Рулет из лаваша с форелью и творожным сыром и другие рецепты недели

Шакшука
Арабо-израильская яичница в щедром обрамлении зелени и овощей.
НАДО (на 2 порции): 4 яйца · 2 средних томата · половинка стручка красного перца · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка паприки · 2 ст. ложки растительного масла · 1 луковица · 1 сладкий перец · 1/4 ч. ложки зиры · соль-перец · 1/4 ч. ложки кориандра · по небольшому пучку петрушки и укропа (можно добавить и другую зелень).
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем и пассеруем на сковороде на масле.
2. Добавляем измельченный чеснок, зиру, черный перец, молотый кориандр, перемешиваем.
3. Сладкий перец и томат нарезаем кубиками, отправляем в сковороду. Солим, тушим пару минут.
4. Ложкой делаем углубления и бьем в них яйца. Готовим на среднем огне до желаемой готовности яйца.
5. Щедро посыпаем рубленой зеленью и подаем с ломтем свежего хлеба.
Рулет из лаваша с форелью и творожным сыром
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НАДО (на 2 порции): 2 листа круглого лаваша · 200 г слабосоленой форели · 200 г творожного сыра · несколько веточек укропа · соль · пара долек лимона для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Промытый укроп мелко рубим.
2. Форель нарезаем ломтиками.
3. На лист лаваша наносим половину сыра и распределяем при помощи ножа.
4. На сыр наносим половину форели и посыпаем ее укропом.
5. Сворачиваем рулет. Повторяем со вторым листом лаваша. Убираем в холодильник на 20 минут.
6. Нарезаем на кусочки по углом и подаем с долькой лимона.
Хэшбраун
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Американская версия драников, как в популярной сети фастфуда.
НАДО (на 4 порции): 600 г картофеля · 3 ст. ложки сливочного масла · 3 ст. ложки растительного масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. В миску наливаем холодную воду и прямо в нее натираем на крупной терке очищенный картофель.
2. В большой кастрюле кипятим воду. Тертый картофель откидываем на дуршлаг и перекладываем в кипяток. Доводим до кипения, выключаем огонь и выдерживаем без крышки 8 минут.
3. Откидываем картофель на дуршлаг. Солим-перчим, добавляем растопленное сливочное и растительное масло. Перемешиваем.
4. Разогреваем сковороду. Выкладываем картофель, формируя оладьи прямоугольной или треугольной формы толщиной 1 см. Жарим с двух сторон по 3 - 4 минуты.
Кесадилья с яйцом, ветчиной и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 4 лепешки-тортильи · 4 яйца · 5 ст. ложек молока · 4 ст. ложки растительного масла · соль-перец · 1 сладкий перец · 200 г тертого сыра · 8 ломтиков ветчины · 4 ст. ложки горчицы · немного зелени.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с молоком и щепоткой соли.
2. Сладкий перец нарезаем кубиками.
3. В сковороде разогреваем половину масла. Выливаем яичную смесь, даем схватиться, осторожно перемешиваем и готовим болтунью.
4. Лепешку смазываем горчицей, кладем 1/4 болтуньи, сыра, сладкого перца и 2 ломтика ветчины. Повторяем операции с другими лепешками.
5. Сворачиваем лепешку вдвое. На разогретой сковороде на капле масла румяним кесадилью до красивой корочки.
6. Подаем, посыпав рубленой зеленью.