Рулет из лаваша с фаршем и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): Тесто: 250 г муки · 25 г сахара · 2 яйца · 50 г натурального йогурта · 35 г сливочного масла · 1/4 ч. ложки соли · 5 г разрыхлителя. Начинка: 150 мл молока · 150 г сухого мака · 50 г коричневого сахара · 10 г кукурузного крахмала · 3 мл ванильного экстракта.

ГОТОВИМ:

1. Одно яйцо бьем в миску. У другого берем только белок, а желток откладываем для смазывания рулета. Взбиваем венчиком.

2. Добавляем сахар, йогурт, размягченное сливочное масло. Взбиваем.

3. Добавляем соль, разрыхлитель, просеиваем туда же муку. Замешиваем тесто.

4. Перекладываем тесто на подпыленный мукой стол и хорошо вымешиваем, пока оно не перестанет быть липким. Оборачиваем пленкой и убираем в холодильник.

5. Мак хорошо промываем. Заливаем кипятком и варим 15 минут. Откидываем на сито.

6. Перекладываем мак в кастрюльку, добавляем коричневый сахар, молоко и варим 30 - 40 минут на тихом огне, постоянно помешивая.

7. В конце варки разводим крахмал в ложке воды и добавляем в мак. Даем остыть и добавляем ванильный экстракт.

8. Тесто раскатываем толщиной 3 - 4 мм. Выкладываем начинку, отступая от краев 1,5 см. Сворачиваем рулет. Размещаем его на противне с пергаментом.

9. Смазываем желтком. Выпекаем 35 - 40 минут при температуре 180 °С.

10. Даем остыть и только потом нарезаем.

