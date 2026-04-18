Салат с киви, авокадо и курицей и другие рецепты недели

Стейк-салат с говядиной и помидорами
НАДО (на 3 порции): 1 говяжий стейк · 300 г помидорок черри · 150 г салатного микса · 1 красная луковица · соль-перец · немного растительного масла. Заправка: 3 зубчика чеснока · 1 перчик чили · 1/4 ч. ложки сушеного тимьяна · 40 мл растительного масла · соль.
ГОТОВИМ:
1. Стейк достаем из холодильника, доводим до комнатной температуры в течение 30 минут.
2. Натираем солью, перцем, маслом. Жарим на сковороде-гриль до средней прожарки (57 - 62 °С). Перекладываем на тарелку и накрываем фольгой.
3. В той же сковороде быстро поджариваем черри.
4. Стейк нарезаем тонкими ломтиками. Лук нарезаем полукольцами.
5. В сервировочное блюдо выкладываем салатный микс. Сверху распределяем лук, черри и ломтики стейка.
6. Мелко нарезаем чили и чеснок, добавляем тимьян. Масло нагреваем до легкого дымка и заливаем им специи. Оставляем на 2 минуты и поливаем салат.
Салат с картофелем, тунцом, огурцом, яйцами и луком
НАДО (на 3 порции): 1 банка консервированного тунца · 2 небольших свежих огурца (150 г) · 3 отварных яйца · 1 небольшая красная луковица · 2 небольшие отварные картофелины · 1 ст. ложка майонеза · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Лук шинкуем полукольцами, огурцы нарезаем полукругом.
2. Яйца чистим и нарезаем кубиками.
3. Отварной картофель нарезаем кубиками.
4. Если тунец куском, разминаем его вилкой.
5. Соединяем в салатнике все ингредиенты, солим-перчим, заправляем майонезом.
Салат с киви, авокадо и курицей
НАДО (на 6 порций): 500 г куриного филе · 3 киви · 1 авокадо · 1 красная луковица · 120 г шпината (или салатный микс) · 3 ст. ложки бальзамического уксуса · 1 ч. ложка меда · 4 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1 ч. ложка сушеного базилика · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Филе натираем солью и черным перцем, половиной сушеного чеснока и базилика.
2. В сковороду наливаем 1 ст. ложку оливкового масла и жарим филе с двух сторон до румяности. Убавляем огонь и доводим курицу до готовности под крышкой (около 10 минут). Перекладываем в тарелку и накрываем фольгой.
3. Готовим заправку: смешиваем оливкововое масло, мед, бальзамический уксус, чеснок и базилик, соль-перец. Хорошо перемешиваем.
4. Киви и авокадо чистим, разрезаем пополам и шинкуем ломтиками. Лук нарезаем полукольцами. Шпинат промываем и сушим бумажными полотенцами.
5. В салатник хаотично выкладываем шпинат, киви, авокадо и лук. Куриное филе нарезаем ломтиками, кладем рядом.
6. Поливаем заправкой и подаем.
Салат из свеклы с куриной печенью
НАДО (на 4 порции): 350 г куриной печени · 40 г бекона · 200 г отварной свеклы · 120 г мини-шпината · пара веточек зеленого лука · 2 ст. ложки красного винного уксуса · соль-перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Печень тщательно промываем, удаляем пленки, нарезаем на крупные ломтики.
2. Бекон режем маленькими квадратиками и жарим на сухой горячей сковороде до корочки. Выкладываем на бумажные полотенца.
3. Шинкуем лук, свеклу нарезаем небольшими ломтиками.
4. В сковороду, где готовился бекон, добавляем 1 ст. ложку растительного масла. Жарим печень 4 минуты. Солим-перчим, добавляем уксус, перемешиваем и жарим еще минуту.
5. Кладем в сковороду бекон, свеклу и зеленый лук, Перемешиваем и прогреваем 1 минуту.
6. В порционные тарелки кладем листья шпината и выкладываем содержимое сковороды.