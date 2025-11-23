Роти-пицца и другие рецепты недели

Роти-пицца
НАДО (на 2 порции): 2 лепешки роти · 1 ст. ложка томатного соуса · 1/2 ч. ложки сушеного базилика · 100 г моцареллы для пиццы · 1 сладкий перец · горсть маринованного халапеньо · 120 г вареной курицы или ветчины.
ГОТОВИМ:
1. Лепешки кладем на пергамент, даем разморозиться.
2. Смазываем соусом, посыпаем базиликом.
3. Курицу или ветчину нарезаем мелкими кубиками, перец - полосками.
4. Выкладываем на лепешку, добавляем халапеньо, посыпаем тертой моцареллой.
5. Выпекаем 15 - 20 минут при температуре 200 °С.
Ленивый хачапури по-аджарски
По классике нужно дрожжевое тесто, которое за 5 минут не подоспеет. Другое дело - готовить на основе роти!
НАДО (на 2 порции): 2 лепешки роти · 300 г сулугуни или моцареллы для пиццы · 2 яйца.
ГОТОВИМ:
1. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем две роти для разморозки (на это уйдет не более 10 минут).
2. Натираем сыр на крупной терке. Отделяем белки (не повредите желтки!) и добавляем в сыр. Перемешиваем.
3. Выкладываем половину сырно-белковой смеси на лепешку и подворачиваем края, формируя лодочку. Повторяем со второй лепешкой.
4. Выпекаем 15 - 20 минут в духовке при температуре 180 °С.
5. Достаем противень из духовки, приминаем чайной ложкой серединку, формируя ямку. Выкладываем желтки и возвращаем в духовку на 3 минуты.
Ролл с яйцом, ветчиной, томатом и сыром
НАДО (на 2 порции): 2 лепешки роти · 2 слайса сыра · 1 слайс ветчины · 1 ч. ложка растительного масла · 2 ст. ложки сливочного сыра · 2 яйца · 1 томат · немного салатной зелени или зеленого лука.
ГОТОВИМ:
1. Размораживаем роти в течение 5 минут.
2. В это время яйца размешиваем вилкой и жарим 2 блинчика.
3. На сухой сковороде жарим по 2 - 3 минуты с двух сторон до появления коричневых пятнышек.
4. Кладем лепешку на стол. Смазываем сливочным сыром. Кладем зелень.
5. Выкладываем яичный блинчик, слайсы сыра и ветчины, пару ломтиков томата.
6. Сворачиваем ролл и подаем.
Лодочки с мясом в турецком стиле
НАДО (на 5 порций): 5 лепешек роти · 400 г мясного фарша · 2 луковицы · 1 сладкий перец · соль-перец по вкусу · пучок петрушки · 3 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем, перец нарезаем полосками. Разогреваем масло и пассеруем лук.
2. Добавляем фарш, разбиваем комочки, готовим 5 - 7 минут.
3. Добавляем сладкий перец, соль-перец. Готовим еще пару минут.
4. Снимаем с огня, добавляем рубленую зелень, перемешиваем.
5. Лепешку роти надрезаем по кругу слева и справа, но не до конца, отступив от края 1,5 см. Левый надрез перекидываем направо, формируя из него бортик, а правый - налево. Получается лодочка. Переносим ее на противень с пергаментом.
6. Выкладываем фарш и выпекаем при температуре 200 °С 20 минут.