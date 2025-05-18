Простой способ нарезки лука без слез

Лук. Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Этот лайфхак точно пригодится даже самым опытным кулинарам. В чем его секрет? Оказывается можно не проливать слезы над луком. Достаточно взять один ингредиент.

Процесс приготовления пищи нередко становится настоящим испытанием. Особенно, когда дело касается лука. Всем знакомо неприятное ощущение слезящихся глаз и резкого раздражения слизистой.

Обычно она возникает при нарезке луковиц. Однако существует простой метод. Он упрощает эту изощренную кулинарную "пытку".

Простым и эффективным решением проблемы станут обычные лимоны. Они есть практически в любом домашнем хозяйстве. Перед нарезкой лука рекомендуется протереть нож свежевыжатым лимонным соком. При этом нужно равномерно покрыть металлическую поверхность тонким слоем кислоты, пишет belnovosti.by.

Лимонная кислота вступит в химическое взаимодействие с активными веществами, содержащимися в луке. Это снизит интенсивность выделения раздражающих соединений и уменьшая дискомфорт при работе с ним.

Такой метод не предполагает значительных временных затрат или особых усилий. Уже после первой попытки многие пользователи замечают, что чистить луковицы и шинковать их становится куда легче. Глаза перестают слезиться.

Использование лимонного сока не оказывает негативного влияния на вкусовые качества блюд. Сохраняется и насыщенность аромата, и характерная острота лука.

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