Рагу из говядины со сладким перцем и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 400 г говядины · 2 сладких перца · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 120 г сметаны · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка сушеной молотой паприки · 4 ст. ложки растительного масла · 150 г сыра с голубой плесенью · соль · перец · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Мясо нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим. Лук нарезаем полукольцами, перец - соломкой, измельчаем чеснок.

2. В сковороде нагреваем масло и жарим мясо до румяности. Перекладываем в форму для за-

пекания или керамические горшочки.

3. В той же сковороде жарим лук до матовости. Добавляем чеснок, сладкий перец, паприку, томатную пасту, сметану. Солим, перчим, готовим на тихом огне 5 минут.

4. Отправляем содержимое сковороды к овощам, добавляем 150 мл воды, перемешиваем и запекаем под крышкой или фольгой 1 час.

5. Подаем, посыпав сыром и рубленой петрушкой.

