Рулет из лаваша с фаршем и другие рецепты недели

Рулет из лаваша с фаршем
НАДО (на 4 - 6 порций): 1 лист тонкого армянского лаваша (примерно 50х30 см) · 400 г мясного фарша · 2 зубчика чеснока · 2 яйца · 1 луковица · 1 ч. ложка растительного масла · 1 ч. ложка кунжута для посыпки · 2 ст. ложки воды · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, соль-перец, 1 яйцо.
Хорошо вымешиваем.
2. Расстилаем лаваш. Распределяем фарш тонким слоем по всему листу, оставив отступ по краям 1,5 см.
3. Скручиваем рулет по длинной стороне, разрезаем по длинной стороне и выкладываем в смазанную маслом форму для запекания, на дно наливаем 2 ст. ложки воды.
4. Смазываем рулеты взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
5. Выпекаем 45 минут в разогретой до 180 °С.
6. Даем немного остыть, нарезаем дольками и подаем.
Рулет с маком без дрожжей
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Тесто: 250 г муки · 25 г сахара · 2 яйца · 50 г натурального йогурта · 35 г сливочного масла · 1/4 ч. ложки соли · 5 г разрыхлителя. Начинка: 150 мл молока · 150 г сухого мака · 50 г коричневого сахара · 10 г кукурузного крахмала · 3 мл ванильного экстракта.
ГОТОВИМ:
1. Одно яйцо бьем в миску. У другого берем только белок, а желток откладываем для смазывания рулета. Взбиваем венчиком.
2. Добавляем сахар, йогурт, размягченное сливочное масло. Взбиваем.
3. Добавляем соль, разрыхлитель, просеиваем туда же муку. Замешиваем тесто.
4. Перекладываем тесто на подпыленный мукой стол и хорошо вымешиваем, пока оно не перестанет быть липким. Оборачиваем пленкой и убираем в холодильник.
5. Мак хорошо промываем. Заливаем кипятком и варим 15 минут. Откидываем на сито.
6. Перекладываем мак в кастрюльку, добавляем коричневый сахар, молоко и варим 30 - 40 минут на тихом огне, постоянно помешивая.
7. В конце варки разводим крахмал в ложке воды и добавляем в мак. Даем остыть и добавляем ванильный экстракт.
8. Тесто раскатываем толщиной 3 - 4 мм. Выкладываем начинку, отступая от краев 1,5 см. Сворачиваем рулет. Размещаем его на противне с пергаментом.
9. Смазываем желтком. Выпекаем 35 - 40 минут при температуре 180 °С.
10. Даем остыть и только потом нарезаем.
Яичный рулет с сыром и ветчиной
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 6 яиц · 150 г ветчины · 100 г пармезана · 1 ст. ложка растительного масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Ветчину мелко нарезаем, сыр натираем.
2. Яйца взбиваем с солью.
3. На разогретую сковороду с маслом наливаем часть яичной смеси. Выкладываем часть начинки. Когда она схватится, начинаем заворачивать рулет, оставив часть несвернутой. Рулет сдвигаем к краю сковороды. Затем наливаем еще смеси и все повторяем, пока смесь не закончится.
4. Даем рулету немного остыть, нарезаем и подаем.
Куриный рулет с грибами, беконом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 6 порций): 800 г куриного филе · 300 г шампиньонов · 200 г полутвердого сыра · 250 г бекона полосками · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 3 ч. ложки молотой паприки · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка соли · соль · 1 желток.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем.
2. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку масла и жарим лук до матовости.
3. Грибы нарезаем мелкими кубиками и отправляем в сковороду. Выпариваем жидкость.
4. Сыр натираем на терке.
5. Куски филе накрываем пленкой и тонко отбиваем в пласт.
6. В миске соединяем давленый чеснок, масло, соль и паприку. Перемешиваем.
7. На лист пленки выкладываем внахлест отбитые пласты, по возможности формируя прямоугольник. Смазываем смесью масла и специй.
8. Посыпаем половиной сыра. Затем выкладываем грибы с луком. Посыпаем оставшимся сыром.
9. Сворачиваем рулет, приподнимая пленку.
10. На лист пленки выкладываем полоски бекона. Кладем сверху куриный рулет и заворачиваем его в бекон.
11. Кладем рулет в форму для запекания или на противень (поверх фольги) и смазываем взбитым желтком. Желательно уложить рулет так, чтобы концы беконовых полосок оказались внизу.
12. Выпекаем 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Даем остыть, нарезаем ломтиками и подаем.