. ложки бальзамического уксуса · 1 ч. ложка меда · 4 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 ч. ложка сушеного базилика · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Филе натираем солью и черным перцем, половиной сушеного чеснока и базилика.

2. В сковороду наливаем 1 ст. ложку оливкового масла и жарим филе с двух сторон до румяности. Убавляем огонь и доводим курицу до готовности под крышкой (около 10 минут). Перекладываем в тарелку и накрываем фольгой.

3. Готовим заправку: смешиваем оливкововое масло, мед, бальзамический уксус, чеснок и базилик, соль-перец. Хорошо перемешиваем.

4. Киви и авокадо чистим, разрезаем пополам и шинкуем ломтиками. Лук нарезаем полукольцами. Шпинат промываем и сушим бумажными полотенцами.

5. В салатник хаотично выкладываем шпинат, киви, авокадо и лук. Куриное филе нарезаем ломтиками, кладем рядом.

6. Поливаем заправкой и подаем.

