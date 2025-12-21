Рулет из индейки с гранатовым соусом и другие интересные рецепты недели

НАДО (на 8 порций): 200 г крабовых палочек · 200 г полутвердого сыра · 100 г плавленого сыра типа «Дружба» · 100 г майонеза · 2 яйца · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Крабовые палочки и плавленый сыр подмораживаем в морозильнике полчаса и натираем на мелкой терке.

2. Сыр натираем на мелкой терке.

3. Яйца отвариваем вкрутую и натираем на терке.

4. Соединяем в миске тертые сыры, яйца, измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем до однородности.

5. Влажными руками формируем шарики размером с грецкий орех и панируем в тертых крабовых палочках. До подачи убираем в холодильник.

Салат «Мимоза» со шпротами в стаканчиках