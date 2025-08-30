Рагу из говядины со сладким перцем и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Встречаем осень в хорошем настроении.

Запеканка с курицей, тыквой, пастой и сыром

НАДО (на 6 порций): 200 г макарон · 300 г тыквы ·

300 г куриного фарша · 130 г твердого сыра · 380 г пассаты (консервированных помидоров в собственном соку или пробитых в блендере свежих помидоров) · 2 средних моркови · 2 зубчика чеснока · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец · петрушка для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Мякоть тыквы нарезаем тонкими ломтиками и варим в кипятке 5 - 7 минут до мягкости. Откидываем на дуршлаг.

2. Макароны отвариваем до состояния аль денте по инструкции на упаковке.

3. Морковь натираем на крупной терке. Чеснок измельчаем.

4. В сковороде разогреваем 2 ст. ложки масла, жарим куриный фарш до побеления (7 минут).

5. Добавляем морковь и чеснок. Жарим 5 минут.

6. Добавляем томаты, солим, перчим, тушим пару минут.

7. Добавляем макароны, перемешиваем.

8. Форму смазываем оставшимся маслом. Выкладываем макаронную смесь. Сверху кладем ломтики тыквы. Посыпаем тертым сыром.

9. Запекаем 15 - 20 минут в разогретой до 200 °С духовке до красивой корочки.

10. Даем немного остыть и подаем, посыпав рубленой петрушкой.

Салат с дыней, моцареллой и прошутто

Фото: Shutterstock

НАДО (на 3 порции): 300 г дыни · 6 ломтиков прошутто (хамона) · 100 г моцареллы (шариками или одним куском) · 100 г руколы · 2 ст. ложки оливкового нерафинированного масла · 2 ч. ложки бальзамического уксуса · 1/2 ч. ложки меда · веточка зеленого базилика · соль.

ГОТОВИМ:

1. Руколу моем и сушим.

2. Дыню нарезаем кубиками. При наличии ложки-нуазетки вырезаем мякоть шариками.

3. Если моцарелла одним куском, рвем ее на мелкие кусочки.

4. На сервировочное блюдо кладем руколу. Прошутто сворачиваем гнездами и кладем на руколу.

5. Раскладываем дыню и моцареллу.

6. Делаем заправку: смешиваем оливковое масло, бальзамик, мед, щепотку соли. Поливаем салат и подаем, не перемешивая.

Рагу из говядины со сладким перцем

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 400 г говядины · 2 сладких перца · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 120 г сметаны · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка сушеной молотой паприки · 4 ст. ложки растительного масла · 150 г сыра с голубой плесенью · соль · перец · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Мясо нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим. Лук нарезаем полукольцами, перец - соломкой, измельчаем чеснок.

2. В сковороде нагреваем масло и жарим мясо до румяности. Перекладываем в форму для за-

пекания или керамические горшочки.

3. В той же сковороде жарим лук до матовости. Добавляем чеснок, сладкий перец, паприку, томатную пасту, сметану. Солим, перчим, готовим на тихом огне 5 минут.

4. Отправляем содержимое сковороды к овощам, добавляем 150 мл воды, перемешиваем и запекаем под крышкой или фольгой 1 час.

5. Подаем, посыпав сыром и рубленой петрушкой.

Сливовый крамбл

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): Тесто: 50 г муки · 40 г овсяных хлопьев · 60 г сливочного масла · 20 г грецких орехов · 80 г сахара · 1/4 ч. ложки корицы · щепотка соли. Начинка: 500 г слив · 60 г сахара · 1 ст. ложка кукурузного крахмала.

ГОТОВИМ:

1. Тесто. Смешиваем муку, сахар, корицу и соль.

2. В блендере пробиваем овсяные хлопья и орехи. Отправляем в мучную смесь.

3. Холодное масло нарезаем кубиками, добавляем в овсяно-мучную смесь и растираем в крошку

пальцами. Убираем ее в холодильник.

4. Начинка. Сливы моем, сушим, разрезаем пополам и удаляем косточки.

5. Добавляем сахар и крахмал, перемешиваем.

6. Кладем подготовленные сливы в форму для запекания.

7. Посыпаем крошкой из холодильника.

8. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке около 35 минут.

