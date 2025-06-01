Рулет из лаваша с форелью и творожным сыром и другие рецепты недели

Шакшука

Арабо-израильская яичница в щедром обрамлении зелени и овощей.

НАДО (на 2 порции): 4 яйца · 2 средних томата · половинка стручка красного перца · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка паприки · 2 ст. ложки растительного масла · 1 луковица · 1 сладкий перец · 1/4 ч. ложки зиры · соль-перец · 1/4 ч. ложки кориандра · по небольшому пучку петрушки и укропа (можно добавить и другую зелень).

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем и пассеруем на сковороде на масле.

2. Добавляем измельченный чеснок, зиру, черный перец, молотый кориандр, перемешиваем.

3. Сладкий перец и томат нарезаем кубиками, отправляем в сковороду. Солим, тушим пару минут.

4. Ложкой делаем углубления и бьем в них яйца. Готовим на среднем огне до желаемой готовности яйца.

5. Щедро посыпаем рубленой зеленью и подаем с ломтем свежего хлеба.

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