С каким продуктом нельзя сочетать творог: вы удивитесь

Традиционно творог подают с ягодами, фруктами или зеленью — но эти варианты лишь приоткрывают потенциал продукта. Его гастрономические возможности куда шире, чем привыкли считать многие.

Эксперт в мире кулинарии, шеф‑повар Григорий Мосин, утверждает: творог удачно комбинируется практически с любыми ингредиентами — включая даже рыбу.

«Творог, потому что это кисломолочный продукт, достаточно универсален. То есть он сочетается и с ягодами, и даже с рыбой, хотя то же молоко — нет», — отметил шеф-повар Мосин.

Благодаря такой гибкости продукт нашел применение как в десертах, так и в соленых блюдах — и предрассудки тут ни при чем.

Впрочем, не все сочетания шеф считает удачными. К примеру, Григорий Мосин не рекомендует подавать творог вместе с горячим тушеным или жареным мясом. Блюда из свинины, говядины или курицы, только что извлеченные из духовки, в паре с творогом проигрывают по вкусовым качествам и контрастируют по текстуре.

Но и тут есть нюансы — многое определяет формат блюда. В составе кишей, запеканок или пирогов творог прекрасно уживается с теми же ингредиентами: курицей, мясом и овощами. Компоненты взаимодействуют иначе, создавая сбалансированный вкус.

«Что касается продуктов, с которыми творог категорически не сочетается, то здесь всегда нужно ориентироваться на свой вкус», — подытожил эксперт.

