Рулет из индейки с гранатовым соусом и другие интересные рецепты недели

Рулет из индейки с гранатовым соусом
НАДО (на 6 порций): 500 - 600 г филе бедра индейки · 150 г красного сухого вина · 150 гранатового соуса наршараб · 100 г ядер грецких орехов · 1 ст. ложка горчицы · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ч. ложка молотой паприки · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Филе моем, сушим, солим и перчим.
2. Смешиваем вино и гранатовый соус. Помещаем филе в маринад и убираем в холодильник на ночь.
3. Орехи давим скалкой или пробиваем в блендере в крупную крошку.
4. Филе вынимаем из маринада, смазываем горчицей изнутри. Посыпаем прованскими травами и выкладываем орехи.
5. Сворачиваем рулетом и фиксируем кулинарным шпагатом. Натираем паприкой.
6. Форму застилаем фольгой, выкладываем рулет и накрываем.
7. Духовку разогреваем до 230° С. Выпекаем рулет 40 минут.
8. Раскрываем фольгу, поливаем рулет выделившимся соком, уменьшаем температуру до 180° С и выпекаем еще 30 минут.
9. Остужаем готовый рулет и нарезаем.
Рулетики из лосося с сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 800 г филе слабосоленого лосося · 60 г укропа · 300 г сливочного сыра · 2 ст. ложки сливок 22% · лимон · пара щепоток молотого белого перца.
ГОТОВИМ:
1. Из куска рыбы пинцетом удаляем косточки. Острым ножом вдоль волокон нарезаем тонкими пластинками.
2. Укроп моем, сушим.
3. Сыр выкладываем в миску, добавляем в миску. Добавляем 1 ст. ложку лимонного сока, белый перец. Перемешиваем.
4. На стол выкладываем лист пищевой пленки. Выкладываем пластины рыбы внахлест на 1 см.
5. Выкладываем сырную начинку и распределяем широким ножом или кулинарным шпателем поверх рыбы. Сворачиваем рулетом, помогая себе пленкой. Убираем рулет в холодильник на 2 часа.
6. Убираем пленку. Нарезаем рулет, смачивая лезвие ножа горячей водой.
Крабовые шарики
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 200 г крабовых палочек · 200 г полутвердого сыра · 100 г плавленого сыра типа «Дружба» · 100 г майонеза · 2 яйца · 2 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Крабовые палочки и плавленый сыр подмораживаем в морозильнике полчаса и натираем на мелкой терке.
2. Сыр натираем на мелкой терке.
3. Яйца отвариваем вкрутую и натираем на терке.
4. Соединяем в миске тертые сыры, яйца, измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем до однородности.
5. Влажными руками формируем шарики размером с грецкий орех и панируем в тертых крабовых палочках. До подачи убираем в холодильник.
Салат «Мимоза» со шпротами в стаканчиках
Фото: Shutterstock
Надо (на 5 порций): 200 г шпрот · 4 яйца · 300 г моркови · 300 г картофеля · 1 луковица · 250 г майонеза · 100 г укропа и петрушки · 1 ч. ложка белого винного уксуса · щепотка сахара · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель и морковь тщательно моем и обсушиваем. Заворачиваем в фольгу по отдельности и выпекаем 35 минут в духовке при температуре 180° С. Крупные корнеплоды и клубни могут запекаться чуть дольше. Раскрываем фольгу и остужаем.
2. Яйца отвариваем вкрутую.
3. Луковицу мелко шинкуем и заливаем кипятком на 15 секунд. Откидываем на сито.
4. Лук кладем в миску, добавляем по щепотке сахара, соли и черного перца. Вливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 10 - 15 минут.
5. Зелень моем и сушим. Пару веточек оставляем для украшения, остальное мелко шинкуем.
6. Картофель и морковь натираем на средней терке в разные миски. Яичные желтки рубим ножом или натираем на мелкой терке. Отдельно измельчаем белки.
7. Шпроты вынимаем из банки, промокаем от излишков масла, разминаем вилкой.
8. В порционные стаканчики раскладываем ингредиенты слоями в следующем порядке: шпроты, лук, белки, морковь, картофель, зелень. Каждый слой, кроме зелени, смазываем майонезом и посыпаем тертым желтком. Украшаем листиками зелени.