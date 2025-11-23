Роти-пицца и другие рецепты недели

По классике нужно дрожжевое тесто, которое за 5 минут не подоспеет. Другое дело - готовить на основе роти!

НАДО (на 2 порции): 2 лепешки роти · 300 г сулугуни или моцареллы для пиццы · 2 яйца.

ГОТОВИМ:

1. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем две роти для разморозки (на это уйдет не более 10 минут).

2. Натираем сыр на крупной терке. Отделяем белки (не повредите желтки!) и добавляем в сыр. Перемешиваем.

3. Выкладываем половину сырно-белковой смеси на лепешку и подворачиваем края, формируя лодочку. Повторяем со второй лепешкой.

4. Выпекаем 15 - 20 минут в духовке при температуре 180 °С.

5. Достаем противень из духовки, приминаем чайной ложкой серединку, формируя ямку. Выкладываем желтки и возвращаем в духовку на 3 минуты.

Ролл с яйцом, ветчиной, томатом и сыром